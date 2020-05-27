Необычная методика уборки в холодильнике помогла тренеру похудеть на 45 кг

Как часто мы слышим (а порой даже от самих себя) фразу: «Если бы у меня была сила воли, я б не ел столько вредностей». Но знаете ли вы, что именно упование на силу воли нередко приводит к плачевным результатам в достижении ваших целей?
Оказывается, что выбор тех продуктов, которые мы потребляем, не столько зависит от мотивации и силы воли, сколько от той обстановки, которая нас окружает. Простой эксперимент, проведённый будущим тренером Precision Nutrition Домиником Маттео, отлично это доказывает.
В чём суть эксперимента?
Для его выполнения вам придётся совершить так сказать генеральную уборку на кухне. Думаете, что нужно помыть полы и протереть плиту? Ошибаетесь. Для начала необходимо перебрать продукты, которые хранятся в ваших шкафах и холодильнике. Затем – утилизировать некоторые из них по определённому принципу. Такой подход поможет вам пересмотреть ваш рацион и заново взглянуть на то, что мешает вам оставаться в форме.
Фото: istockphoto.com
Так какие шаги необходимо предпринять во время такой уборки?
1. Разделите продукты
Вспомните светофор и разделите ваши продукты по группам – на «красные», «жёлтые» и «зелёные». И нет, их цветовая гамма тут ни при чём. К «красным» нужно отнести те позиции, которые доставляют вам дискомфорт и, как вы считаете, мешают на пути к обладанию идеальной фигурой. Добавьте в этот список продукты, которые:
- мешают достичь цели;
- способствуют вашему перееданию;
- вызывают у вас аллергию;
- вызывают боли в желудке;
- уже не нравятся.
К «жёлтому» списку следует отнести те продукты, которые вы считаете не очень полезными, но вы можете съесть их в небольшом количестве и остановиться.
«Зелёная» продуктовая корзина – это те позиции, которые полезны, вы можете есть их в разумных количествах и не переедать.
Фото: istockphoto.com
2. Доставайте корзину
В смысле, мусорную. Она пригодится для «красных» продуктов, которые придётся безжалостно утилизировать. Ну или ещё один вариант – передать бездомным или просто нуждающимся. И больше их не покупаем. По крайней мере, в ближайшее время.
«Жёлтую» группу убираем подальше. Можно найти для них специальный ящик, термосумку или выделить самую верхнюю полку. Пусть они там и стоят, подальше от глаз.
А вот «залёных» закупаем побольше и забиваем ими холодильник. Конечно, здесь тоже важно знать меру, чтобы, например, овощи просто зря не испортились, если вы не успеете их съесть. Пусть эти продукты всегда будут в доступе для перекуса. Эксперты советуют заранее почистить апельсины, купить мелкой моркови, сварить яйца вкрутую.
Фото: istockphoto.com
А что дальше?
3. Наблюдайте
Проследите за своим поведением в течение недели. Хватает ли вам полезного перекуса или всё время тянет на верхнюю полку за «жёлтеньким»? Хочется ли вам сорваться и отправиться в ночи на поиски «запрещёнки»? Чаще всего – лень.
Суть в том, что окружающая нас обстановка зачастую способствует перееданию. Уверены, что тем, чей офис в условиях самоизоляции переместился на кухню, приходится особенно тяжело. Холодильник оказывается всегда под рукой.
Фото: istockphoto.com
У этого явления теперь даже есть название – «Первый закон Берарди».
Он гласит: «Если какие-то продукты находятся в вашем доме, то вы (кто-то, кого вы любите, или кто-то, кого еле переносите, но он живет в вашем доме) рано или поздно их съедите». Но не менее интересно и следствие из него: «Если полезные продукты находятся в вашем доме, то вы (кто-то, кого вы любите, или кто-то, кого еле переносите) рано или поздно их съедите».
Кстати, после недельного эксперимента Маттео продолжил следовать этой системе питания и сбросил 45 кг, что и позволило ему стать тренером в крупной компании.