Необычная методика уборки в холодильнике помогла тренеру похудеть на 45 кг

Как часто мы слышим (а порой даже от самих себя) фразу: «Если бы у меня была сила воли, я б не ел столько вредностей». Но знаете ли вы, что именно упование на силу воли нередко приводит к плачевным результатам в достижении ваших целей?

Оказывается, что выбор тех продуктов, которые мы потребляем, не столько зависит от мотивации и силы воли, сколько от той обстановки, которая нас окружает. Простой эксперимент, проведённый будущим тренером Precision Nutrition Домиником Маттео, отлично это доказывает.

В чём суть эксперимента?

Для его выполнения вам придётся совершить так сказать генеральную уборку на кухне. Думаете, что нужно помыть полы и протереть плиту? Ошибаетесь. Для начала необходимо перебрать продукты, которые хранятся в ваших шкафах и холодильнике. Затем – утилизировать некоторые из них по определённому принципу. Такой подход поможет вам пересмотреть ваш рацион и заново взглянуть на то, что мешает вам оставаться в форме.

Фото: istockphoto.com

Так какие шаги необходимо предпринять во время такой уборки?

1. Разделите продукты

Вспомните светофор и разделите ваши продукты по группам – на «красные», «жёлтые» и «зелёные». И нет, их цветовая гамма тут ни при чём. К «красным» нужно отнести те позиции, которые доставляют вам дискомфорт и, как вы считаете, мешают на пути к обладанию идеальной фигурой. Добавьте в этот список продукты, которые:

мешают достичь цели;

способствуют вашему перееданию;

вызывают у вас аллергию;

вызывают боли в желудке;

уже не нравятся.

К «жёлтому» списку следует отнести те продукты, которые вы считаете не очень полезными, но вы можете съесть их в небольшом количестве и остановиться.

«Зелёная» продуктовая корзина – это те позиции, которые полезны, вы можете есть их в разумных количествах и не переедать.

Фото: istockphoto.com

2. Доставайте корзину

В смысле, мусорную. Она пригодится для «красных» продуктов, которые придётся безжалостно утилизировать. Ну или ещё один вариант – передать бездомным или просто нуждающимся. И больше их не покупаем. По крайней мере, в ближайшее время.

«Жёлтую» группу убираем подальше. Можно найти для них специальный ящик, термосумку или выделить самую верхнюю полку. Пусть они там и стоят, подальше от глаз.

А вот «залёных» закупаем побольше и забиваем ими холодильник. Конечно, здесь тоже важно знать меру, чтобы, например, овощи просто зря не испортились, если вы не успеете их съесть. Пусть эти продукты всегда будут в доступе для перекуса. Эксперты советуют заранее почистить апельсины, купить мелкой моркови, сварить яйца вкрутую.

Фото: istockphoto.com

А что дальше?

3. Наблюдайте

Проследите за своим поведением в течение недели. Хватает ли вам полезного перекуса или всё время тянет на верхнюю полку за «жёлтеньким»? Хочется ли вам сорваться и отправиться в ночи на поиски «запрещёнки»? Чаще всего – лень.

Суть в том, что окружающая нас обстановка зачастую способствует перееданию. Уверены, что тем, чей офис в условиях самоизоляции переместился на кухню, приходится особенно тяжело. Холодильник оказывается всегда под рукой.

Фото: istockphoto.com

У этого явления теперь даже есть название – «Первый закон Берарди».

Он гласит: «Если какие-то продукты находятся в вашем доме, то вы (кто-то, кого вы любите, или кто-то, кого еле переносите, но он живет в вашем доме) рано или поздно их съедите». Но не менее интересно и следствие из него: «Если полезные продукты находятся в вашем доме, то вы (кто-то, кого вы любите, или кто-то, кого еле переносите) рано или поздно их съедите».

Кстати, после недельного эксперимента Маттео продолжил следовать этой системе питания и сбросил 45 кг, что и позволило ему стать тренером в крупной компании.