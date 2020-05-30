Вредные правила: почему не стоит бегать в маске

Хорошие новости! Или не совсем. Честно говоря, пока ещё довольно противоречивые. В Москве с первого дня лета разрешаются не только прогулки по графику, но занятия спортом в утренние часы – с 5:00 до 9:00. При этом мэр Москвы Сергей Собянин объявил ношение масок обязательным для всех, бегуны – в их числе. Однако многие спортсмены уверяют, что в таком случае лучше вообще не бегать. В чём дело? Разбираемся вместе с экспертами.

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Зачем нужна маска?

ВОЗ уверяет, что защитить вас от заражения шансов у обычной медицинской маски не очень много, а вот если заражены вы – окружающие останутся в безопасности. Дело в том, что симптомы коронавируса могут протекать незаметно для вас, и вы попросту можете не понимать, что заражены. Однако переносчиком болезни при этом станете. Обычная медицинская маска сможет создать некий барьер между вами и прохожими.

Но если обязательное ношение масок на прогулках можно считать оправданным, бег в таком аксессуаре вызывает сомнения не только у атлетов, но и у врачей.

Фото: istockphoto.com

Почему бегать в маске – вредно?

Владимир Лепеса, марафонец: С любой нагрузкой наш организм требует повышенного поступления кислорода для того, чтобы поддерживать все внутренние процессы, в том числе процесс окисления глюкозы, который снабжает нас энергией. Любое препятствие, которое перекрывает поступление достаточного количества кислорода, ухудшает самочувствие, и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А маска мешает нам дышать полной грудью и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому её применение во время активных занятий спортом не просто глупо, но и опасно. Особенно для новичков.

Врачи также не рекомендуют бег или любые другие занятия спортом на улице в масках, но более того, говорят, что ношение их на улице тоже совершенно бесполнезно.

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Виталий Зверев, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова: Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос – а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся.



Кроме того, эксперт уверяет, что «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции. Так как в воздухе кроме коронавируса витают и бактерии, и грибы, которые оседают на маске.



Ученый отметил, что в результате принятых мер следует ожидать роста таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если бегать хочется?

Единственный вариант – отправляться в леса Подмосковья, где и масочный режим не такой строгий, и гуляющих гораздо меньше. Главное – соблюдать дистанцию. Эксперты уверяют, что это единственный действенный способ защиты.