5 упражнений со стулом, которые заменят тренировку в спортзале

Офисный стул – не ваш злейший враг, если использовать его с умом. Расскажем о нескольких упражнениях, которые помогут привести тело в тонус. Из инвентаря – только тот самый стул.
Скручивания
Исходное положение: сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, спина прямая, оторвана от спинки.
Руки согните в локтях за головой. Выполняйте скручивания поочередно: от левого локтя к правому колену и от правого локтя к левому колену. Сделайте по 15 движений на каждую сторону, этого хватит для хорошего результата!
Фото: istockphoto.com
Подъемы ног
Исходное положение: сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, спина прямая, оторвана от спинки.
Придерживаясь руками за края стула, поднимайте согнутые в коленях ноги к груди. Важно – постарайтесь не отрывать колени друг от друга, так упражнение будет более эффективным.
Обратные отжимания
Исходное положение: повернитесь спиной к стулу. Оперевшись на руки, вынесите корпус вперед. Ноги согнуты в коленях, спина прямая.
Сгибаем руки в локтях, выполняя так называемые обратные отжимания. Не наклоняйте голову назад, иначе упражнение может быть небезопасным. Соблюдение техники – залог успеха. Выполните 25 повторений.
Фото: istockphoto.com
Отжимания
Исходное положение: повернитесь лицом к стулу, руки прямые, опора на край стула. Корпус прямой, держим «единую линию».
Приступаем к отжиманиям. Сгибаем руки в локтях, разводя их в стороны. Следим за положением корпуса – очень важно не допускать лишних прогибов в пояснице, а также не опускать голову к груди.
Небольшой лайфхак: представьте, будто тянитесь грудью к поверхности стула – так выполнять упражнение станет намного проще. Выполняем 25 отжиманий.
Ягодичный мостик
Исходное положение: лёжа на спине, поставить одну ногу, согнутую в колене, на стул.
Вторая нога прямая, стопа смотрит в потолок. Руки вытянуты вдоль корпуса.
Оперевшись пяткой в стул, начинаем поднимать корпус. Прочувствуйте, что ваши ягодицы работают в полную силу. Обязательно следите за тем, чтобы подъемы совершались за счет толчка от пятки, а не поясницей. Сделайте 20 повторений на каждую ногу.