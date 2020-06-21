5 упражнений со стулом, которые заменят тренировку в спортзале

Офисный стул – не ваш злейший враг, если использовать его с умом. Расскажем о нескольких упражнениях, которые помогут привести тело в тонус. Из инвентаря – только тот самый стул.

Скручивания

Исходное положение: сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, спина прямая, оторвана от спинки.



Руки согните в локтях за головой. Выполняйте скручивания поочередно: от левого локтя к правому колену и от правого локтя к левому колену. Сделайте по 15 движений на каждую сторону, этого хватит для хорошего результата!

Фото: istockphoto.com

Подъемы ног

Исходное положение: сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, спина прямая, оторвана от спинки.



Придерживаясь руками за края стула, поднимайте согнутые в коленях ноги к груди. Важно – постарайтесь не отрывать колени друг от друга, так упражнение будет более эффективным.

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Обратные отжимания

Исходное положение: повернитесь спиной к стулу. Оперевшись на руки, вынесите корпус вперед. Ноги согнуты в коленях, спина прямая.



Сгибаем руки в локтях, выполняя так называемые обратные отжимания. Не наклоняйте голову назад, иначе упражнение может быть небезопасным. Соблюдение техники – залог успеха. Выполните 25 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Исходное положение: повернитесь лицом к стулу, руки прямые, опора на край стула. Корпус прямой, держим «единую линию».



Приступаем к отжиманиям. Сгибаем руки в локтях, разводя их в стороны. Следим за положением корпуса – очень важно не допускать лишних прогибов в пояснице, а также не опускать голову к груди.

Небольшой лайфхак: представьте, будто тянитесь грудью к поверхности стула – так выполнять упражнение станет намного проще. Выполняем 25 отжиманий.

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Ягодичный мостик

Исходное положение: лёжа на спине, поставить одну ногу, согнутую в колене, на стул.



Вторая нога прямая, стопа смотрит в потолок. Руки вытянуты вдоль корпуса.

Оперевшись пяткой в стул, начинаем поднимать корпус. Прочувствуйте, что ваши ягодицы работают в полную силу. Обязательно следите за тем, чтобы подъемы совершались за счет толчка от пятки, а не поясницей. Сделайте 20 повторений на каждую ногу.