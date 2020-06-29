Брутальное перевоплощение: как выглядели бы российские спортсменки, если бы были мужчинами

Приложения, в которых можно корректировать внешность, стали крайне популярны среди интернет-пользователей. Только за последние годы мы видели, как люди себя старили, молодили до неузнаваемости и сравнивали свои лица с лицами артистов, политиков и даже философов.

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На этот раз общественность взбудоражила новая функция программы FaceApp, которая позволяет примерить на себя образ противоположного пола. Мы выбрали фотографии десяти российских спортсменок и представили, как бы они выглядели в мужском обличье. Признаемся, некоторым девушкам идёт!

Фото: instagram.com/azagitova/

Золотых, а уж тем более олимпийских медалей в мужском одиночном катании нам давно не хватает. Возможно, Алина смогла бы исправить ситуацию, посоревновавшись с парнями. Но на снимке с бородой истинную натуру фигуристки всё же выдаёт её задорный взгляд.

Фото: instagram.com/mariasharapova/

Кажется, мужская версия теннисистки не хуже самой Марии следует современным трендам. Причёска с выгоревшими на солнце прядями и стильная джинсовая рубашка привлекли бы внимание многих поклонниц.

Фото: instagram.com/soldy21/

Александра всегда отличалась выразительными чертами лица: большими зелёно-карими глазами, густыми бровями и красивой формой губ. Кажется, всё это красит не только девушек! Ведь, скажем честно, мы не ожидали, что к гимнастке настолько приживётся образ парня.

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Фото: instagram.com/liza_tuktik/

В мужском обличье и без макияжа фигуристка выглядит немного уставшей. Ну ещё бы: столько тренировок, состязаний и показательных выступлений! А ещё Елизавета на правом фото чем-то напоминает актёра Шайу Лабафа или же Ивана Урганта. Как вам кажется?

Фото: instagram.com/svetlanak27/

Здесь комментарии излишни. Из Светланы получился бы симпатичный и, судя по всему, очень целеустремлённый мужчина. Такому бы точно покорились все турниры Большого шлема и WTA — Федереру пришлось бы подвинуться.

Фото: instagram.com/ritamamun/

Черты лица Маргариты приложение практически не изменило, разве что сделало скулы более широкими. Поэтому олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике можно узнать и сквозь густую бороду, если постараться. Появился и вопрос к разработчикам: а наушник-то у спортсменки вы куда забрали?

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Вероника Калинина

Фото: instagram.com/_kalinina99_/

Как бы мы не старались приклеить Веронике бороду и усы, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию и с ними смотрится достаточно женственно. Вероятно, всё дело в её обворожительной улыбке, которую не скроешь даже за самым брутальным фильтром.

Фото: instagram.com/pryanya93/

А вот перевоплощение Юлии, как нам кажется, удалось. И если бы не яркий лак для ногтей, который бросается в глаза, то на фото справа можно было бы смело представить ещё не известного миру пловца. Правда, уже с серебряной медалью Игр в Рио!

Мария Ласицкене

Фото: instagram.com/lasitskene.maria/

Пиджак овер-сайз, свободные брюки, собранные волосы — прыгунья в высоту, чьих титулов просто не сосчитать, будто бы специально подобрала образ для нашего эксперимента. Вышло и в правду забавно! Правда, одна зацепка всё же осталась: кроссовки в такой расцветке можно найти только в женской коллекции.

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Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

На олимпийском льду в Сочи Аделина прекрасно откатала короткую программу под дерзкую Хабанеру из оперы «Кармен». По иронии судьбы мужское альтер-эго фигуристки вышло очень похожим на истинного испанца.