Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта

Мы привыкли думать, что в некоторых видах спорта преобладают мужчины. Весь мир может следить за игрой мужских команд по футболу и баскетболу, в то время как атлеты-женщины остаются без внимания. Но это не значит, что женские команды играют менее технично и не показывают столь высоких результатов. Просто так исторически сложилось.

Всё-таки спорт — это не про гендерные различия, а про упорство, силу воли и стремление к победе. Чтобы доказать это, мы расскажем вам о десяти впечатляющих девушках в, казалось бы, мужских видах спорта.

Дарья Тулякова

Спорт: каратэ.

Дарья Тулякова практически всё свободное время уделяет каратэ. Однажды в интервью спортсменка призналась: она только и успевает, что каждый день тренироваться и учиться. В настоящее время Дарья состоит в женской сборной России, регулярно появляется на международных соревнованиях и по-прежнему нервничает перед состязаниями.

Думаю, каждый настоящий спортсмен волнуется перед выступлением, ведь он надеется показать максимально хороший результат,» — рассказала Дарья.

В начале октября Тулякова принимала участие в Премьер-лиге Karate1 2019, где наша женская команда одержала победу над группой из Словакии и взяла бронзу. К слову, кумиром спортсменки ещё с юношеских лет является Лука Валдези — в мире каратэ он не нуждается в представлениях. С таким хорошим примером Туляковой точно есть к чему стремиться.

Шэннон Сабадош

Спорт: хоккей.

В мире женского хоккея это имя стыдно не знать. В свои 33 Шэннон является одним из самых титулованных игроков в своём виде спорта: она дважды выигрывала олимпийское золото и один раз — серебро. Помимо этого, голкипер сборной Канады одержала победу на мировом первенстве в 2012 году и трижды занимала третью позицию в рамках этого турнира. К слову, спортсменка играла в команде не только с женщинами, но и с мужчинами. Например, пару лет своей карьеры она провела в составе мужского клуба «Коламбус Коттонмаутс».

На Олимпиаде в Ванкувере Сабадош совершила то, что ранее никогда не удавалось девушкам-хоккеисткам. В финальном матче с США она смогла сохранить ворота своей команды неприкосновенными.

Ирина Сидоркова

Спорт: автоспорт.

Ире Сидорковой всего 16 лет, но это не мешает ей покорять трассы испанской Формулы-4. Главная мечта и одновременно цель девушки — стать пилотом самой престижной серии Формула-1. К слову, там же выступает и любимый спортсмен Ирины — немецкий гонщик Себастьян Феттель.

Любовь к автоспорту у Сидорковой появилась, когда ей было 6 лет. Она случайно увидела рекламу картодрома и уговорила родителей проехать пару кругов. В тот момент Ира поняла: ей слишком нравится скорость, чтобы не испытать свои силы в гонках. И, действительно, вскоре этот вид спорта стал для неё не просто увлечением, а образом жизни.

Дарья Белодед

Спорт: дзюдо.

Дарья неспроста стала заниматься дзюдо ещё в детстве, ведь перед глазами у неё был отличный пример. Её родители — Геннадий Белодед и Светлана Кузнецова — оба профессиональные дзюдоисты. Они стали тренировать дочь, хотя изначально были недовольны её спортивным выбором.

Родители были против, а мне очень хотелось заниматься. Потом мама с папой смирились и приняли решение работать со мной, раз я так этого хочу. У меня даже в мыслях не было поменять вид спорта,» — вспоминает Дарья.

Сейчас Белодед показывает удивительные результаты на международной спортивной арене. В этом году в Токио украинская спортсменка смогла отстоять звание чемпионки мира по дзюдо, причём самой молодой в истории. В настоящее время Белодед стремится завоевать золото Олимпиады-2020.

Лорен Сессельманн

Спорт: футбол.

Лорен Сессельман не раз называли одной из самых красивых спортсменок мира. Помимо эффектной внешности, Лорен удивляет поклонников своими футбольными навыками. Девушка играет на позиции защитника в канадской сборной и американском клубе «Санта-Кларита Блу Хит», а также гордится бронзовой медалью Олимпийских игр в Лондоне.

Сессельман училась в Университете Пердью по направлению «Реклама и маркетинг», однако работать по специальности так и не попробовала. Во время учёбы Лорен начала играть за местную футбольную команду «Пердью Бойлермейкерс». Как мы все можем видеть, спортсменка до сих остаётся верной футболу.

Марта

Спорт: футбол.

Бразильская спортсменка Марта Силва (или просто Марта) является настоящей звездой женского футбола. Если за звание лучшего игрока по версии ФИФА на протяжении десятилетия борются Месси и Роналду, и результат голосования всегда непредсказуем, то среди девушек долгое время всё было слишком стабильно. Нападающую «Орландо Прайд» признавали лучшей футболисткой пять раз подряд в период с 2006 по 2010-й. Она же забрала престижный золотой мяч ещё раз — в нынешнем году.

За свою карьеру Марта успела сыграть за клубы Швеции («Умео», «Тюресо», «Русенгорд»), США («Лос-Анджелес Сол», «ФК Голд Прайд», «Вестерн Нью-Йорк Флэш») и Бразилии («Санта Круз», «Санто»). Кроме того, 33-летняя спортсменка стала двухкратным серебряным призёром Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. Чтобы вы точно убедились, что Марта — непревзойдённый игрок, скажем, что недавно она установила абсолютный рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Да-да, даже мужчины пока не смогли повторить её достижение — 17 мячей в ворота противника.

Елена Делле Донн

Спорт: баскетбол.

Представительница команды «Вашингтон Мистикс» была признана самым ценным игроком женской НБА в этом году. Но история Елены не всегда отражала любовь к баскетболу. Во время учёбы в университете неприязнь к выбранному виду спорта достигла кипения. Причём до такой степени, что девушка вывела чёрным маркером на баскетбольном мяче слово «ненавижу». Когда Делле Донн стала победительницей Олимпийских игр в Рио, её бывший тренер Джон Нунан прислал ей фото того самого мяча, который мужчина хранил целых 9 лет.

Сейчас Елена играет на позициях защитника и форварда. Из последних достижений — первое место на чемпионате мира в Испании в прошлом году. В 2014-м баскетболистка в качестве посла присоединилась к Специальной Олимпиаде — международной организации, помогающий развивать спорт и организовывать мероприятия для лиц с нарушениями интеллекта.

Ронда Раузи

Спорт: рестлинг.

Первая и бывшая доминирующая чемпионка UFC завершила почти все свои поединки в ММА в первом раунде. А на то, чтобы одолеть противниц в последних трёх боях, у неё ушла в среднем 1 минута и 4 секунды. Несмотря на успешную карьеру и многочисленные титулы в этом направлении, в 2018 году Ронда ушла в рестлинг и неожиданно появилась на шоу WWE.

В январе исполнился год полноценной карьеры Раузи в новом амплуа. За это время девушка удерживала титул чемпионки RAW среди женщин на протяжении 231 дня, в конце уступив Бекки Линч на WrestleMania 35.

Алекс Морган

Спорт: футбол.

Многие присуждают форварду США звание самой сексуальной футболистки мира. Алекс действительно красивая девушка. Но и игрок она не менее хороший. В настоящее время Морган играет за французский «Лион», а в 2015 году она являлась самой высокооплачиваемой спортсменкой в своём виде спорта. На тот момент гонорар Алекс составлял $ 450 тыс, хотя по официальным данным женской лиги США девушки не получали больше $ 200 тыс. За счёт спонсорских выплат и различных премий Морган удалось удвоить максимальную зарплату.

Главным достижением этого года для футболистки стала победа на чемпионате мира во Франции в составе сборной США. Она уже выигрывала мировое первенство в 2015-м в Канаде, а также занимала второе место в 2011-м в Германии. Кроме того, Алекс является счастливой обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Лондоне.

Александра Ордина

Спорт: бокс.

Заниматься боксом Александра начала в Воронеже под руководством тренера Виктора Баранова. Позже спортсменка отправилась в Северную столицу и стала выступать за СКА Санкт-Петербург. К 32 годам Ордина завоевала звание чемпионки Европы и дважды чемпионки России.

Сейчас Александра выходит на ринг в категории до 64 килограммов, а с 2016-го она состоит в сборной команде России по боксу. Интересно, что за время пребывания в Воронеже, Ордина успела получить два высших образования: в Техническом университете и в Институте физической культуры. Даже сейчас девушка-боец не забрасывает учёбу, получая степень кандидата наук в аспирантуре на кафедре менеджмента.