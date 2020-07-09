Держим спину: 8 советов, которые отучат сутулиться в течение дня

Встречают по одёжке – и по осанке тоже. Расправленные плечи добавляют нам грациозности и уверенности в себе, но оказывается, ровная спина – это результат не только привычки, но и эмоционального состояния человека в определённый момент. Разбираемся, как формируется осанка и что можно сделать, чтобы перестать сутулиться.

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Контроль эмоций

Остеопат Владимир Животов в блоге для журнала Marie Claire рассказал о причинах формирования осанки, а также походки и позы. Эмоции отражаются не только на лице, но и на теле человека. В случае стресса или другой неприятной ситуации человек, сам того не замечая, зажимается – плечи опускаются или наоборот, неестественно поднимаются, спина горбится, голова наклоняется вперёд. И наоборот, вид преисполненного радости человека кричит о его счастье: он распрямляется, голова тянется вверх. Поэтому одно из основных правил в борьбе за красивую осанку – стараться искать положительные моменты в любой ситуации.

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Комфорт против внешнего вида

Если не брать в расчёт эмоции, которые в мгновение ока могут превратить вас в Квазимодо, искривление осанки происходит от того, что такое положение становится максимально комфортным и естественным для организма.

«Если мы видим, например, сидящего в транспорте мужчину, который каким-то причудливым образом переплетает свои руки или ноги или принимает несколько неестественную на наш взгляд позу, мы должны понимать: для него это положение наиболее удобно, так его мышцы лучше всего разгружаются. Поэтому говорить о том, что осанка находится целиком и полностью под произвольным контролем нашего сознания, я бы не стал», — пишет Животов.

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Сутулость – не приговор

Тем не менее есть способы заставить себя держать спину ровнее. Конечно, можно банально «натренироваться», но лучше всего дополнительно к этому создать правильные условия. Следующие простые советы помогут вам вернуть красивую осанку.

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Тренируйтесь и растягивайтесь

Уделяйте внимание физической нагрузке, ведь дряблым, не проработанным мышцам тяжело держать спину прямо. Особенное внимание надо уделять прямым и косым мышцам живота, ягодиц, широчайшим мышцам спины, поясницы и бёдер. Также надо тренировать растяжку – упражнения на гибкость помогут снять напряжение со спины и шеи.

Создайте комфортные условия для сна

Ещё один важный совет Животова касается спального места. «Идеально подобранные подушки и матрас помогут мышцам лучше восстанавливаться в течение ночи, и, благодаря вашему хорошему состоянию, телу будет значительно легче держаться прямо», — говорит остеопат.

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Организуйте рабочее место

Грамотно организованное рабочее место – один из факторов успеха в борьбе с сутулостью. Удобно ли вам сидеть за компьютером? Чтобы было удобно, нужно следовать нескольким правилам.

Отрегулируйте кресло по высоте так, чтобы высота стола стала максимально комфортной для работы. При этом будет идеально, если колени при сидении будут на уровне или чуть выше бедёр. В противном случае они будут тянуть за собой всё тело и спина начнёт быстро уставать. Спинка стула должна быть наклонена чуть вперёд.

Поставьте монитор на расстояние вытянутой руки так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз. Так вы избавитесь от надобности наклоняться вперёд к монитору и не будете создавать лишнюю нагрузку на спину.

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Делайте перерывы

Возьмите в привычку делать короткие перерывы в работе каждые 45-60 минут, иначе ваше тело будет получать излишнюю нагрузку, устанет к концу дня и начнёт непроизвольно сутулиться.

Смотрите в зеркало

Не проходите мимо зеркал – один вид вашей сутулой спины заставит вас расправить плечи. Отведите голову назад, спину держите прямо, втяните живот, плечи – назад и вниз. Такое положение может показаться непривычным, но выглядит гораздо лучше, чем горб.

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Поставьте на место голову

Красивая осанка во многом зависит от положения головы. Только вы опускаете голову, как за ней вниз тянутся и плечи, и спина. Чтобы понять правильное положение, достаточно встать вплотную к стене, касаясь поверхности затылком, лопатками, ягодицами и икрами. Постойте так немного и запомните свою позу. Отойдите от стены и походите, не меняя положения тела. Запомнили? Теперь почаще напоминайте себе, как надо правильно держать голову и спину – мышцы вспомнят ваш эксперимент и займут нужное положение.

Есть и другие способы – представить, что вы держите на голове увесистый том «Войны и мира», например. Или что ваши лопатки склеены скотчем.

Фото: istockphoto.com

Идите на уловки

Телеведущие новостей идут на простую уловку, чтобы ненароком не ссутулиться в кадре – они садятся на краешек стула. Таким образом, тело вынуждено постоянно балансировать, а значит, держать спину прямо.

Другой вариант похож на рисунки, по которым первоклашек учат правильно сидеть за партой. Одна нога – под стулом, другая вытянута вперёд. Такое положение поможет сохранять равновесие и не сутулиться.

Копируйте кошек

Владельцы кошек и собак знают, как сладко потягиваются их любимцы после сна. Братья наши меньшие делают это не просто так – мышцы устают долго находиться в одном положении. И нам, людям, полезно потягиваться не только по утрам, но и каждый раз, когда мы встаём со стула.