Система цигун: простые позы для похудения и укрепления здоровья

Способов сбросить лишние килограммы и укрепить здоровье бесчисленное множество. Наравне с современными методиками популярностью пользуются и те, которые известны миру на протяжении десятков лет и даже столетий. Среди них прочную позицию занимает цигун — традиционная китайская система оздоровительной гимнастики. Она сочетает в себе позы и движения, доступные каждому человеку.

Несмотря на простоту упражнений, сторонники восточной практики уверены, что она способствует оздоровлению, похудению и нормализации психического состояния. Рассказываем, как же на самом деле работает китайская чудо-гимнастика.

Японский метод Фукуцудзи: простое упражнение c полотенцем, которое помогает похудеть Тонкая талия станет бонусом к красивой осанке.

Как зародилась восточная методика?

Основоположником цигун в его современной интерпретации считается врач Лю Гуйджень, работник китайской коммунистической партии. В 1948 году коллеги признали специалиста неизлечимо больным, ведь к своим 27 он страдал неврастенией, туберкулёзом и язвой желудка в тяжёлой форме, а также весил меньше 40 килограммов. Лю отправили на покой в родную деревню, но он, к удивлению всех, смог поправить здоровье.

Фото: istockphoto.com

Благодаря родному дяде Гуйджень познакомился с традиционной китайской медициной. Его лечение было больше похоже на необычный оздоровительный лагерь. Почти всё время на протяжении трёх месяцев врач занимался двигательными и дыхательными практиками, повторял мантры и соблюдал диету. Спустя 100 дней он смог набрать 15 килограммов и вернуться к работе.

Коллеги Лю были настолько впечатлены его выздоровлением, что направили специалиста обратно к дяде. Теперь уже не лечиться, а разузнать все нюансы целительной методики. Гуйджень отделил гимнастику для развития тела от религиозных и феодальных пережитков, систематизировал комплекс упражнений и получил то, что сейчас называют цигун.

Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ Простое упражнение научит задействовать диафрагму и дышать глубоко.

Цигун в современном понимании

Сейчас под цигун подразумевают целую систему, состоящую из гимнастики, дыхательных упражнений и медитативных практик. Методика делится на внутреннюю и внешнюю. Первая связана с таким понятием китайской медицины, как энергия Ци. Согласно восточным учениям, у здорового человека она беспрепятственно движется по организму, а если этот процесс нарушается, то возникают болезни. По сути, цигун направлен на то, чтобы восстановить движение Ци в теле и избавиться от недугов.

Внешняя практика намного лучше поддаётся пониманию. Она включает в себя плавные движения, контроль мыслей и занятия с дыханием — естественным или брюшным, жёстким или мягким. Грубо говоря, это своеобразная медитация, которая позволяет избавиться от стресса и держать тело в тонусе.

Среди практик можно выделить:

статические — направленные на сохранение поз и проработку дыхания;

— направленные на сохранение поз и проработку дыхания; динамические — в них акцент делается на выполнении движений и иногда элементов самомассажа.

Китайская Ассоциация Оздоровительного Цигун выделяет четыре направления гимнастики.

Ба Дуань Цзин — «восемь великолепных движений». В комплекс входят плавные смены поз, в которых чередуется напряжение и расслабление мышц. У Цинь Си — «игры пяти животных». Упражнения имитируют движения оленя, журавля, медведя, обезьяны и тигра. Лю Цзи Цзье — «искусство создания шести целебных звуков». Это дыхательные упражнения, при выполнении которых нужно издавать звуки на выдохе. И Цзинь Цзин — «классическая гимнастика для сухожилий и мышц». Комплекс развивает силу и гибкость, включает повороты корпуса, натяжение мышц и суставов, наклоны и скручивания.

Техника китайского массажа: 6 точек на теле, которые помогают похудеть Вы можете разминать их даже самостоятельно.

Влияние китайской гимнастики на тело

С помощью гимнастики, как и с помощью любой другой лечебной физкультуры, можно укрепить здоровье, размять мышцы и даже сбросить лишние килограммы.

Хоть цигун не даёт большой нагрузки, в некоторых позах нужно сохранять равновесие и стараться держать баланс. В таком случае активно работают мышцы-стабилизаторы, а мышечный корсет развивается равномерно. Кроме того, при глубоком дыхании диафрагмой ускоряется обмен веществ, что способствует похудению.

Фото: istockphoto.com

Упражнения также направлены на напряжение, расслабление и растяжение мышц. Это вызывает приток к ним крови и питает ткани. Наклоны, повороты и скручивания улучшают подвижность позвоночника и положительно влияют на осанку.

Враги красивой осанки. Три привычки, которые портят внешний вид Мы совершаем эти ошибки ежедневно, не догадываясь, как они влияют на спину.

Рекомендации и противопоказания

Цигун является хорошим способом профилактики недугов, его движения доступны даже людям с физическими ограничениями. Специалисты из США, Бразилии и Китая опубликовали систематический обзор на восточную практику и её мета-анализ. Они пришли к выводу, что такие занятия полезны для качества жизни, сна, баланса, прочности рук, гибкости туловища, систолического и диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений в покое.

Исследователи из университетов США и Китая доказали, что гимнастика может уменьшить составно-мышечную боль и улучшить общее качество сна у людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, учёные из университетов Париж-Сакле, Париж Декарт и Института взаимопомощи Монсури выяснили, что цигун работает в лечении нервной анорексии. Он может усилить психотерапию и способствовать процессу выздоровления пациентов.

Иногда методику применяют в комплексном лечении артериальной гипертонии. В 2015 году вышел обзор научных статей, которые доказывают эффективность практики борьбе с этой болезнью.

Фото: istockphoto.com

Комплекс упражнений противопоказан при обострении хронических заболеваний. А если у вас есть проблемы с позвоночником, коленными и тазобедренными суставами, необходимо проконсультироваться с врачом перед началом занятий.

С чего начинать занятия?

Гимнастика начинается с разминки: разогревающих упражнений, круговых движений в суставах, потягиваний, постукиваний по животу, груди, ногам и плечам. Практиковать цигун желательно каждый день, но если такой возможности у вас нет — ничего страшного. Главное, выбрать для себя подходящий график и следовать ему, не пропуская тренировки.

Большинство стилей не предусматривает использование специального инвентаря. Из экипировки вам понадобится свободная одежда, которая не стесняет движений. Заниматься можно без обуви: босиком или в носках.

Не сидим дома. 7 вещей, в которых удобно тренироваться в самоизоляции Если вы чувствуете себя непродуктивным, возможно, дело в неправильно подобранной экипировке?

Практики можно проводить самостоятельно или под присмотром опытного наставника, чтобы понять азы. Если вы не хотите искать инструктора, то, к счастью, в Сети есть множество видеоуроков, которые помогают разобраться в сути всех движений и дыхательных упражнений. Например, на просторах YouTube подробно рассказывают о гимнастике Ли Холден и мастер Ван Лин.