Кола, тофу и 6 часов бега: как звёзды K-Pop сохраняют фигуру

Диеты айдолов кажутся странными и даже опасными. Но на них сидят тысячи подростков.

Корейская популярная музыка, или просто K-Pop, всего за несколько лет обрела миллионы фанатов по всему миру и превратилась в масштабную индустрию. Конкуренция там настолько высока, что для успешной карьеры красивого голоса и хорошего репертуара недостаточно.

Айдолы должны соответствовать весьма специфическим корейским стандартам красоты. К ним, среди прочего, относится и стройная, даже худощавая фигура. В погоне за идеальной внешностью популярные исполнители часами занимаются в тренажёрных залах и придерживаются строгих диет.

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Рассказываем о самых необычных правилах питания, которые помогают звёздам K-Pop сохранять утончённую фигуру.

Почему подражать звёздам K-Pop опасно для здоровья

Едва ли не у каждого айдола есть собственные секреты питания, которыми они, впрочем, с радостью делятся с поклонниками. Однако в основе большинства рецептов похудения корейских селебрити лежит принцип минимизации калорий. И некоторые диеты выглядят по-настоящему экстремальными.

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Специалисты предупреждают, что слепое подражание кумирам и стремление выглядеть как худощавые звёзды K-Pop может привести к негативным последствия для здоровья. Жёсткие ограничения в питании могут привести к истощению организма, спровоцировать расстройства пищевого поведения, в том числе анорексию. Особенно внимательно к сокращению калорий стоит относиться подросткам, а именно они являются целевой аудиторией этой музыкальной индустрии.

Диета до изнеможения

Самая популярная корейская группа – бесспорно бойз-бенд BTS. Они удерживают лидерство не только в родной стране, но и во всём мире. Солист коллектива Пак Чимин признаётся, что легко набирает вес, поэтому часто обращается к диетам. Рацион певца в это время состоит из рыбы, морепродуктов, имбирной стружки, огурцов и капусты, а общее количество калорий не превышает тысячи в день.

Артист не скрывает, что нередко из-за ограничений ему не хватает энергии для репетиций и танцевальных тренировок. Были случаи, когда он прямо во время занятий падал на пол от изнеможения. Однако такой подход позволяет сбросить около 7 килограммов в течение недели.

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Ничего кроме тофу

Звезда группы 2AM Ли Чанмин долгое время выбивался из тренда и весил более 100 кг. Однако желание соответствовать коллегам вынудило его всерьёз заняться собой. Кумир признался, что похудеть ему помогла жёсткая диета и спорт. По словам певца, в день он съедал не больше двух упаковок сыра тофу и бегал в течение шести часов.

Питание раз в день

Один приём пищи в день – тоже распространённый среди корейских звёзд метод похудения. Вряд ли его можно назвать правильным и эффективным. Однако Сон Гаин из Brown Eyed Girls и Сою из Sistar уверяют, что оставаться миниатюрными им помогает именно одноразовый режим питания.

Интересно, что размер порции и сами продукты никак не ограничены: есть можно что угодно и сколько угодно.

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Яблоко, картофель и протеиновый коктейль

Одна из самых популярных поп-див Южной Кореи Ай Ю тоже внимательно следит за калориями. Каждый день она начинает с одного яблока, на обед ест сладкий картофель, а вечером выпивает протеиновый коктейль. Поклонники удивляются, как при таком рационе певице удаётся находить силы для танцев, съёмок музыкальных клипов и концертов.

Кроличья еда

Пользуются популярностью у звёзд K-Pop и овощные диеты. Участница проекта Sistar Дасом потеряла 7 килограммов благодаря такому способу. Девушка ела исключительно огурцы, помидоры, морковь и фрукты. В день такая пища давала ей всего 290 ккал. Также в её меню был коричневый рис и органический хлеб.

Диета с колой

Суть этого метода заключается в трёхразовом питании. Причём набор еды на завтрак, обед и ужин одинаковый – кусок хлеба, два варёных яйца и стакан диетической колы. Энергетическая ценность такого меню невелика – всего 650 ккал. Хотя такая диета и кажется странной, она пришлась по душе многим корейским исполнителям и их поклонникам.