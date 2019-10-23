Обратная сторона ЗОЖ: к чему может привести правильное питание?

Сегодня здоровый образ жизни и правильное питание приобретают всё большую популярность. Есть полезную и экологически чистую пищу стало «модно»: из сториз в «Инстаграме» пользователей атакуют авокадо-тосты и «правильный» обед, приготовленный дома и взятый на работу в контейнере. Люди считают калории, расписывают свой рацион на несколько дней вперёд, охотятся за «чистыми» продуктами. В погоне за идеальным телом некоторые переходят границы разумного и заходят слишком далеко. Рассказываем, какие психологические расстройства могут скрываться за маской «здорового» образа жизни.

Анорексия: отвращение от еды

Сегодня слово «анорексия» у всех на слуху, но мало кто на самом деле понимает, что это такое. Нередко его используют и как оскорбление в адрес якобы слишком худой девушки (или парня). Однако это серьёзное психогенное (то есть, возникающее под воздействием психических процессов) расстройство. Более того, заключается оно не столько во внешней худобе, сколько в отношении человека к еде: потеря аппетита, отказ от питания, даже когда его недостаток становится очевидным. Страдать этим расстройством могут люди любой комплекции. Такая анорексия – при наличии всех симптомов, кроме значительной потери веса – называется атипичной.

В погоне за «нужным» количеством калорий некоторые люди, старающиеся придерживаться здорового образа жизни, могут заходить слишком далеко. К примеру, устанавливают для себя крайне низкую суточную норму, в результате чего недоедают или и вовсе голодают. Сильное желание обладать идеальными, по субъективным представлениям, формами может негативно сказаться на восприятии человеком собственного тела и его потребностей, исказить его и спровоцировать возникновение анорексии.

Фото: istockphoto.com

Среди основных признаков анорексии можно выделить:

отрицание проблемы;

постоянное ощущение своей полноты;

нарушение способов питания (например, прием пищи стоя, в одиночестве или привычка разделять еду на маленькие кусочки);

нарушение сна;

панический страх (набрать вес, поесть, увидеть себя в зеркале);

депрессивность;

необоснованный гнев или обида;

внезапное увлечение темами, связанными с едой (например, увлечение кулинарией: человек готовит роскошные блюда для семьи и друзей, при этом сам их не ест);

изменения в социальной жизни: человек старается избегать встреч с друзьями, общего приема пищи, начинает меньше общаться с близкими;

пониженная активность.

Ребекка Лиян, в YouTube более известная как Ребекка Джейн – девушка, которая уже на протяжении нескольких лет борется с анорексией. Своими успехами она делится в соцсетях. Блогер не только рассказывает о том, как она справляется со своим расстройством, но и снимает отвлечённые видео. Это помогает Ребекке не сорваться и не забросить восстановление из критического веса.

Недавно я наткнулась на это фото, которое было сделано в Нью-Йорке во время моего рецидива. Плохо помню тот день. А сегодня, кроме того, что я выгляжу как Юнион Джек (шуточное название флага Великобритании – прим. ред.), я чувствую себя намного более свободной, энергичной, горжусь собой. Я так счастлива.

Булимия: переедания и «расплата» за съеденное

Другое не менее распространённое расстройство пищевого поведения – булимия. Люди, страдающие этим заболеванием, крайне озабочены своим весом. Как правило, они много едят, но затем, чтобы компенсировать съеденное, искусственно вызывают рвоту. Чтобы «сбросить» еду, они также могут использовать слабительные или мочегонные средства, клизмы, специально перегружать себя физическими упражнениями.

Наиболее распространена булимия среди девушек-подростков и молодых женщин, которые уделяют нездоровое внимание своему весу и фигуре. Зачастую это расстройство возникает на фоне искажённого восприятия еды: пища не как необходимый источник энергии и питательных веществ, но как удовольствие и «вредная привычка».

В компании страдающие булимией, как правило, едят «правильную» пищу и небольшими порциями. Однако, оставаясь наедине с собой, они в больших количествах потребляют высококалорийную еду – то есть, переедают. После таких срывов человек испытывает чувство вины, переживает, что неизменно поправится и поэтому так радикально избавляется от съеденного.

Зачастую люди, страдающие булимией, скрывают это, однако распознать расстройство можно по некоторым признакам:

жалобы на лишний вес (даже при его отсутствии);

искажённое восприятие собственного тела;

потребление пищи в больших количествах (особенно жирной, сладкой, высококалорийной) за один приём;

человек старается не есть в общественных местах и в присутствии других людей;

сразу после приёма пищи уходит в уборную;

на руках заметны повреждения, рубцы или мозоли (из-за постоянного вызывания рвоты);

повреждения на зубах и дёснах.

Девушка из Великобритании по имени Шанни ведёт блог, в котором рассказывает, какого это – на протяжении почти 20 лет бороться с булимией. Полностью победить болезнь ей пока не удалось, но девушка не сдаётся сама и вдохновляет на это других.

Шанни старается привлечь внимание общественности к проблеме расстройств пищевого поведения. В 2016 году блогер сняла видео «Один день из жизни страдающего булимией», чтобы показать, что скрывается за «красивым» фасадом. На протяжении всего видео – дня – он только и делает, что ест, взвешивается и «избавляется» от еды.

В описании к видео Шанни обращает внимание зрителей на то, что ни в коем случае не показывает, как нужно делать, а, напротив, хочет наглядно объяснить, чем чревато такое расстройство.

Серьёзность расстройств пищевого поведения и количество людей, страдающих от них, продолжает расти. Пожалуйста, сделайте первый шаг и попросите о помощи, если нуждаетесь в ней.

Орторексия: зацикленность на правильном питании

Если об анорексии и булимии слышали многие, то с термином «орторексия» мало кто знаком. Это тоже один из видов расстройств пищевого поведения. Его особенность заключается в том, что человек помешан на максимально здоровой и правильной пище. На деле подход к питанию людей, страдающих орторексией, сложно назвать здоровым: навязчивая идея сильно ограничивает выбор продуктов и заставляет постоянно думать о том, достаточно ли правильно ты питаешься, не пропустил ли запланированный приём пищи и как компенсировать яблоко, съеденное сверх нормы.



На сегодняшний день орторексия официально не является заболеванием, однако широко используется специалистами как термин. Признаками этого расстройства могут быть:

выбор продуктов, исходя не из своих личных вкусовых предпочтений, а из их «полезности»;

разделение продуктов на «полезные», которые можно и нужно есть, и «вредные», которые есть нельзя ни при каких обстоятельствах;

придумывание «наказаниий» для самого себя за неправильное питание;

планирование своего меню на несколько дней вперёд;

строгое внимание способам приготовления пищи, у него есть свои «ритуалы» (например, доска обязательно должна быть керамической);

чувство превосходства над теми, кто не придерживается правильного, по его мнению, питания.

С орторексией столкнулась девушка по имени Мэг. Чуть больше года назад она питалась исключительно здоровой, «чистой» пищей и выполняла много физических упражнений, чтобы держать себя в форме. Даже во время отпуска раз в два дня Мэг обязательно пробегала 16 км на беговой дорожке.

На фото слева Мэг питается исключительно правильными продуктами. Справа — позволяет себе всё, что хочется. Фото: instagram.com/instacarbs_

Обращать внимание на это и избавляться от «пунктиков» девушка начала полтора года назад. Несмотря на то, что с тех пор она набрала вес, Мэг чувствует себя значительно лучше и «больше собой». Как сама она пишет в своём «инстаграме», её отношения с любимым человеком и друзьями улучшились. Теперь она, наконец-то, может наслаждаться жизнью и есть в общественных местах, не боясь панических атак.

Дранкорексия – это алкоголизм?

Дранкорексия – ещё одно «непопулярное» расстройство пищевого поведения. Название происходит от английского слова «drunk» – «пьяный», а отклонения проявляются в том, что человек предпочитает заменять приёмы пищи алкоголем. Как правило, «дранкорексики» очень переживают по поводу своего веса, панически боятся поправиться, а также страдают от депрессии. Это расстройство чаще встречается у девушек-подростков: отказываясь от еды, они экономят не только деньги, чтобы купить на них алкоголь, но и «место» в желудке, чтобы не набрать лишний вес.

Фото: istockphoto.com

Фактически дранкорексия сочетает в себе признаки анорексии и алкоголизма. Поэтому и урон от этого расстройства «двойной». Хотя на данный момент дранкорексия официально не признана заболеванием, выделяют некоторые признаки этого отклонения:

регулярный отказ от пищи;

красные глаза, опухшее лицо и пятна на нём;

тщательный контроль количества потребляемых калорий;

иногда чтобы не набрать вес после употребления алкоголя, «дранкорексик» может изматывать себя физическими упражнениями, чтобы «отработать» калории;

осознанное употребления алкоголя в больших количествах, чтобы спровоцировать рвоту и избавиться от съеденной ранее пищи.

С дранкорексией столкнулась американка Линдси Холл. Во время учёбы в колледже она, как и многие её подруги, пыталась вести здоровый образ жизни: усердно занималась в зале и считала калории. При этом девушка не могла отказаться от вечеринок, на которых злоупотребляла алкогольными напитками, и периодически срывалась, объедаясь вредными снеками. Несколько лет Холл страдала от пищевых расстройств – анорексии и булимии, а пристрастие к алкоголю только усугубило ситуацию.

Лидси несколько лет страдала дранкорексией. Фото: facebook.com/lindseyhallwrites

Последствия для организма Линдси оказались существенными: повреждения костей – девять трещин, разрыв пищевода и крайне низкий уровень электролитов в крови.

[Врачи] сказали, что кости у меня, как у 82-летней старухи. Я им не поверила. Мой вес был не настолько ниже нормы, поэтому я даже не думала, что у меня могут быть какие-то проблемы.

Сейчас Линдси 27 лет, она всё ещё на пути к полному восстановлению. Несмотря на ремиссию, Холл не отказалась от алкоголя полностью, но теперь контролирует его потребление и, как отмечает сама девушка, делает это «с умом».

Мне же всего 27. Я хожу на свидания, пью вино, но контролирую себя.

Правильное питание. Как не перегнуть палку?

Суперфуды, отказ от сахара, мяса и молочных продуктов, интервальное голодание – всё это по-разному работает для каждого человека: кому-то помогает, а кому-то может и навредить. Сегодня, когда программу питания можно получить, просто скачав приложение, особенно важно знать меру и понимать, что лучше и полезнее конкретно для вас. Как не зайти слишком далеко в погоне за идеальным телом «Чемпионату» рассказала нутрициолог Анна Берсенева.



«Правильному» питанию Анна предпочитает «гармоничное», ведь в гармонии не может быть насилия над собой и страданий. Если человек выбирает этот вариант, он проявляет заботу о собственном организме и любовь к нему. При таком подходу к выборе питания срывы и перегибы исключены, считает нутрициолог.



Чтобы понять, достаточно ли «правильно» и сбалансировано вы питаетесь, нужно просто прислушаться к себе. После приёма пищи не должно быть никакой тяжести, слабости, желания поскорее уснуть. «Чувство приятной легкой сытости, бодрости и эмоциональное спокойствие — вот как мы должны себя чувствовать после обеда», – говорит Анна.

Что касается суточной нормы по калориям – «заветная» цифра для каждого разная и зависит от многих факторов.

В любом случае, нутрициолог не советует снижать количество потребляемых калорий ниже 1700 ккал (для мужчин) и 1500 ккал (для женщин), даже если нужно сильно похудеть.

Калории – далеко не идеальный показатель. Они не дают информации о качественном составе пищи. Намного важнее уделять внимание достаточному употреблению витаминов и минералов.

Главное правило, которого рекомендует придерживаться Анна, – спокойнее относится к ситуациям, когда хочется (или приходится) отклоняться от «режима». «Исключения» или, как их называет Анна, «дни непослушания» никак не навредят программе питания. Если относится к ним легко и с юмором, случаться такое будет не часто. «Правильное» питание не должно становится смыслом жизни: «Это всего лишь инструмент, который позволяет иметь много энергии и сил для того, чтобы получать максимум радости от жизни».