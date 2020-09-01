«Заедаем» хандру правильно: 5 ПП-рецептов на осень

С наступлением осени желание сорваться и съесть что-нибудь жирное, жареное или сладкое увеличивается в разы. Однако не спешите бежать в ближайшую булочную или заказывать доставку – ведь дома можно приготовить что-то не менее вкусное и точно более полезное. Предлагаем попробовать пять осенних ПП-рецептов – основные блюда из сезонных овощей и два полезных десерта.

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Тыквенный суп-пюре

Вам понадобится:

тыква;

морковь;

картофель;

лук;

соль, перец.

Чтобы приготовить суп по рецепту Марии Фомичёвой, овощи нужно почистить и нарезать – лук разрезать пополам. Затем залить водой или бульоном и варить до готовности. После чего вынуть лук – он больше не понадобится. Оставшиеся варёные овощи вместе с бульоном нужно перемолоть с помощью блендера до состояния пюре, добавить соль и перец по вкусу и довести до кипения.

При подаче можно добавить любимое растительное масло – например, масло авокадо – и украсить тыквенными семечками.

Овощное рагу

Вам понадобится:

картофель – 3 шт.;

баклажан – 2 шт.;

перец болгарский – 2 шт.;

помидор – 2-3 шт.;

грибы свежие (например, шампиньоны) – 500 г;

чеснок – 3 зубчика;

масло оливковое – для жарки;

соевый соус – 80 мл;

соль и перец – по вкусу;

зелень – по желанию.

В этом рецепте овощи нужно нарезать кубиками, затем баклажаны замочить на полчаса в солёной воде, после чего промыть и слегка отжать. Все овощи, кроме помидоров, по очереди обжарить на небольшом огне в течение пары минут – можно добавить немного масла или использовать антипригарную сковороду.

Затем выложить ингредиенты в форму для запекания слоями в таком порядке: картофель, болгарский перец, баклажаны, помидоры, шампиньоны. Каждый слой посолить и поперчить по вкусу, добавить соевый соус. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. За 10 минут до готовности можно добавить пару зубчиков чеснока, натёртого на мелкой тёрке.

Фрикадельки с цветной капустой в соусе бешамель

Вам понадобится:

фарш – 500 г;

капуста цветная (или брокколи) – 500-600 г;

масло сливочное – 10 г;

молоко 2,5% – 300 г;

вода – 100 г;

мука цельнозерновая (или другая) – 40 г;

сыр твёрдый 40/50% – 40 г.

По рецепту диетолога Анны Куликовоы, фарш нужно посолить и поперчить по вкусу, вылепить из него фрикадельки и обжарить до готовности на антипригарной сковороде. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить до состояния мягкости.

Для соуса растопить масло в сотейнике, всыпать муку и тщательно перемешать, после чего добавить по очереди молоко и воду. Вымешивать на медленном огне до тех пор, пока соус не загустеет и не станет однородным.

В форму для запекания слоями выложить фрикадельки и сверху – капусту, залить всё соусом и посыпать тёртым сыром. Выпекать в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов – пока сыр слегка не подрумянится.

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Запечённые яблоки с творогом

Вам понадобится:

творог – 100 г;

сметана – 2 ст. л.;

яблоки – 4 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.

Из творога сделать начинку: размять его вилкой, добавить сахар и сметану, хорошо всё перемешать. Из яблок вырезать сердцевину и наполнить получившейся смесью. Выложить их в глубокую огнеупорную тарелку или в форму для запекания, налить на дно немного воды и поставить в духовку на 20-30 минут – пока яблоки не станут мягкими – при температуре 180 градусов.

Домашнее сгущённое молоко

Вам понадобится:

сухое цельное молоко – 4 ст. л.;

финики – 5 шт.;

молоко – 50 мл.

Сначала нужно сделать сладкое молоко: залить финики обычным молоком и кипятить примерно 3-4 минуты, после чего процедить получившийся «отвар». Его можно не только использовать в приготовлении десертов, но и добавлять в кофе и чай или пить сам по себе.

Сухое цельное молоко обжарить на сухой антипригарной сковороде до золотистого цвета. Во время обжарки могут образоваться комочки, в этом нет ничего страшного – просто пропустите смесь через сито. После чего нужно соединить обычное сладкое и сухое обжаренное молоко – добавляйте сухое понемногу, чтобы регулировать консистенцию. Если снова появятся комочки, можно взбить десерт с помощью блендера.

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