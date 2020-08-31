Игра на понижение: 5 привычек, которые помогут снизить калорийность рациона

Садиться на жёсткие диеты и ограничивать себя во всём не обязательно. Начнём с нескольких простых шагов.

Если питаться интуитивно и в то же время полезно не получается, а при одном слове «диета» вас бросает в дрожь, не стоит сразу же отчаиваться. Путь к здоровому питанию и образу жизни в целом не обязательно начинать с жёстких ограничений. Попробуйте добавить в свою рутину несколько простых полезных привычек, которые помогут незаметно снизить количество потребляемых калорий.

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Скажите «нет» соусам

Майонез далеко не единственная вредная добавка. Сметана, сырный, томатный и сливочный соусы – все они обладают высокой энергетической ценностью и могут значительно увеличить калорийность любого блюда. А соевый соус, хотя и не содержит такого количества калорий, задерживает в организме жидкость, что может вызывать отёчность.

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Откажитесь от соусов и замените их, например, на нежирный йогурт или бальзамический уксус. Во-первых, казалось, бы привычные блюда раскроются с новой стороны. Во-вторых, сократится их энергетическая ценность. Например, если исключить из порции оливье майонез, получится на 100-200 ккал меньше.

Замените газированные напитки на воду

Сладкая газировка не только содержит большое количество сахара, но и негативно сказывается на состоянии кожи. К тому же газированные напитки плохо утоляют жажду – пить после них хочется ещё больше. А если вы ещё и привыкли запивать лимонадом пищу, есть риск съесть гораздо больше, чем нужно.

Фото: istockphoto.com

Сладкую газировку и пакетированные соки постарайтесь заменить на обычную воду. Для вкуса в неё можно добавлять лимон с мятой или, например, сезонные фрукты и ягоды. А если вам уж очень нравятся «игристые» напитки, вместо воды без газа берите минеральную газированную.

Не злоупотребляйте фруктами

Нередко, решив худеть, многие бросаются из крайности в крайность и, например, отказываясь от сладостей и выпечки, пытаются компенсировать их большим количеством фруктов. Хотя они действительно полезнее конфет и пирожков, многие из них всё же весьма калорийны и к тому же содержат много углеводов.

Фото: istockphoto.com

Поскольку углеводы во фруктах простые, усваиваются они быстро и не насыщают надолго. Поэтому мы, сами того не заметив, можем съесть слишком много, что также нехорошо для организма.

Конечно, фрукты содержат много полезных веществ и элементов, поэтому исключать их из рациона не стоит. Употребляйте их умеренно и не слишком увлекайтесь.

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Сократите потребление сахара

Даже если вы всего лишь перестанете добавлять сахар в чай и кофе, это уже значительно сократит количество потребляемых калорий. К примеру, в одной чашке чёрного чая с двумя ложками сахара содержится примерно 60-65 ккал, в то время как в несладком варианте – всего 3-5 ккал.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, сахар встречается и в, казалось бы, неожиданных продуктах – пакетированных соках, томатной пасте и йогуртах. Замените соки на свежевыжатые, а йогурты и творожки покупайте без сахара, и сможете избавиться ещё от нескольких десятков лишних калорий.

Удовлетворить потребность в сладком помогут свежие ягоды и фрукты, а также специи, приправы и пряности. Причём некоторые из них – например, красный перец – ещё и ускоряют метаболизм. О других продуктах, разгоняющих обмен веществ, смотрите в видео «Чемпионата».

Уменьшите количество жира

Как правило, мы не считаем, сколько масла добавляем на сковородку, когда тушим овощи, жарим омлет или мясо. В итоге блюдо получается гораздо калорийнее, чем могло бы быть.

Фото: istockphoto.com

Сократить потребление «вредных» жиров не так сложно, как кажется на первый взгляд. Например, во время тушения сливочное масло можно заменить бульоном или водой, а для жарки – использовать оливковое или сковороду с антипригарным покрытием.

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Следовать этим пяти правилам не так уж и сложно. Полезные привычки помогут не только уменьшить калорийность блюд, но и постепенно перейти на более правильное и здоровое питание.