Незапретный плод: 7 здоровых рецептов «вредных» блюд

Зачем отказываться от любимых пирожных, блинчиков и кексов ради фигуры, если можно приготовить их полезные варианты?

Многие диеты, да и правильное питание в целом, заставляют в определённом смысле ограничить рацион и отказаться от многих продуктов – сахара, яиц, глютена, молочки. А в большинство любимых сладостей входят именно эти компоненты.

На самом деле, избегать блинчиков, пирожных и мороженого вовсе не обязательно. Нужно только знать, как правильно их приготовить.

Тренер отвечает: что произойдёт, если отказаться от глютена, молока и мяса? Разбираемся, действительно ли это сработает, и рассказываем, каких результатов ждать.

Шоколадно-малиновое пирожное без сахара

Вам понадобится:

грецкие орехи – 150 г;

какао-порошок – 35 г (15 г – для коржа и 20 г – для мусса);

чернослив без косточек – 150 г;

кокосовое масло – 15 г;

авокадо – 1 средний или 2 маленьких;

сироп топинамбура – 50 г;

ваниль – 3 капли жидкого экстракта или 1/4 ч. л. молотой.

Сначала из грецких орехов, какао-порошка, чернослива и кокосового масла сделать смесь для основы. Все ингредиенты взбить с помощью миксера до получения однородной массы, но не доводить до состояния пасты – в тесте должны остаться небольшие кусочки, чтобы коржи получились хрустящими. Выложить основу в виде круглых печений – для удобства можно использовать силиконовую форму – и поставить в холодильник.

Пока коржи охлаждаются, можно приготовить шоколадный мусс. Авокадо, какао-порошок и 3-4 чернослива без косточки взбить в блендере, добавить сироп топинамбура и ваниль. Масса должна получиться густой и однородной.

Готовый десерт нужно «собрать», составляющие выкладывайте в таком порядке: печенье, мусс, свежая малина, печенье. Украсить десерт можно листьями мяты, а малину – заменить на сезонные ягоды или любые другие.

Маффины без глютена и сахара

Вам понадобится:

морковь (очищенная и натёртая на мелкой тёрке) – 400 г;

яйца – 3 шт. или семяна льна (замоченные минимум на 40 минут) – 75 г;

оливковое или кокосовое масло – 100 г;

сироп топинамбура – 130 г;

амарантовая мука – 50 г;

мука из зелёной гречки – 90 г;

нутовая мука – 40 г;

рисовая мука – 40 г;

сода пищевая – 4 г (+ яблочный уксус для гашения);

имбирь молотый – 4 г;

корица молотая – 4 г;

изюм – 150 г.

Хотя для этого рецепта понадобится немало ингредиентов, сам процесс приготовления довольно прост. Все составляющие нужно тщательно смешать и выложить в форму – одну большую или несколько маленьких. Выпекать маффины при температуре 170 градусов примерно 25-45 минут в зависимости от того, какого размера кексы вы решили сделать.

Как избавиться от чувства голода? 10 идей для полезного перекуса Быстро и просто – чтобы не искуситься булками и печеньями.

Кето-вафли из кабачков

Вам понадобится:

кабачок – 1 средний;

яйца – 2 шт.;

миндальная мука – 1 с. л.;

кокосовая мука – 1 с. л.;

жирная сметана – 2 с. л.;

тёртый сыр пармезан (или любой на ваш вкус) – 2 с. л.;

морская соль;

прованские травы;

топлёное масло – 1 с. л.

Кабачок натереть на тёрке, посолить и отжать лишнюю воду через тряпочку. В большой миске смешать кабачок и все остальные ингредиенты, тщательно перемешать.

Вафельницу нужно хорошо разогреть и смазать топлёным маслом, тесто равномерно распределить по форме и запекать 4-5 минут.

Подавать кето-вафли можно с авокадо, лососем, сыром или другой начинкой на ваш вкус.

Ягодное мороженое без сахара и глютена

Вам понадобится:

замороженные бананы – 2 шт.;

замороженные ягоды – 1 чашка;

растительное молоко – 2 ст. л.;

ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

Прежде чем замораживать бананы, их лучше нарезать – так будет удобнее смешивать с другими ингредиентами. Все составляющие перемешать в блендере до состояния однородной массы, затем распределить по формам и поместить в морозилку.

Можно использовать сезонные ягоды или любые другие. Однако если вы делаете мороженое из свежих, а не замороженных фруктов, смесь придётся оставить в морозилке на ночь, чтобы она хорошо застыла.

Попкорн из гречки

Вам понадобится:

гречка – 80 г;

эритритол (подсластитель) – 25 г;

корица – 1/2 ч. л.

Гречку промыть, выложить на полотенце и высушить удобным способом – например, разложив на солнце.

Сухую гречку высыпать на раскалённую сковороду и постоянно перемешивать. Обжаривать на сильном огне примерно 4-5 минут, постепенно уменьшая мощность. Затем добавить подсластитель и корицу, тщательно перемешать и подержать на огне ещё 1-2 минуты.

Шарлотка без глютена, сахара и яиц

Вам понадобится:

яблоки – 4-5 шт.;

нутовая мука – 200 г;⠀

яблочный сок, компот или растительное молоко – 200 мл;

сироп топинамбура (или другой подсластитель) – 6 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

яблочный уксус или лимонный сок – 1 ст. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

какао-порошок – 1-2 ст. л.;

соль и корица – по вкусу;

Яблоки нарезать дольками. Смешать муку, соду, сок, растительное масло, подсластитель, соль и корицу. Добавить в получившиеся тесто яблоки и уксус или лимонный сок, тщательно перемешать. Смесь выложить в форму и выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Блинчики без сахара и подсластителей, глютена, яиц и молока

Вам понадобится:

овсяные хлопья (не быстрой варки) – 130 г;

растительное молоко (овсяное, миндальное и т.п.) – 150 г;

разрыхлитель – 10 г;

бананы – 2 средних переспелых;

ваниль – по вкусу.

Овсянку измельчить до состояния муки – например, с помощью кофемолки. Затем получившуюся муку и остальные ингредиенты соединить в блендере до однородной массы, после чего дать тесту настояться примерно 10 минут. За это время овсяные хлопья впитают часть влаги и масса станет более густой.

Жарить блинчики нужно на хорошо разогретой сковороде, под крышкой и с двух сторон. По желанию в качестве начинки можно добавить свежие ягоды или фрукты.

Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха? Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.

Добиться желаемой фигуры можно, и не отказываясь от любимых блюд. Даже для самого «вредного» продукта можно найти здоровую и даже полезную альтернативу.