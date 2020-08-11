Жидкая диета: что произойдёт с организмом, если есть одни супы

Суп – блюдо, хорошо знакомое нам с детства. По всему миру можно найти сотни рецептов: холодные, горячие, острые, сливочные, восстанавливающие и даже лечебные. Сегодня их включают в диету для детокса и снижения веса. Вместе с профессиональным диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, действительно ли полезно есть супы при похудении и как их правильно готовить.

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Наесться можно даже небольшой порцией супа, притом что калорийность у него сравнительно невысокая. Энергетическая ценность супа во многом зависит от бульона. Наименее жирный – грибной, в нём всего 4,28 ккал на 100 г. Также худеющим подойдёт овощной, куриный, рыбный или говяжий. А самый жирный суп получится из свинины, в таком бульоне примерно 40 ккал на 100 г.

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Овощи, бобовые и крупы в составе супов – это источник витаминов. Если ингредиенты предварительно не обжаривать, то и в бульоне, и в самих компонентах удастся сохранить значительную часть питательных веществ. А некоторые овощи и вовсе лучше есть именно после термической обработки, например, морковь, томаты и брокколи. А в приготовленной капусте содержится на 30% больше каротиноидов, чем в свежей – эти пигменты защищают клетки от злокачественных перерождений.

Горячие супы отлично согревают и дают энергию в холодное время года, а летом можно попробовать один из «холодных» рецептов. Компоненты в них не подвергаются воздействию высоких температур, а значит, сохраняют ещё больше витаминов.

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Тем не менее если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, регулярно есть супы необязательно. Все необходимые питательные вещества можно получать и из обычной твёрдой пищи.

Анна: Суп, как и любой другой вариант блюда, может быть разным. Если в нём много «зажарки» – овощей, обжаренных в подсолнечном масле, он приготовлен на жирном бульоне или с усилителями вкуса, назвать такое блюдо полезным нельзя. А то, что супы нужно есть регулярно, на самом деле большой миф.

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Хотя есть действительно полезные рецепты – например, крем-суп из брокколи или шпината, зачастую мы готовим супы с большим количеством ингредиентов, в том числе жирных. И чтобы подобрать фермент для каждого из них и переварить пищу, организм вынужден прикладывать дополнительные усилия, объясняет нутрициолог.

Могут заменить завтрак, обед и ужин, но ненадолго

Первые блюда часто включают в рацион, чтобы похудеть. Бульон заполняет желудок и быстро утоляет голод. Но если суп нежирный и с небольшим количеством компонентов, он также быстро переваривается, и совсем скоро есть захочется снова. А это провоцирует переедание. В таком случае лучше сразу съесть что-то более сытное, но низкокалорийное, например рыбу и овощной салат.

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Однако некоторые диеты состоят исключительно из супов. Такая программа питания подразумевает, что в течение 7-10 дней вы будете питаться только жидкими блюдами. После чего в рацион постепенно возвращают фрукты и мясо на пару.

Особой популярностью пользуется диета с сельдереевым супом. Хотя этот овощ богат кремнием и клетчаткой, питаться исключительно им нелегко: однообразная пища вскоре надоедает, к тому же, не даёт достаточно энергии. Более того, при таком режиме организму не хватает белка и клетчатки, поэтому он может перейти в режим голодания и удерживать вес. И эффект от такого меню получается прямо противоположный.

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К тому же сельдерей сильный аллерген и подойдёт не всем. Если человек с поллинозом (сезонной аллергией на пыльцу) будет неделю сидеть на такой диете, это даст сильную нагрузку на иммунную систему, предупреждает нутрициолог.

Когда мы переходим на «жидкие» диеты из соков, отваров, супов, организм перестраивается и не получает нужное количество пищевых волокон. И с точки зрения похудения это тоже не плюс, отмечает диетолог. Клетчатка, например, в зелёных листьях и овощах, – это грубые пищевые волокна, которые помогают очищать организм и запускают перистальтику кишечника (продвижение пищи по ЖКТ). Всё это и способствует нормализации веса.

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Анна: Суп я рекомендовала бы включать в диету при определённых особенностях здоровья, таких как панкреатит. Когда организму тяжело перерабатывать грубые пищевые волокна, лучше выбирать термически обработанные овощи, в том числе перемолотые в суп-пюре.

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Если соблюдать технологию приготовления – не использовать жирные бульоны, пищевые добавки и не обжаривать овощи на рафинированном масле, — супы могут быть очень полезны, в том числе и для фигуры. Они легко усваиваются и позволяют быстро утолить голод. Однако не все из них питательны, и, скорее всего, после обеда вам захочется перекусить чем-то ещё. Главное, чтобы это лакомство было полезным.