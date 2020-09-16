Чем заняться в начале осени? Главные спортивные события сентября

С наступлением осени двигаться хочется всё меньше и меньше, а уютные вечера дома становятся всё привлекательнее. Однако даже в прохладную погоду не обязательно отказываться от активностей. Мы собрали подборку главных спортивных событий сентября, чтобы вы могли встретить осень во всеоружии.
Московский марафон
Когда: 20 сентября.
Где: г. Москва.
Дистанции: 10 км и 42,2 км.
В первый месяц осени состоится главный и самый массовый забег в стране. Все желающие могут пробежать по маршрутам в центре столицы и не только покорить марафонскую дистанцию в 42,2 километра, но и насладиться живописными видами Москвы. Поучаствовать могут и те, кто пока не готов к марафону, – можно выбрать дистанцию в 10 километров.
Для тех, кто не успел заблаговременно зарегистрироваться для участия, будут открыты дополнительные дни регистрации – 17 и 18 сентября.
Подробнее можно узнать на официальном сайте забега.
Ironstar Olympic Triathlon Samara 2020
Когда: 19 сентября.
Где: г. Самара.
Дистанции: 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег.
Любители триатлона смогут попробовать свои силы на олимпийской дистанции в Самаре. Плавательный этап начнётся с корабля, а плыть атлетам придётся по течению, что сделает гонку ещё быстрее. Маршрут для велоэтапа проходит по центральным улицам города, так что участники смогут увидеть главные достопримечательности Самары. А беговой этап состоится на плоской и красивой Волжской набережной.
Для участия необходимы медицинская справка и предварительная регистрация. Подробности можно уточнить на сайте.
Благотворительный гастрономический забег «Run&Eat»
Когда: 19 сентября.
Где: г. Москва.
Дистанции: 5 км и 10 км.
В столице осень встречают не только спортивно, но и в буквальном смысле со вкусом. В Парке Победы на Поклонной горе состоится необычный благотворительный забег – гастрономический. На протяжении маршрута участников будут ждать пит-стопы с блюдами от именитых ресторанов и шеф-поваров. В 2019 году в забеге приняли участие 2000 человек из семи стран.
Участвовать можно как одному, так и с командой единомышленников. Понадобятся медицинская справка и платная регистрация. Подробнее на сайте.
Золотая долина Ultra трейл
Когда: 26 сентября.
Где: Ленинградская область.
Дистанции: 5 км, 13 км, 26 км и 58 км.
Фото: facebook.com/wildtrailcup/
Для тех, кому по душе бег по диким тропам, неподалёку от Санкт-Петербурга подготовили соревнования Ultra трейл. Предусмотрено несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать расстояние себе по силам. Участвовать можно как в личном зачёте, так и в команде не более чем из десяти человек.
Участникам забега обязательно иметь при себе питьевую воду не менее 0,5 литра и заряженный мобильный телефон. Кроме того, потребуются медицинская справка и регистрация. Подробности можно узнать на сайте.
XFest 2020
Когда: 18-20 сентября.
Где: г. Севастополь.
Фото: xfest.ru.com
Этот фестиваль подойдёт тем, кто увлекается активным отдыхом и экстремальным туризмом. Любой желающий под руководством опытных инструкторов сможет попробовать себя в альпинизме, винд-сёрфинге, роупджампинге и ещё 16 видах активностей.
Кроме того, можно принять участие в экстремальном забеге с препятствиями, посоревноваться в сап-сёрфинге в формате «Гонка на выбывание» или в воркауте среди атлетов «Кубок XFEST».
Вход на фестиваль бесплатный. Подробнее можно узнать на сайте.
Yoga Day Russia 2020
Когда: 27 сентября.
Где: г. Москва.
В международном фестивале йоги в Москве примут участие более 15 тыс. человек. Все желающие смогут послушать лекции более сотни известных мастеров йоги из России и других стран, вместе практиковать йогу и насладиться музыкальной частью фестиваля на трёх площадках.
Вход на мероприятие бесплатный, однако доступны билеты категории VIP и Супер VIP. Подробности можно уточнить на сайте.