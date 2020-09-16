Чем заняться в начале осени? Главные спортивные события сентября

С наступлением осени двигаться хочется всё меньше и меньше, а уютные вечера дома становятся всё привлекательнее. Однако даже в прохладную погоду не обязательно отказываться от активностей. Мы собрали подборку главных спортивных событий сентября, чтобы вы могли встретить осень во всеоружии.

Время утепляться. Что надеть на пробежку осенью? Подбираем экипировку, в которой вы точно не замёрзнете.

Московский марафон

Когда: 20 сентября.

Где: г. Москва.

Дистанции: 10 км и 42,2 км.

В первый месяц осени состоится главный и самый массовый забег в стране. Все желающие могут пробежать по маршрутам в центре столицы и не только покорить марафонскую дистанцию в 42,2 километра, но и насладиться живописными видами Москвы. Поучаствовать могут и те, кто пока не готов к марафону, – можно выбрать дистанцию в 10 километров.

Для тех, кто не успел заблаговременно зарегистрироваться для участия, будут открыты дополнительные дни регистрации – 17 и 18 сентября.

Подробнее можно узнать на официальном сайте забега.

Ironstar Olympic Triathlon Samara 2020

Когда: 19 сентября.

Где: г. Самара.

Дистанции: 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег.

Любители триатлона смогут попробовать свои силы на олимпийской дистанции в Самаре. Плавательный этап начнётся с корабля, а плыть атлетам придётся по течению, что сделает гонку ещё быстрее. Маршрут для велоэтапа проходит по центральным улицам города, так что участники смогут увидеть главные достопримечательности Самары. А беговой этап состоится на плоской и красивой Волжской набережной.

Для участия необходимы медицинская справка и предварительная регистрация. Подробности можно уточнить на сайте.

Благотворительный гастрономический забег «Run&Eat»

Когда: 19 сентября.

Где: г. Москва.

Дистанции: 5 км и 10 км.

В столице осень встречают не только спортивно, но и в буквальном смысле со вкусом. В Парке Победы на Поклонной горе состоится необычный благотворительный забег – гастрономический. На протяжении маршрута участников будут ждать пит-стопы с блюдами от именитых ресторанов и шеф-поваров. В 2019 году в забеге приняли участие 2000 человек из семи стран.

Участвовать можно как одному, так и с командой единомышленников. Понадобятся медицинская справка и платная регистрация. Подробнее на сайте.

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Золотая долина Ultra трейл

Когда: 26 сентября.

Где: Ленинградская область.

Дистанции: 5 км, 13 км, 26 км и 58 км.

Фото: facebook.com/wildtrailcup/

Для тех, кому по душе бег по диким тропам, неподалёку от Санкт-Петербурга подготовили соревнования Ultra трейл. Предусмотрено несколько дистанций, чтобы каждый мог выбрать расстояние себе по силам. Участвовать можно как в личном зачёте, так и в команде не более чем из десяти человек.

Участникам забега обязательно иметь при себе питьевую воду не менее 0,5 литра и заряженный мобильный телефон. Кроме того, потребуются медицинская справка и регистрация. Подробности можно узнать на сайте.

XFest 2020

Когда: 18-20 сентября.

Где: г. Севастополь.

Фото: xfest.ru.com

Этот фестиваль подойдёт тем, кто увлекается активным отдыхом и экстремальным туризмом. Любой желающий под руководством опытных инструкторов сможет попробовать себя в альпинизме, винд-сёрфинге, роупджампинге и ещё 16 видах активностей.

Кроме того, можно принять участие в экстремальном забеге с препятствиями, посоревноваться в сап-сёрфинге в формате «Гонка на выбывание» или в воркауте среди атлетов «Кубок XFEST».

Вход на фестиваль бесплатный. Подробнее можно узнать на сайте.

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Yoga Day Russia 2020

Когда: 27 сентября.

Где: г. Москва.

В международном фестивале йоги в Москве примут участие более 15 тыс. человек. Все желающие смогут послушать лекции более сотни известных мастеров йоги из России и других стран, вместе практиковать йогу и насладиться музыкальной частью фестиваля на трёх площадках.

Вход на мероприятие бесплатный, однако доступны билеты категории VIP и Супер VIP. Подробности можно уточнить на сайте.