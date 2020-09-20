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Как худеют азиаты, если каждый день едят лапшу и рис? Секреты стройности

Как худеют азиаты?
Юлия Фёдорова
Ем и не полнею: секрет стройности азиатов, которые питаются лапшой и рисом
В дальневосточной диете много углеводов, но жителям региона всё-таки удаётся сохранять миниатюрную фигуру.
Lifestyle / Питание 0

По данным учёных, жители Азии страдают от ожирения реже, чем жители Европы и Америки. В их рацион входит много риса, лапши и хлеба, мало мяса и не так много морепродуктов. Как же при такой диете азиатам удаётся оставаться стройными и здоровыми? Мы собрали главные принципы азиатской диеты.

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Какие продукты можно есть?

Организация Oldways, представившая азиатскую диету, отмечает широкий спектр «разрешённых» продуктов. В основе рациона рис, лапша, хлеб, кукуруза, большое количество фруктов и овощей. Бобы, орехи, семена и растительные масла также включены в список. Минимум два раза в неделю нужно есть рыбу или морепродукты, реже – примерно раз в месяц – можно позволить себе мясо. Яйца и десерт можно есть один раз в неделю. А алкоголь лучше вообще не употреблять.

Фото: istockphoto.com

Такие продукты быстро насыщают и позволяют дольше не чувствовать голод. Это одно из главных преимуществ азиатской диеты.

Каких принципов питания придерживаются азиаты?

Осознанное потребление еды

В азиатской культуре приём пищи – целый ритуал, которому они посвящают себя полностью. Во время еды они не читают, не смотрят телевизор и не используют смартфон. Это помогает съесть столько, сколько действительно нужно организму.

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Овощи – это не гарнир, а основное блюдо

Каждый приём пищи сопровождается большим количеством овощей. Мясо в азиатских блюдах наоборот становится второстепенным. Так как в прошлом мясо в Азии было очень дорогим, его нечасто добавляли в блюда. Традиция сохранилась до сих пор.

Фото: istockphoto.com

Вместо мяса азиаты в основном едят рыбу и морепродукты.

Горячие супы – залог хорошего пищеварения

В Азиатской кухне очень много супов. Жители Азии предпочитают начинать свой обед или ужин с тарелки горячего блюда. Это не только хорошо насытит организм, но ещё и улучшит пищеварение и аппетит.

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Много воды и чая

У чая, особенно зелёного, много полезных свойств. Например, снижение риска ожирения и хронических заболеваний. Больше пользы от напитка можно получить, если пить его без сахара. Нутрициологи советуют также пить много воды.

Фото: istockphoto.com

Физическая активность

Здоровый образ жизни – это больше, чем правильное питание. Никакая диета не сможет заменить физическую нагрузку. Можно попробовать традиционные азиатские виды спорта, такие как йога или тай чи.

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Подход к питанию у каждого индивидуальный. Не следует слепо следовать чужим советам, важно найти баланс, который подойдёт именно вам.

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