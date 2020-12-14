Что подарить спортсмену? Идеи на Новый год

Как сложно бывает определиться с выбором новогоднего подарка. Особенно для тех, у кого, казалось бы, всё есть. Спортсмены кажутся именно такими людьми – у них найдётся практически всё, что нужно для любимого занятия. Но разве вы не знаете, что у бегуна никогда не бывает много кроссовок, а у футболиста – бутс? Собрали варианты этих и других подарков, которым обрадуется любитель спорта.

Кроссовки Asics Gel-Cumulus 22 Winterized

Эта беговая модель представляет собой обновлённую зимнюю версию. Здесь использован цельный верх, в котором сочетается поддержка и комфорт вокруг стопы, что обеспечит хорошую посадку и защитит от непогоды.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кроссовки подойдут для бегунов, которым нужна мягкая и гибкая модель для длинных дистанций и ежедневных тренировок. За счет использования работающих технологий уменьшается ударная нагрузка, облегчается отталкивание и улучшается отскок.

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Ветровка с капюшоном Buenos Aires

Идеальный подарок для тех, кто мечтает прикоснуться к спорту высокого уровня. Ветровка разработана дизайнерами ZASPORT специально для экипировки Российских спортсменов на III летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Интересная деталь – капюшон, при необходимости, можно спрятать в воротник и застегнуть на молнию.

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Кроссовки Asics Gel-Kayano 27 Winterized

Это ещё одна обновлённая модель – мужские утепленные кроссовки для бега по асфальту. Главные особенности — это обновленный сетчатый верх и более гибкая подошва для естественного переката стопы. Такую беговую обувь можно смело дарить как профессионалам, так и любителям.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Зимой особенно важна хорошая влагозащита и воздухопроницаемость одновременно. Здесь верх в модели выполнен из сетки, а тот факт, что кроссовок обволакивает ногу как носок, даёт уверенность в сухости и в снег, и в дождь.

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Кроссовки Asics Gel-Pulse 12 GTX

Эта модель – для тех, кто хочет бегать дольше и быстрее. Отличная амортизация и вставка Gel в пяточной части помогут решить эти две задачи. А так как модель тоже зимняя, на язычке есть специальные строчки, которые защитят от попадания снега внутрь обуви.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Кроссовки Reebok Zig Kinetica

Не обойтись в подборке для спортсменов без такого количества обуви. Ещё одна модель для бегунов, в этот раз светлая и яркая. Эта пара, скорее всего, подождёт до сухой весны или послужит отличной компании для пробежки в более тёплом климате. Но кто мешает сделать этот подарок уже сейчас?

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Вдохновением для кроссовок стал концепт визуализации потоков энергии. Разноцветная основа под прозрачной накладкой зигзагообразной подошвы создает яркий и динамичный облик. Система амортизации с пружинящей отдачей буквально выталкивает атлета вперёд. Звучит интригующе.

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Бутсы adidas X Ghosted.1

Не забыли мы и про тех, кто не представляет своей жизни без футбола. Среди ваших знакомых наверняка есть такие люди. Или, может быть, это вы сами? Тогда добавляйте подарок в вишлист.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Лёгкие бутсы для газона с высоким ворсом сделают спортсмена быстрее и ещё быстрее, как уверяют производители. И мы верим. Модель имеет приподнятый мысок, как на спринтерских шиповках, и пружинящую карбоновую пластину в подошве – это усиливает отталкивание во время резких ускорений. Лёгкий и низкий верх плотно облегает стопу. Лодыжки при этом остаются свободными, так что можно беспрепятственно набирать скорость.

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