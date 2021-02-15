В обязательном порядке: почему всем нужна лечебная физкультура?

Многим приходилось слышать аббревиатуру ЛФК, например, в санаториях или оздоровительных центрах. Но чем лечебная физкультура отличается от обычных занятий спортом? И кому она может быть полезна? Об этом рассказал основатель, идеолог и совладелец Центра спортивного восстановления LabRehab Антон Зинаков.

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Для чего нужна лечебная физкультура?

Можно выделить два основных направления лечебной физкультуры:

восстановление после травмы;

профилактика для предотвращения травм.

С реабилитацией всё более или менее понятно: думаю, большинство понимает, что после любой операции или перелома, разрыва, сильного растяжения есть период восстановления организма и поврежденного участка до прежних кондиций. А вот на профилактике я бы остановился подробнее.

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В моём понимании, ЛФК в рамках профилактики травм – это обязательная и незаменимая часть тренировочного процесса. Не буду брать на себя ответственность и заявлять, что это касается любого любительского спорта, но циклических видов точно. Хотя игровой спорт не менее травмоопасен.

Лечебная физкультура – это базовая подготовка организма к условному стартовому сезону, только на более, я бы сказал, фундаментальном уровне. Метод ЛФК основан на проработке глубоких и мелких мышц организма, которые обычно не задействованы в процессе по разным причинам. У кого-то они очень слабые, кто-то не знает об их существовании, кто-то просто не может их «включить».

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Зачем нужно прорабатывать глубокие мышцы?

Конечно, для человека, не вникающего в хитросплетения тренировочного процесса, малопонятен смысл «включения» или «невключения» каких-то мелких и глубоких мышц. Но это до первой травмы. Или осознания того, что занятия не дают желаемого эффекта, какие бы усилия вы ни прикладывали. Так зачем тренировать глубокие мышцы?

Фото: istockphoto.com

Как правило, во время физической нагрузки организму проще использовать крупные и «легкодоступные» группы мышц, что он и делает. Но эти «тяжеловесы» должны поддерживаться «армией» мелких, подготовленных и адаптированных к нагрузкам мускулов, сухожилий и связок. Во-первых, так утомляемость приходит значительно позже, потому что нагрузка распределяется условно равномерно. А во-вторых, при «отключении» крупного мышечного узла, остаётся ресурс на поддержание темпа за счёт группы «малышей». В другом случае, когда устаёт крупная мышца, заканчивается и способность поддерживать нужный темп.

Именно по этой причине подготовка «малышей» – это основа основ. Работать с крупными мышцами проще, ведь они, можно сказать, виднее. Да и с эмоциональной точки зрения заниматься в тренажёрном зале многим интереснее, чем в зале для ЛФК. Хотя, конечно, тут многое зависит от тренера. Лечебная физкультура – необходимость, которую не стоит обходить даже в любительском спорте.

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Как ЛФК помогает сохранять ресурсы организма?

Также мало кто задумывается о ресурсах как всего организма, так и отдельных групп мышц и суставов, которые несут основную нагрузку. Если сейчас у вас нет травм, повреждений или болезненных ощущений, а рост результатов вас устраивает, это совсем не значит, что ресурсы не исчерпываются. Организм – умная система, которая в совершенстве владеет навыками компенсации. Они-то и вводят нас в заблуждение.

Фото: istockphoto.com

Как это работает? Например, вы выполняете какое-нибудь элементарное упражнение с собственным весом в зале. Вам кажется, что делаете это без особых усилий. А на деле оказывается, что вы задействуете не предназначенную для этого группу мышц, а параллельную! Потому что необходимые мускулы меньше и не готовы к нагрузке: организму гораздо проще быстро подключить более крупную группу мышц и исполнить «приказ» мозга. Это и есть компенсация.

В конечном итоге, такой подход приводит к ускоренному изнашиванию отдельно взятых мышц и обслуживаемого ими сустава. Это происходит потому, что помимо компенсаторных задач у них есть ещё и прямые «обязанности». Поэтому ресурс исчерпывается быстрее. То есть, если вы не занимаетесь проработкой глубоких и мелких мышц, а также не работаете над «включением» нужной группы для нужного задания, то, к сожалению, травма неизбежна.

Фото: istockphoto.com

ЛФК, в идеале, неотъемлемая часть любого тренировочного процесса. Она позволяет добиться больших результатов, избежать травм и дать организму более физиологичный и гармоничный вектор развития мышечной массы.