Её называют природным антибиотиком, но полезна эта специя не всем.

Зачем и как правильно есть куркуму? Пряность обладает лечебными свойствами

Куркума или, как её ещё называют, «золотая специя» – это азиатская пряность, обладающая большим количеством полезных свойств. Получают её из измельчённых и высушенных корней одноимённого растения. Специя широко известна не только в странах Восточной Азии, но и в России. Какую пользу она приносит организму и как правильно её употреблять, рассказывает нутрициолог Анна Глумова.

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Какие полезные свойства есть у куркумы?

Куркума – корень семейства имбирных, используемый в качестве пряности, красителя и в лечебных целях. Основное действующее вещество в составе куркумы – куркумин:

сильный антиоксидант: активирует производство антиоксидантных ферментов в клетках организма, что в результате снижает действие свободных радикалов;

природный иммуномодулятор: комплексно повышает сопротивляемость организма, так как является адаптогеном (другие известные адаптогены: женьшень, маточное молочко, элеутерокок, муммие, гриб рейши и другие);

противовоспалительное средство: подавляет молекулы, участвующие в воспалительных процессах, и регулирует ферменты, связанные с воспалением;

онкопротектор: вызывает гибель раковых клеток.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, куркумин помогает мозговой деятельности, применяется при инсульте, болезни Паркинсона, Альцгеймере (способствует росту нейронов и защищает имеющиеся нейронные связи), снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Хотя куркумин не растворяется в воде, он хорошо усваивается в сочетании с растительным маслом и чёрным перцем.

Также куркума содержит хорошие дозировки железа, марганца и калия.

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Есть ли противопоказания?

Помимо доказанных полезных свойств, куркума имеет и ряд противопоказаний:

приём лекарственных препаратов, направленных на разжижение крови (антикоагулянты, антитромбоцитарные);

наличие скрытых ран, эрозий, язв, геморроя, гастрита (есть риск кровотечения);

пониженное артериальное давление (куркума снизит его ещё больше);

диабет первого типа (возможно резкое снижение уровня сахара в крови);

желчекаменная болезнь (куркумин стимулирует желчеотток – это опасно при наличии камней).

Фото: istockphoto.com

Всё это касается приёма препаратов куркумина в лечебных (больших) дозировках. Саму же куркуму не стоит употреблять натощак, а беременным и кормящим женщинам и детям до шести лет не следует перебарщивать с этой специей.

Как применять куркуму?

Важно понимать, что содержание куркумина в куркуме — всего 3%, поэтому в форме корня, сока или пряности она едва ли способна вылечить или навредить. В лечебных целях используют препараты куркумина (лучший по усвоению — мицеллярная формула липосомального куркумина).

Препарат должен назначить врач – важна дозировка и взаимодействие с другими лекарствами.

В профилактических целях и для общего оздоровления полезно ввести в рацион куркуму в виде пряности: её лучше покупать не в супермаркете, а в специализированном магазине, желательно с пометкой «Organic». Приправу можно добавлять в соусы, крем-супы или приготовить модный кофейный напиток со взбитым молоком, мёдом, куркумой и перцем.

Фото: istockphoto.com

Употреблять куркуму лучше всего в осенне-зимний период курсом не меньше 1,5-2 месяца (эффект накопительный). Причём лучше делать это в первой половине дня, с едой или после еды, но не натощак!

Также можно купить свежий корень растения (продаётся в некоторых супермаркетах), натереть его и добавить в чай, как имбирь, с мёдом и лимоном.

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Как приготовить полезный напиток из куркумы?

Сок куркумы можно использовать в приготовлении иммуностимулирующих напитков. Например, шота с куркумой для укрепления иммунитета.

Вам понадобятся:

апельсин – 2 шт.;

лимон – 2 шт.;

корень имбиря – 150 г; корень куркумы – 150 г;

щепотка чёрного перца;

мёд – 1 ст. л.

Фото: istockphoto.com

Отжать сок из цитрусовых, имбиря и куркумы, вмешать перец и мёд. Получится 400 мл иммунного бустера. Пить его можно до 200 мл в день, разбивая на 2-3 приёма. Напиток следует хранить в холодильнике до трёх дней. Но чтобы получить максимум пользы, лучше употреблять свежим.