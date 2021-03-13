Зачем и как правильно есть куркуму? Пряность обладает лечебными свойствами

Куркума или, как её ещё называют, «золотая специя» – это азиатская пряность, обладающая большим количеством полезных свойств. Получают её из измельчённых и высушенных корней одноимённого растения. Специя широко известна не только в странах Восточной Азии, но и в России. Какую пользу она приносит организму и как правильно её употреблять, рассказывает нутрициолог Анна Глумова.
Какие полезные свойства есть у куркумы?
Куркума – корень семейства имбирных, используемый в качестве пряности, красителя и в лечебных целях. Основное действующее вещество в составе куркумы – куркумин:
сильный антиоксидант: активирует производство антиоксидантных ферментов в клетках организма, что в результате снижает действие свободных радикалов;
природный иммуномодулятор: комплексно повышает сопротивляемость организма, так как является адаптогеном (другие известные адаптогены: женьшень, маточное молочко, элеутерокок, муммие, гриб рейши и другие);
противовоспалительное средство: подавляет молекулы, участвующие в воспалительных процессах, и регулирует ферменты, связанные с воспалением;
онкопротектор: вызывает гибель раковых клеток.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, куркумин помогает мозговой деятельности, применяется при инсульте, болезни Паркинсона, Альцгеймере (способствует росту нейронов и защищает имеющиеся нейронные связи), снижает уровень холестерина и сахара в крови.
Хотя куркумин не растворяется в воде, он хорошо усваивается в сочетании с растительным маслом и чёрным перцем.
Также куркума содержит хорошие дозировки железа, марганца и калия.
Есть ли противопоказания?
Помимо доказанных полезных свойств, куркума имеет и ряд противопоказаний:
- приём лекарственных препаратов, направленных на разжижение крови (антикоагулянты, антитромбоцитарные);
- наличие скрытых ран, эрозий, язв, геморроя, гастрита (есть риск кровотечения);
- пониженное артериальное давление (куркума снизит его ещё больше);
- диабет первого типа (возможно резкое снижение уровня сахара в крови);
- желчекаменная болезнь (куркумин стимулирует желчеотток – это опасно при наличии камней).
Фото: istockphoto.com
Всё это касается приёма препаратов куркумина в лечебных (больших) дозировках. Саму же куркуму не стоит употреблять натощак, а беременным и кормящим женщинам и детям до шести лет не следует перебарщивать с этой специей.
Как применять куркуму?
Важно понимать, что содержание куркумина в куркуме — всего 3%, поэтому в форме корня, сока или пряности она едва ли способна вылечить или навредить. В лечебных целях используют препараты куркумина (лучший по усвоению — мицеллярная формула липосомального куркумина).
В профилактических целях и для общего оздоровления полезно ввести в рацион куркуму в виде пряности: её лучше покупать не в супермаркете, а в специализированном магазине, желательно с пометкой «Organic». Приправу можно добавлять в соусы, крем-супы или приготовить модный кофейный напиток со взбитым молоком, мёдом, куркумой и перцем.
Фото: istockphoto.com
Употреблять куркуму лучше всего в осенне-зимний период курсом не меньше 1,5-2 месяца (эффект накопительный). Причём лучше делать это в первой половине дня, с едой или после еды, но не натощак!
Также можно купить свежий корень растения (продаётся в некоторых супермаркетах), натереть его и добавить в чай, как имбирь, с мёдом и лимоном.
Как приготовить полезный напиток из куркумы?
Сок куркумы можно использовать в приготовлении иммуностимулирующих напитков. Например, шота с куркумой для укрепления иммунитета.
Вам понадобятся:
- апельсин – 2 шт.;
- лимон – 2 шт.;
- корень имбиря – 150 г; корень куркумы – 150 г;
- щепотка чёрного перца;
- мёд – 1 ст. л.
Фото: istockphoto.com
Отжать сок из цитрусовых, имбиря и куркумы, вмешать перец и мёд. Получится 400 мл иммунного бустера. Пить его можно до 200 мл в день, разбивая на 2-3 приёма. Напиток следует хранить в холодильнике до трёх дней. Но чтобы получить максимум пользы, лучше употреблять свежим.