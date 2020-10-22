Бодрость и иммунитет: вкусные и необычные рецепты кофе со специями

Уже середина осени: погода стремительно портится, становится холодно, иммунитет и хорошее настроение падают. Но это не страшно, ведь в любимые горячие напитки, например, в кофе, можно добавить разные специи, которые не оставят вас равнодушными. Так что доставайте любимый уютный свитер и ингредиенты для понравившегося вам рецепта. Их, кстати, помогли нам составить ребята из команды Costa Coffee. Теперь у бренда появились бленды для домашнего приготовления бодрящего напитка.

Пряный кофе

50 г. свежемолотого кофе;

2 ч.л. молотого кардамона ;

3 ст.л. мелко нарезанного имбиря;

200 мл. (1 ст.) молока;

1 и 1/2 чайной ложки сахара;

4 ст. сливок;

25 г. тёртого шоколада.

Фото: istockphoto.com

Для приготовления пряного кофе подойдут зёрна любой обжарки — выбирать вам. Если хочется более мягкого вкуса — обратите внимание на арабику средней или мягкой обжарки, она хорошо подходит прежде всего для напитков с добавлением молока. Если вы всё же хотите более крепкий напиток – обратите внимание на арабику тёмной обжарки или смеси арабики и робусты средней или тёмной обжарки.

Смешайте кофе, 1 и 1/2 ч.л. порошка кардамона и имбирь. Заварите смесь 1 литром воды. В это время добавьте сахар в молоко и нагревайте до кипения. Затем влейте горячий кофе в молоко. Взбейте сливки и 1/2 ч.л. порошка кардамона, можете добавить их прямо в готовый кофе или наложить сверху, посыпав тёмным шоколадом.

Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать У этого напитка есть и плюсы, и минусы. Но что думают учёные?

Индийский кофе

200 мл воды;

600 мл молока;

2 ч.л. смеси кофейных специй;

2 ст.л. растворимого кофе;

сахар по вкусу;

1 ч.л. шоколадного порошка для посыпки сверху (по желанию).

Для смеси специй вам понадобится:

4 зубчика гвоздики;

1 чёрный кардамон;

2 зерна зелёного кардамона;

1 дюймовая палочка корицы;

4 шарика чёрного перца.

Специи необходимо перемолоть вместе, чтобы потом добавить в кофе.

Фото: istockphoto.com

Нагрейте кастрюлю на среднем огне. Добавьте в кастрюлю воду, молоко и молотые специи. Время от времени помешивайте и дайте молоку закипеть. Затем уменьшите огонь и варите 5 минут. Тем временем в кружку добавьте кофе, сахар и 1 ч. л. молока. Хорошо взбейте, пока всё не превратится в пену. Снимите молочную ёмкость с огня и добавьте в кастрюлю взбитый кофе. Все хорошо перемешайте и процедите «молочный» кофе через мелкое ситечко. Разлейте кофе по чашкам и сверху посыпьте шоколадной пудрой.

Ледяной кофе

25 г. растворимого кофе;

3 см. свежего имбиря;

1 палочка корицы 7 см.;

5 зубчиков гвоздики;

1,25 л. кипятка;

250 мл сгущённого молока с сахаром;

лёд;

125 мл ликёра Калуа (по желанию).

Поместите кофе, имбирь, палочку корицы и гвоздику в большой термостойкий кувшин. Влейте воду. Когда полностью остынет, процедите кофейную смесь через мелкое сито в другую ёмкость. Специи, которые остались в сите, можно выкинуть. Добавьте сгущённое молоко в кофе и перемешайте. В сервировочную посуду положите лёд, затем можно наливать кофе. При желании, в конце добавьте ликёр Калуа.

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Марокканский кофе

1/2 ст. кофейных зёрен;

1 ст.л. молотой корицы;

2 зубчика гвоздики;

3 зерна зелёного кардамона;

1/4 ч.л. мускатного ореха;

1/4 ч.л. молотого имбиря;

1/4 ч.л. черного перца.

Для настоящего марокканского кофе выбирают крепкие сорта, обжарка – средняя или тёмная. Хорошо подойдут смеси арабики и робусты, медленно обжаренные для придания бархатистого вкуса с ореховыми нотками и ярким ароматом, например, бленд Signature Medium Roast от Costa Coffee.

Фото: Costa Coffee

Поместите все ингредиенты в кофемолку и перемешайте. Кофе со специями лучше всего пить сразу. Используйте от одной до двух столовых ложек молотого кофе со специями на порцию. Молотые специи могут забить корзину фильтра в электрических кофеварках, поэтому лучше всего заваривайте кофе в турке или каким-либо другим удобным вам способом. Подавайте кофе с пряностями и горячим молоком.

Зимний кофе

1/2 ст. жирных сливок;

1/4 ст. кофейных зерен;

10 зёрен зелёного кардамона;

2 звёздочки аниса;

500 мл. (2,5 ст.) воды;

1/3 ст. сахарной пудры;

1/2 ст. Калуа;

1/3 стакана коричневого сахара;

1 ст.л. подслащённого какао;

1 ч.л. порошка корицы.

Зимой многим не хватает бодрости и энергии, поэтому крепкий кофе – удачный способ зарядиться. Но что делать, если крепкие сорта слишком горчат? Выбрать кофейные зёрна, выращенные в Колумбии. Они могут подвергаться интенсивной обжарке и не становиться очень горькими.

Охладите взбитые сливки, а также чашу, в которой будете готовить и насадку миксера. Смешайте кофейные зёрна, кардамон, звёздчатый анис и пол-литра воды в кастрюле объемом 1 л. Варите на очень слабом огне, пока жидкость не уменьшится наполовину. Тем временем 1,5 минуты взбивайте сливки с помощью проволочной насадки миксера на средней или высокой скорости. Добавьте сахар и взбивайте ещё 2-3 минуты.

Просейте кофе, чтобы удалить твёрдые частицы. Смешайте с Калуа и коричневым сахаром. Сверху полейте сливками и посыпьте какао с корицей.

Фото: istockphoto.com

Вы знали, что, по результатам исследований, корица предотвращает риск развития болезни Альцгеймера? А то, что кардамон исцеляет печень? Может, слышали, что привычный нам чёрный перец понижает холестерин? Даже в маленьком количестве специи могут оказать вашему здоровью поддержку. Так что смело добавляйте их в кофе, чтобы получить заряд не только бодрости, но и полезных свойств специй, которые помогут вашему организму справиться с холодом предстоящей зимы.