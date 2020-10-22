Бодрость и иммунитет: вкусные и необычные рецепты кофе со специями

Уже середина осени: погода стремительно портится, становится холодно, иммунитет и хорошее настроение падают. Но это не страшно, ведь в любимые горячие напитки, например, в кофе, можно добавить разные специи, которые не оставят вас равнодушными. Так что доставайте любимый уютный свитер и ингредиенты для понравившегося вам рецепта. Их, кстати, помогли нам составить ребята из команды Costa Coffee. Теперь у бренда появились бленды для домашнего приготовления бодрящего напитка.
Пряный кофе
- 50 г. свежемолотого кофе;
- 2 ч.л. молотого кардамона ;
- 3 ст.л. мелко нарезанного имбиря;
- 200 мл. (1 ст.) молока;
- 1 и 1/2 чайной ложки сахара;
- 4 ст. сливок;
- 25 г. тёртого шоколада.
Фото: istockphoto.com
Для приготовления пряного кофе подойдут зёрна любой обжарки — выбирать вам. Если хочется более мягкого вкуса — обратите внимание на арабику средней или мягкой обжарки, она хорошо подходит прежде всего для напитков с добавлением молока. Если вы всё же хотите более крепкий напиток – обратите внимание на арабику тёмной обжарки или смеси арабики и робусты средней или тёмной обжарки.
Смешайте кофе, 1 и 1/2 ч.л. порошка кардамона и имбирь. Заварите смесь 1 литром воды. В это время добавьте сахар в молоко и нагревайте до кипения. Затем влейте горячий кофе в молоко. Взбейте сливки и 1/2 ч.л. порошка кардамона, можете добавить их прямо в готовый кофе или наложить сверху, посыпав тёмным шоколадом.
Индийский кофе
- 200 мл воды;
- 600 мл молока;
- 2 ч.л. смеси кофейных специй;
- 2 ст.л. растворимого кофе;
- сахар по вкусу;
- 1 ч.л. шоколадного порошка для посыпки сверху (по желанию).
Для смеси специй вам понадобится:
- 4 зубчика гвоздики;
- 1 чёрный кардамон;
- 2 зерна зелёного кардамона;
- 1 дюймовая палочка корицы;
- 4 шарика чёрного перца.
Специи необходимо перемолоть вместе, чтобы потом добавить в кофе.
Фото: istockphoto.com
Нагрейте кастрюлю на среднем огне. Добавьте в кастрюлю воду, молоко и молотые специи. Время от времени помешивайте и дайте молоку закипеть. Затем уменьшите огонь и варите 5 минут. Тем временем в кружку добавьте кофе, сахар и 1 ч. л. молока. Хорошо взбейте, пока всё не превратится в пену. Снимите молочную ёмкость с огня и добавьте в кастрюлю взбитый кофе. Все хорошо перемешайте и процедите «молочный» кофе через мелкое ситечко. Разлейте кофе по чашкам и сверху посыпьте шоколадной пудрой.
Ледяной кофе
- 25 г. растворимого кофе;
- 3 см. свежего имбиря;
- 1 палочка корицы 7 см.;
- 5 зубчиков гвоздики;
- 1,25 л. кипятка;
- 250 мл сгущённого молока с сахаром;
- лёд;
- 125 мл ликёра Калуа (по желанию).
Поместите кофе, имбирь, палочку корицы и гвоздику в большой термостойкий кувшин. Влейте воду. Когда полностью остынет, процедите кофейную смесь через мелкое сито в другую ёмкость. Специи, которые остались в сите, можно выкинуть. Добавьте сгущённое молоко в кофе и перемешайте. В сервировочную посуду положите лёд, затем можно наливать кофе. При желании, в конце добавьте ликёр Калуа.
Марокканский кофе
- 1/2 ст. кофейных зёрен;
- 1 ст.л. молотой корицы;
- 2 зубчика гвоздики;
- 3 зерна зелёного кардамона;
- 1/4 ч.л. мускатного ореха;
- 1/4 ч.л. молотого имбиря;
- 1/4 ч.л. черного перца.
Для настоящего марокканского кофе выбирают крепкие сорта, обжарка – средняя или тёмная. Хорошо подойдут смеси арабики и робусты, медленно обжаренные для придания бархатистого вкуса с ореховыми нотками и ярким ароматом, например, бленд Signature Medium Roast от Costa Coffee.
Фото: Costa Coffee
Поместите все ингредиенты в кофемолку и перемешайте. Кофе со специями лучше всего пить сразу. Используйте от одной до двух столовых ложек молотого кофе со специями на порцию. Молотые специи могут забить корзину фильтра в электрических кофеварках, поэтому лучше всего заваривайте кофе в турке или каким-либо другим удобным вам способом. Подавайте кофе с пряностями и горячим молоком.
Зимний кофе
- 1/2 ст. жирных сливок;
- 1/4 ст. кофейных зерен;
- 10 зёрен зелёного кардамона;
- 2 звёздочки аниса;
- 500 мл. (2,5 ст.) воды;
- 1/3 ст. сахарной пудры;
- 1/2 ст. Калуа;
- 1/3 стакана коричневого сахара;
- 1 ст.л. подслащённого какао;
- 1 ч.л. порошка корицы.
Зимой многим не хватает бодрости и энергии, поэтому крепкий кофе – удачный способ зарядиться. Но что делать, если крепкие сорта слишком горчат? Выбрать кофейные зёрна, выращенные в Колумбии. Они могут подвергаться интенсивной обжарке и не становиться очень горькими.
Охладите взбитые сливки, а также чашу, в которой будете готовить и насадку миксера. Смешайте кофейные зёрна, кардамон, звёздчатый анис и пол-литра воды в кастрюле объемом 1 л. Варите на очень слабом огне, пока жидкость не уменьшится наполовину. Тем временем 1,5 минуты взбивайте сливки с помощью проволочной насадки миксера на средней или высокой скорости. Добавьте сахар и взбивайте ещё 2-3 минуты.
Просейте кофе, чтобы удалить твёрдые частицы. Смешайте с Калуа и коричневым сахаром. Сверху полейте сливками и посыпьте какао с корицей.
Фото: istockphoto.com
Вы знали, что, по результатам исследований, корица предотвращает риск развития болезни Альцгеймера? А то, что кардамон исцеляет печень? Может, слышали, что привычный нам чёрный перец понижает холестерин? Даже в маленьком количестве специи могут оказать вашему здоровью поддержку. Так что смело добавляйте их в кофе, чтобы получить заряд не только бодрости, но и полезных свойств специй, которые помогут вашему организму справиться с холодом предстоящей зимы.