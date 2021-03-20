Не разогнуться: как избавиться от боли в спине?

Если большую часть дня вы проводите в сидячем положении за компьютером или рутинной работой, наверняка ощущения усталости и зажимов в спине возникают нередко. Что случится, если игнорировать усталость, и как избавиться от дискомфорта в этой зоне, поможет разобраться тренер World Class Александр Карпов.
Если не обращать внимания на дискомфортные ощущения в спине и не снимать гипертонус с мышц, то он лишь усилится.
Гипертонус – патологическое состояние, при котором не происходит полноценного расслабления волокон и миоцитов после получения соответствующего нервного импульса.
В конечном итоге, это может привести не только к постоянному чувству дискомфорта, но и риску получения межпозвоночной грыжи или протрузии. Последняя – это патологический процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца — вариант грыжи диска.
Какие упражнения помогут снять напряжение в спине?
Избавиться от чувства усталости поможет растяжка в следующей последовательности: сначала мышцы голени, затем задней поверхности бедра и ягодиц. После чего — упражнения для растягивания мышц-разгибателей позвоночника.Также стоит хорошенько потянуть подвздошно-поясничную мышцу и добавить упражнения на тренировку пресса.
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По мнению тренера, стоит обратить внимание на выполнение упражнений в тренажёрном зале, поскольку неправильная техника выполнения, ошибки в исходном положении или банальное незнание некоторых нюансов тренировок, могут повлечь за собой нежелательную нагрузку на мышцы поясницы и другие мышцы, которые не должны работать во время выполнения упражнений.