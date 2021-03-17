Добиться ровной спины можно всего за несколько минут в день.

Как у балерины: 7 упражнений для красивой осанки

Сегодня осанка — больная тема практически для каждого, кто проводит большое количество времени за компьютером. Несмотря на то что периодическим мы вспоминаем о необходимости держать спину прямо, контролировать это постоянно очень сложно.

Идеальной осанкой славятся балерины. Сложно встретить хотя бы одну, чей силуэт напоминал бы вопросительный знак. Как им удаётся поддерживать такую форму? Например, с помощью упражнений.

Враги красивой осанки. Три привычки, которые портят внешний вид Мы совершаем эти ошибки ежедневно, не догадываясь, как они влияют на спину.

Упражнение 1: «лодочка», или поза кузнечика

Для него понадобится коврик. После каждого подхода отдыхайте 15 секунд.

Исходное положение – лёжа на животе. Разведите руки в стороны, ладони направьте в сторону головы, большие пальцы вверх, лопатки соединены. Поднимите голову и постарайтесь продержаться так как можно дольше, постепенно сводя лопатки ближе друг к другу. Если сложно держать руки прямыми, согните их в локтях и держите в воздухе параллельно полу. Или можно свести руки сзади и сомкнуть в замок.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 2: «кошка/корова» сидя

Сядьте на колени, опустите бёдра на пятки. Руки держите перед собой параллельно полу. На выдохе отведите их назад, соедините лопатки, а затем на вдохе верните руки вперёд и округлите спину. На выдохе поднимите руки вверх за голову, на вдохе верните вперёд и округлите спину.

Гора с плеч: 5 простых упражнений от боли в шее Избавиться от напряжения в мышцах можно всего за 10 минут в день.

Упражнение 3: отжимания с коленей

Встаньте на колени, поднимите голени, в упоре лёжа руки на ширине плеч. Выполняйте отжимания, касаясь пола в нижней точке.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 4: «корзинка»

Лягте на живот, руками возьмитесь за голеностоп, разведите колени в стороны. На выдохе прогнитесь в спине и поднимите ноги вверх, подтяните плечи к коленям, а на вдохе опуститесь.

5 предметов гардероба, из-за которых страдает спина От какой одежды лучше отказаться во имя собственного здоровья и красивой осанки.

Упражнение 5: отведение рук лёжа на животе

Лягте на живот, руки вытяните вперёд. На выдохе уведите правую руку назад к правой ноге. На вдохе верните её, но не кладите на пол, а оставьте на весу. Повторите то же самое с левой рукой.

Упражнение 6: метод Фукуцудзи

Для этого упражнения понадобится валик или гимнастический коврик, свёрнутый в трубу. Положите валик под нижнюю часть лопаток, ноги держите прямо, и соедините большие пальцы ног. Также сложите руки мизинец к мизинцу и положите их на пол за голову. Оставайтесь в таком положении примерно минуту.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 7: разведение локтей в стороны в положении сидя

Сядьте на колени, опустите бёдра на пятки. Руки сцепите в замок и обхватите сзади шею. Разведите локти и раскройте грудную клетку, максимально откинувшись назад. Сидите в таком положении примерно минуту.