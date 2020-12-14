Прямая осанка за 25 дней: личный опыт Брендона Джонса

Как сохранить здоровую спину, если постоянно работаете за компьютером, да ещё и на удалёнке.

Работа за компьютером и малоподвижный образ жизни не могут не отразиться на состоянии вашей спины. Во время самоизоляции многие почувствовали изменения в осанке, и американец Брэндон Джонс не исключение. На YouTube-канале он поделился советами, которые помогли ему укрепить шею и верхнюю часть спины, а также улучшить осанку всего за 25 дней.

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Упражнения для улучшения осанки

Скольжение руками вдоль стены

Физиотерапевт Йен Пир посоветовал Джонсу сосредоточиться на ромбовидных и трапециевидных мышцах и выполнять упражнения, которые помогут увеличить подвижность плеч. У многих есть склонность сгибать плечи вперёд. Эта привычка негативно влияет на положение всего корпуса, поэтому от неё необходимо избавляться.

Фото: youtube.com/c/CamTheYam/

Одно из ключевых упражнений, чтобы укрепить мышцы, – это скольжение руками вдоль стены. Необходимо встать спиной к стене, опустить подбородок, а грудь слегка выдвинуть вперёд. После чего скользить руками вверх и вниз по стене.

«Я быстро чувствую, как активизируются мышцы, и на самом деле устаю уже после 5-8 повторений», – делится Джонс.

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Упражнение с гантелями

Кроме того, мужчина тренировался с гантелями, чтобы укрепить трапециевидные мышцы. Для этого он поднимал их к плечам, сводя лопатки, затем опускал их, разводя локти в стороны. Чем ниже опускаются гантели, тем эффективнее упражнение.

Фото: youtube.com/c/CamTheYam/

По словам физиотерапевта, если выполнять его регулярно и правильно, можно укрепить верх трапеции.

Отведение шеи и подъёмы головы

Ещё одно полезное упражнение для сохранения ровной осанки – опускание и подъём головы. Для этого необходимо лечь лицом вниз на гимнастической скамье или обычной стойке – её край должен находится на уровне ключиц. Медленно подтягивайте и опускайте шейный отдел при помощи эластичной ленты.

Фото: youtube.com/c/CamTheYam/

В видеоролике на канале Брендона можно наглядно изучить каждое упражнение.

Отказ от вредных привычек

По словам Джонса, результат не был бы таким заметным, не соблюдай он несколько простых правил. В дополнение к выполнению упражнений мужчина стал отслеживать положение корпуса при работе за компьютером. Теперь он поднимает монитор так, чтобы тот находился на уровне глаз и Брендону не приходилось опускать голову.

Через 25 дней мужчина заметил значительные улучшения в осанке. Он уверен, что наибольшую роль сыграло именно скольженияе по стене.

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«Наша осанка на самом деле невероятно податлива, – говорит Джонс. – Просто укрепив несколько групп мышц и изменив некоторые вредные привычки, можно увидеть значительные изменения за очень короткое время».