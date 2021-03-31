Редакция пробует: есть ли смысл в доставке здорового питания?

В современном мире спешки и горящих дедлайнов времени поесть совершенно не остаётся. Тем более, поесть правильно. Результат – в тебя залетает на ходу уже вторая булка и третья кружка кофе, а впереди ещё половина рабочего дня. Словосочетание «доставка здорового питания» звучит как лучший выход из этой ситуации. И пока мы совсем не испортили желудки и не набрали ещё больше лишних кило, «Чемпионат» решил протестировать сервис программы питания от сервиса BeFit. Что из этого получилось – сейчас расскажем.

Шаг 1. Выбрать подходящую программу и калорийность

Для того чтобы правильно рассчитать количество еды на день, нужно выбрать подходящую калорийность. Всё исходя из вашей цели – сбросить вес, поддержать форму, набрать массу или очистить организм. Выбирайте то, что вам по душе. Плюс – есть программы для веганов и вегетарианцев, постное меню, а также рацион для тех, кто предпочитает рыбу.

Удобно, когда за тебя решили сколько и в каком объёме ты будешь есть в день. Вроде бы дело за малым – съедай по одной порции за раз с временным интервалом между приемами пищи. Но перестройка своих привычек – это целое событие для организма. Без самодисциплины не справиться с таким, на первый взгляд, простым вызовом.

Дмитрий Капущак руководитель оффлайн-маркетинга Для меня это уже не первый опыт доставки раздельного готового питания. Однако до этого в BeFit не заказывал, поэтому было интересно посмотреть, насколько разнообразно меню.

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Я парень крупный, поэтому не хотел сразу сводить всё к 1300 ккал в день и выбрал для себя оптимальный вариант в 1700. При таком калораже взрослому мужчине можно насытиться и при этом соблюдать необходимый дефицит калорий, чтобы похудеть. Название моей программы «Balance» отлично отражало суть – хорошо ешь, но не забываешь про физическую активность. С последней на самоизоляции проблемы. Я решил, что буду каждый день ходить в офис, а также проведу активные выходные.

Валерия Баринова редактор раздела Lifestyle Я выбрала для себя 1300 ккал в день, так как работы на это время пришлось довольно много, на спорт времени и сил просто не хватало. Мой базовый расход калорий – примерно 1650-1700 ккал ежедневно, поэтому я решила сразу сократить калорийность рациона, не добавляя активности.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2. Получить свой рацион

Вы можете заказать программу сразу на месяц, а можете выбрать для себя пробный период в течение одной или двух недель. При этом, что делать с выходными, – решаете вы сами. Можете устроить себе читдэй (англ. cheat day) или продолжить следовать своему плану.

Дмитрий Капущак руководитель оффлайн-маркетинга Программа была рассчитана на 7 дней. Удобно, что можно выбрать подходящие интервалы доставки блюд. Мне подходило утро с 8 до 9 и привоз раз в два дня. Курьеры интервалы соблюдали, а в каждом пакете я находил подробное меню. День состоял из 6 плотно закрытых контейнеров с едой, при этом делается акцент на завтраки: либо два первых, либо два вторых. Если вы считаете белки, жиры и углеводы, то приятно обрадуетесь, у каждого блюда их уже посчитали за вас.

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Большое заблуждение считать, что ЗОЖ-еда безвкусна. Мне привозили не только зеленую фасоль с салатами, но и куриные стейки, рататуй, тушеную говядину и другие деликатесы. Были и полезные десерты, которые частично могут закрыть нехватку сладкого у сладкоежек. Некоторые привычные блюда казались необычными, например «винегрет с запечëнными фруктами», но это всё дело вкуса. Я изначально был открыт для разных блюд. Самое главное – не возникло вопросов к качеству и свежести.

Валерия Баринова редактор раздела Lifestyle Я тоже выбрала утреннюю доставку домой раз в два дня, и один раз переносила место получения – нужно было раньше уехать на работу. Сказала я об этом вечером предыдущего дня, когда мне звонили и уточняли детали доставки. Мне показалось суперудобным, что проблем при этом никаких не возникло – еду принесли в то же время, но по другому адресу. Так что всё это время привязанным к дому быть не обязательно.



В моём пакете было 5 блюд: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Рацион для меня был привычным на вкус, я уже давно сама стараюсь не добавлять в блюда сахар, чрезмерное количество соли и много соусов. Отчасти поэтому и здесь соусы мне почти не пригодились, хотя они были изготовлены из полезных ингредиентов.

Фото: Befit

Шаг 3. Перестроиться на новый режим питания

Перейти на пяти– или даже шестиразовое питание после мелких перекусов и одного полноценного приёма пищи в день оказывается не так-то просто. Контейнеры пронумерованы, и блюда идут по порядку, но, чтобы не забывать есть их в определённое время, нужно привыкнуть.

Дмитрий Капущак руководитель оффлайн-маркетинга Скажу честно, я пытался есть согласно номерам на контейнерах. Каждый пронумерован, чтобы было понятно, что есть утром, а что вечером. Но вкусовые желания побороть очень сложно. Я видел блюдо, которые хотел съесть здесь и сейчас, и уже не смотрел на его номер. Задача была хотя бы не есть по 2 контейнера за раз. С этим тоже возникли трудности. В офисе нелегко отвлечься 3-4 раза за день на еду. Я приёмы пищи разделял, но поглощал её стремительно, всё время куда-то торопился. Но если первую неделю надо перебарывать себя, то на вторую и далее уже можно выработать привычку. Время обедов – промежуток свободный от работы и забот, 3-4 раза по 15 минут в день – самый оптимальный вариант.

Валерия Баринова редактор раздела Lifestyle Пятиразовое питание было для меня в новинку. Обычно мне хватало плотного завтрака и ужина, вместо обеда – кофе. И мой организм уже подавал сигналы, что так питаться не совсем правильно, да я и сама это прекрасно понимала. Идеальный рацион – маленькие порции несколько раз в день. Находить на них время первые два-три дня было непросто, но потом ты постепенно перестраиваешься, и чувство голода напоминает тебе о несъеденном содержимом контейнера в холодильнике.

Фото: Befit

Шаг 4. Избегать соблазнов

Самой большой трудностью для нас оказались ужины с близкими. Родным трудно отказывать в пользу привозной еды. Кроме того, препятствием на пути к здоровому питанию стали встречи с друзьями в барах и ресторанах. В заведении еду не откроешь, а после работы особенно хочется есть.

Здесь можем порекомендовать только одно: сделайте люфт между калоражем заказываемой еды и желаемым количество калорий в день. Этот люфт и должен вместить в себя вкусную, но не вредную пищу. Если 1700-1900 ккал для вас оптимальны, то закажите еды на 1300 ккал.

Фото: Befit

Шаг 4. Проверить результаты

Дмитрий Капущак «Чемпионат» Все знают, что при похудении спорт и правильное питание неотделимы. К сожалению, в рамках моей недели здорового питания спорта почти не было. Но даже повседневная активность может дать результат. Пройдите пешком там, где можете проехать на автобусе или лифте. Сделайте 15-минутную зарядку, неважно, утром или вечером. Не обязательно стремиться к 10 тыс. шагов, просто двигайтесь, и вместе с разумным потреблением пищи неотвратимо будет результат. В моём «хит-параде похудения» еда первостепенна. Осталось сформировать обеденные привычки и быть готовым встретить утром курьера.