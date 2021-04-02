Йога или пилатес: что интереснее и эффективнее?

У каждой тренировки есть свои плюсы и минусы. Но отталкиваться стоит не только от желаний, но и от возможностей.

Йога и пилатес. Пилатес и йога. Эти виды тренировок часто сравнивают, нередко противопоставляют. Что же выбрать для занятий, что лучше при болях в спине, а что безопаснее? Для начала стоит разобраться, что это за программы.

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Йога — совокупность духовных и физических практик, цель которых — гармония души и тела. Уже не одно тысячелетие этой философии придерживаются тысячи людей. Пилатес же — это система физических упражнений, направленная на мобилизацию суставов и проработку мышц кора. Создана она Джозефом Пилатесом в начале 20-х годов прошлого столетия.

Почему эти тренировки многие ставят в один ряд и как выбрать ту, которая подойдёт именно вам, рассказывает Ольга Барбашина, специалист кинезиотерапии, инструктор ЛФК, тренер-преподаватель по спортивной аэробике и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Что общего у йоги и пилатеса?

Во-первых, это две системы оздоровления, к которым приходят с целью улучшить самочувствие, состояние суставов, позвоночника, стать более подвижными и координированными.

Во-вторых, уроки и по пилатесу, и по йоге имеют низкую, реже среднюю интенсивность, а это значит, вас не заставят прыгать, бегать, отжиматься и приседать в высоком темпе. Скорость выполнения будет размеренной и спокойной.

Фото: istockphoto.com

В-третьих, оба вида активности уделяют особое внимание дыханию. Все движения будут сопровождаться целенаправленными вдохами и выдохами.

И в-четвёртых, и та, и другая система делает акцент на проработке глубоких мышц тела, мышц тазового дна, постуральной мускулатуры. При этом нужно обязательно работать и улучшать подвижность суставов и эластичность мышц.

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Чем различаются йога и пилатес?

В целом кажется, что они очень похожи, но это лишь пока не взглянуть на отличия. А их немало.

Йога, в отличие от пилатеса, не останавливается лишь на работе с телом. Она идёт глубже, прорабатывая духовную составляющую и корректируя эмоциональное состояние человека. Неотъемлемой её частью считаются медитации и пение мантр.

В классической йоге упражнения выполняются в статике. То есть, приняв определённую асану, вы задерживаетесь в ней на несколько дыхательных циклов. В пилатесе же упражнения всегда носят динамический характер: на выдохе выполняется движение, на вдохе нужно вернуться в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

В йоге имеется много разновидностей, которые кардинально отличаются друг от друга. Например, во время занятия по Аштанга йоге вы ощутите интенсивную работу тела. Оно будет сильно отличаться от йога-нидры, цель которой — научиться осознанно расслабляться. Пилатес, в свою очередь, более одновекторный и понятный. В нём есть уровни: для начинающих, для более подготовленных и т.д. Но фактически это модификации всё тех же упражнений для увеличения нагрузки.

А вот с оборудованием дела обстоят иначе. Дя йоги вам понадобится только коврик. Зато пилатес этим не ограничивается. Уроки проводятся как с малым оборудованием (мячи, ленты, роллеры, кольца), так и с большим (Cadillaс, Reformer, Allegro). Это позволяет не только разнообразить тренировочный процесс, но и сделать его более качественным и эффективным.

Дышать вы тоже будете по-разному. В пилатесе вас попросят сделать глубокий вдох полной грудью через нос, выдох через рот с одновременным подтягиванием живота к позвоночнику. На йоге вас будут учить «дышать животом» (диафрагмальное дыхание), выполняя вдох и выдох через нос.

Фото: istockphoto.com

И ещё один момент — уровень сложности. В пилатесе большая часть упражнений доступна и выполнима большинству людей, особенно при регулярных тренировках. В йоге же вы встретите асаны, которые будут неподвластны обычным людям, и для их выполнения потребуются годы тренировок.

Что выбрать?

Ориентироваться стоит на состояние опорно-двигательного аппарата. Если вы испытываете боль в позвоночнике и суставах, начните с пилатеса. Система изначально была разработана, чтобы восстанавливать движения и помогать с реабилитацией. Если же сделаете выбор в пользу йоги, ищите грамотного тренера, специализирующегося на йогатерапии. А начинать с групповых уроков точно не стоит.

Перед началом любых тренировок следует обратиться к врачу.

Фото: istockphoto.com

Если вам не нравится эмоциональное состояние, вы испытываете стресс на работе, гиперответственность, не можете расслабиться, попробуйте йогу. Медитации и дыхание помогут снять напряжение и найти душевное равновесие.

Если вы решили начать с домашних тренировок, следует отдать предпочтение пилатесу. Если тут ошибки в выполнении не так уж страшны, то в йоге они могут привести к серьёзным травмам.

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На чём бы вы ни остановились, подберите подходящий именно для вас уровень подготовки, тренируйтесь регулярно и лучше всего — под контролем тренера!