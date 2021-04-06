Для души и тела: помогает ли пост похудеть?

Пост относится к числу религиозных традиций. Он требует отказа от определённых видов продуктов и напитков. Эта практика способствует как духовному, так и физическому очищению. И сегодня нередко люди начинают соблюдать пост в надежде похудеть. Вот только не каждому удаётся добиться ожидаемого результата.

Как процесс влияет на организм и почему так происходит, рассказывают спикеры Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM: врач высшей категории в области лабораторной диагностики, подполковник мед. службы Владимир Некрасов и руководитель компании AGreen Altai Agroecological Company Алиса Бальцевич.

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Как пост влияет на организм человека?

На протяжении многих лет проводились исследования, которые позволили оценить влияние поста на человека и его здоровье в целом. Большинство опытов показывало положительные результаты. И это неудивительно, так как постящийся вынужден ограничивать себя в привычном питании и отказываться от большинства «вредных» продуктов, присутствующих в его рационе на регулярной основе.

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Коррекция питания, даже временная, позитивно влияет на организм. Медики отмечают следующие изменения, которые происходят с человеком во время соблюдения постной диеты:

нормализация работы сердечно-сосудистой системы;

улучшение функции поясничного отдела позвоночника;

снижение процессов закисления (ацидоз).

Также гастроэнтерологи настаивают на соблюдении поста в целях профилактики и предупреждения рецидива заболеваний пищеварительного тракта. Это актуально при пищевой аллергии, подагре, патологиях печени.

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Кроме того, пост способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия. Ограничение в еде и напитках помогает мобилизовать силы организма, в результате, снижается риск развития аутоиммунных, сосудистых и эндокринных заболеваний.

Почему не все худеют во время поста?

Не каждому удаётся избавиться от лишних килограммов во время поста. Всему виной неправильный подбор рациона. Именно на этом моменте акцентируют внимание диетологи. Меню постящегося нередко включает в себя большое количество зерновых продуктов и мучных изделий. В действительности же они достаточно калорийны, поэтому их частое употребление приводит к набору веса, а не снижению.

Фото: istockphoto.com

Во время поста требуется соблюдать так называемые «сухие» и «водные» дни. Вторые относятся к числу «голодных», так как предусматривают сильное ограничение в питании. Как раз в эти периоды и наблюдается интенсивное снижение веса.

В каких случаях вес уходит на постной диете?

Добиться уменьшения жировых отложений удаётся тем, кто не ищет калорийную замену продуктам животного происхождения. Кроме того, отказ от алкогольных напитков (что также предусмотрено постом), положительно влияет на снижение веса, поскольку алкоголь сам по себе весьма калориен.

Фото: istockphoto.com

Если же придерживаться мягкого варианта поста или соблюдать его частично, то на похудение рассчитывать не стоит. Конечно, вес будет понемногу уходить, но в очень маленьком процентном соотношении.

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От каких продуктов нужно полностью отказаться в пост, чтобы похудеть?

Если вы нацелены на похудение во время постной диеты, стоит полностью исключить следующие продукты:

алкогольные напитки любой крепости;

мясные и колбасные изделия;

шоколад;

мучные изделия;

жирная продукция;

конфеты, печенья и другие сладости;

молочные продукты.

Необходимо сделать акцент на растительной пище, а именно на овощах и фруктах, листовой зелени. Для компенсации дефицита белка — включить в рацион бобовые и правильные (цельнозерновые) крупы, а для профилактики железодефицитных состояний подойдут морские водоросли.

Фото: istockphoto.com

Стоит заранее подготовить для себя список интересных рецептов из разрешённых во время поста продуктов, чтобы разнообразить постное меню. Это один из простых способов не сорваться из-за однообразия рациона, что случается не так уж и редко. И не забывайте, пост — это в первую очередь духовное самосовершенствование. А похудение – лишь приятный бонус.