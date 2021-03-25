Даже в пост: 5 простых рецептов полезных блюд

Каждый день придумывать, что бы такого приготовить на этот раз, – задача не из лёгких. А во время поста она усложняется ещё и тем, что большую часть продуктов приходится исключать из рациона. Чтобы не сидеть на одном картофеле, мы собрали несколько простых и полезных рецептов. Среди них есть даже десерт!

Сияет изнутри: что не стоит есть, чтобы не испортить кожу? Даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут стать причиной неприятных сюрпризов.

Котлеты из фасоли

Вам понадобятся:

банка консервированной красной фасоли – 400 г (вес самой фасоли составляет 220 г);

лук – 1/2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

яйцо – 1 маленькое (1/2 большого или среднего);

сыр – 40 г;

манка – 3 ст. л.;

соль;

перец.

Для начала нужно слить воду с фасоли, а затем отварить её – это наиболее быстрый вариант приготовления. Лук и чеснок мелко нарезать, натереть сыр. Всё кроме сыра и манки смешать в блендере и измельчить. Затем добавить и эти два ингредиента. Консистенция должна получится, как у густой сметаны. Оставить на 20 минут, чтобы манка успела набухнуть.

После чего на разогретую сковороду аккуратно выложить котлетки с помощью столовой ложки. Первую сторону нужно жарить под крышкой, чтобы внутри всё хорошо пропеклось, а потом перевернуть и жарить уже без крышки.

Подавать можно с любимым соусом.

Шарлотка на ряженке

Вам понадобятся:

средние яйца – 4 шт.;

ряженка – 110 г;

яблочное пюре – 120 г;

мука – 170 г ( 80 г рисовой + 90 г пшеничной);

разрыхлитель – 1 ч. л.;

корица – 1/2 ч. л.;

средние яблоки – 2 шт.;

щепочка соли.

Для начала включить духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, отделить желток от белка. К желткам добавить ряженку и яблочное пюре. Перемешать это всё венчиком, просеять муку вместе с разрыхлителем, корицей и солью. Ещё раз перемешать. Взбить белок до пиков, аккуратно соединить с тестом.

Затем очистить яблоки от кожуры и нарезать кубиками, после чего добавить их в тесто и перемешать. В форму (лучше всего подойдёт силиконовая с дыркой посередине) выложить тесто и отправить в духовку на 40 минут. Проверить готовность можно, проткнув пирог зубочисткой.

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Постные голубцы с грибами

Вам понадобятся:

капуста белокочанная – 700 г;

морковь – 240 г;

шампиньоны – 220 г;

рис – 200 г;

томатная паста – 140 г;

луковица – 150 г;

растительное масло – 80 г;

перец;

соль;

другие специи по вкусу.

Небольшой кочан капусты поместить в кастрюлю с кипящей водой, главное чтобы вода полностью покрывала овощи. Варить примерно 5-7 минут. Затем остудить и срезать листы. Кухонным молотком отбить утолщения на листьях – если его нет, можно просто отрезать.

Отварить рис, но не до полной готовности. Грибы мелко нарезать и обжарить на сковородке с маслом. Почистить морковь и лук, тоже мелко нарезать и обжарить до состояния мягкости. Добавить томатную пасту и жарить ещё пять минут. Перемешать грибы с рисом и половину обжаренных овощей, посолить и поперчить — начинка готова.

На капустные листы выложить получившуюся смесь и сформировать голубцы, складывая листья конвертиками. Оставшиеся листья положить на дно кастрюли, где будут тушиться голубцы: их стоит сложить плотно друг к другу. Сверху выложить заправку из лука и моркови, ещё раз посолить, поперчить и влить капустный отвар, который остался после варки кочана. Готовить голубцы на среднем огне 15-20 минут до готовности.

Суп-пюре с нутом и овощами

Вам понадобятся:

сухой нут – 200 г;

вода – 800 мл;

черешка сельдерея – 2-3 шт.;

маринованные огурцы – 3 шт.;

помидоры – 4 шт.;

луковицы – 2-3 шт.;

растительное масло – 2-3 ст. л.;

несколько веточек петрушки;

соль по вкусу;

молотый чёрный перец по вкусу;

щепотка молотой паприки.

Промыть нут и оставить на ночь. Слить жидкость, затем ещё раз промыть и выложить в кастрюлю. Залить водой, довести до кипения и варить до мягкости. Немного нута можно отложить для украшения – эту часть обжарить.

Нарезать сельдерей, огурцы, очистить помидоры и нарезать средними кусочками, а лук – кольцами. Обжарить лук в разогретом масле примерно 10-15 минут. Затем выложить к луку огурцы и ещё немного обжарить, после чего добавить сельдерей и помидоры. Готовить, периодически помешивая, пока не выпариться жидкость.

Переложить зажарку в кастрюлю с нутом, после добавить соль и перец, перемешать и варить ещё 20 минут. В конце сделать пюре в блендере.

Перед тем, как подавать блюдо на стол, можно украсить его нутом, паприкой и рубленой петрушкой.

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Свекольный салат

Вам понадобятся:

свёкла – 1 шт.;

грецкие орехи – небольшая горсть;

чернослив – 10 шт.;

соль по вкусу;

перец по вкусу.

Свёклу отварить, остудить и натереть на мелкой тёрке. Грецкие орехи прокалить на сковороде и растолочь на небольшие кусочки. Чернослив промыть, залить кипятком, затем слить воду и нарезать на кусочки. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу.