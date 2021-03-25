Даже в пост: 5 простых рецептов полезных блюд

Каждый день придумывать, что бы такого приготовить на этот раз, – задача не из лёгких. А во время поста она усложняется ещё и тем, что большую часть продуктов приходится исключать из рациона. Чтобы не сидеть на одном картофеле, мы собрали несколько простых и полезных рецептов. Среди них есть даже десерт!
Котлеты из фасоли
Вам понадобятся:
- банка консервированной красной фасоли – 400 г (вес самой фасоли составляет 220 г);
- лук – 1/2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- яйцо – 1 маленькое (1/2 большого или среднего);
- сыр – 40 г;
- манка – 3 ст. л.;
- соль;
- перец.
Для начала нужно слить воду с фасоли, а затем отварить её – это наиболее быстрый вариант приготовления. Лук и чеснок мелко нарезать, натереть сыр. Всё кроме сыра и манки смешать в блендере и измельчить. Затем добавить и эти два ингредиента. Консистенция должна получится, как у густой сметаны. Оставить на 20 минут, чтобы манка успела набухнуть.
После чего на разогретую сковороду аккуратно выложить котлетки с помощью столовой ложки. Первую сторону нужно жарить под крышкой, чтобы внутри всё хорошо пропеклось, а потом перевернуть и жарить уже без крышки.
Подавать можно с любимым соусом.
Шарлотка на ряженке
Вам понадобятся:
- средние яйца – 4 шт.;
- ряженка – 110 г;
- яблочное пюре – 120 г;
- мука – 170 г ( 80 г рисовой + 90 г пшеничной);
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- корица – 1/2 ч. л.;
- средние яблоки – 2 шт.;
- щепочка соли.
Для начала включить духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, отделить желток от белка. К желткам добавить ряженку и яблочное пюре. Перемешать это всё венчиком, просеять муку вместе с разрыхлителем, корицей и солью. Ещё раз перемешать. Взбить белок до пиков, аккуратно соединить с тестом.
Затем очистить яблоки от кожуры и нарезать кубиками, после чего добавить их в тесто и перемешать. В форму (лучше всего подойдёт силиконовая с дыркой посередине) выложить тесто и отправить в духовку на 40 минут. Проверить готовность можно, проткнув пирог зубочисткой.
Постные голубцы с грибами
Вам понадобятся:
- капуста белокочанная – 700 г;
- морковь – 240 г;
- шампиньоны – 220 г;
- рис – 200 г;
- томатная паста – 140 г;
- луковица – 150 г;
- растительное масло – 80 г;
- перец;
- соль;
- другие специи по вкусу.
Небольшой кочан капусты поместить в кастрюлю с кипящей водой, главное чтобы вода полностью покрывала овощи. Варить примерно 5-7 минут. Затем остудить и срезать листы. Кухонным молотком отбить утолщения на листьях – если его нет, можно просто отрезать.
Отварить рис, но не до полной готовности. Грибы мелко нарезать и обжарить на сковородке с маслом. Почистить морковь и лук, тоже мелко нарезать и обжарить до состояния мягкости. Добавить томатную пасту и жарить ещё пять минут. Перемешать грибы с рисом и половину обжаренных овощей, посолить и поперчить — начинка готова.
На капустные листы выложить получившуюся смесь и сформировать голубцы, складывая листья конвертиками. Оставшиеся листья положить на дно кастрюли, где будут тушиться голубцы: их стоит сложить плотно друг к другу. Сверху выложить заправку из лука и моркови, ещё раз посолить, поперчить и влить капустный отвар, который остался после варки кочана. Готовить голубцы на среднем огне 15-20 минут до готовности.
Суп-пюре с нутом и овощами
Вам понадобятся:
- сухой нут – 200 г;
- вода – 800 мл;
- черешка сельдерея – 2-3 шт.;
- маринованные огурцы – 3 шт.;
- помидоры – 4 шт.;
- луковицы – 2-3 шт.;
- растительное масло – 2-3 ст. л.;
- несколько веточек петрушки;
- соль по вкусу;
- молотый чёрный перец по вкусу;
- щепотка молотой паприки.
Промыть нут и оставить на ночь. Слить жидкость, затем ещё раз промыть и выложить в кастрюлю. Залить водой, довести до кипения и варить до мягкости. Немного нута можно отложить для украшения – эту часть обжарить.
Нарезать сельдерей, огурцы, очистить помидоры и нарезать средними кусочками, а лук – кольцами. Обжарить лук в разогретом масле примерно 10-15 минут. Затем выложить к луку огурцы и ещё немного обжарить, после чего добавить сельдерей и помидоры. Готовить, периодически помешивая, пока не выпариться жидкость.
Переложить зажарку в кастрюлю с нутом, после добавить соль и перец, перемешать и варить ещё 20 минут. В конце сделать пюре в блендере.
Перед тем, как подавать блюдо на стол, можно украсить его нутом, паприкой и рубленой петрушкой.
Свекольный салат
Вам понадобятся:
- свёкла – 1 шт.;
- грецкие орехи – небольшая горсть;
- чернослив – 10 шт.;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу.
Свёклу отварить, остудить и натереть на мелкой тёрке. Грецкие орехи прокалить на сковороде и растолочь на небольшие кусочки. Чернослив промыть, залить кипятком, затем слить воду и нарезать на кусочки. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу.