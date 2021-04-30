Вовремя остановиться: как понять, что вы перетренировались?

Вывихи, растяжения, ушибы — вот что первое приходит в голову, когда многие слышат слово «травма». Однако её можно получить даже в результате перенапряжения, на которое большинство вовсе не обращают внимания. Специалист по медицинской реабилитации Европейского Медицинского центра Сергей Львов рассказывает, чем опасно излишнее напряжение мышц.

Под запретом: какие упражнения не стоит делать после 50 лет С возрастом даже у самых выносливых спортсменов увеличивается риск травм.

Из-за чего возникает перенапряжение?

Перенапряжение увеличивает риск травм во время тренировок. Симптомы, которые свидетельствуют о том, что человек перетренировался, — это резкая острая боль, мышечные судороги, которые возникают чаще обычного, локальный отёк травмированной мышцы, а также синяки, гематомы и нарушение функций конечности.

Фото: istockphoto.com

Перенапряжение может приводить к микротравмированию мышечного волокна или фиброзной ткани, то есть связок. В зависимости от степени перенапряжения это может быть либо минимальное травмирование, которое ощущается как умеренный дискомфорт, либо значительное повреждение. В том числе чрезмерные нагрузки могут привести к частичному разрыву мышц или сухожилий — полноценной спортивной травме. В этом заключается основной риск перенапряжения — частичный или полный разрыв мышц или связок надолго лишает спортсмена возможности тренироваться. Чаще всего период восстановления продолжается около шести недель.

5 способов помочь организму восстановиться после интенсивной тренировки Перезагрузиться и избавиться от неприятных последствий легче, чем мы думали.

Как избежать перенапряжения?

Главное правило — подготовка к тренировкам, а также их регулярность и стабильность. Во время выполнения упражнений не должно быть резких рывков, нагрузки желательно поддерживать на одном и том же уровне с мягко прогрессирующим усилением.

Фото: istockphoto.com

Один из ключевых моментов для предотвращения перенапряжения — правильный разогрев перед занятием. Главная причина микронадрывов — это «холодные» тренировки, когда нет никакой разминки и мышечное волокно не растянуто. Безусловно, за любой работой мускулов должна идти серия растяжек. Проработали какую-то группу мышц — сделали растяжку, и так с каждой группой. Это позволяет минимизировать риск перенапряжения и оптимально запустить кровоток. Во время занятий кровь активно поступает к мышцам, при правильно выполненной растяжке происходит обратный отток, и микронадрывов не происходит.

Безусловно, если произошла травма и человек столкнулся с перенапряжением, имеет смысл сменить характер нагрузок. Как минимум нужно временно прекратить задействовать травмированную мышцу. Всегда есть альтернативные виды тренировок на другие группы мышц. Также можно выполнять кардиотренировки, больше концентрироваться на растяжках или на работе с собственным весом.

Фото: istockphoto.com

Конечно, оптимальный способ избежать травмы — заниматься под контролем тренера, который обеспечит правильную профилактику, не допустит перегрузки, что станет залогом мышечного благополучия.