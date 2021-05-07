Как разнообразить выходные на даче: 7 игр на свежем воздухе для всей семьи

На майских праздниках многие жители больших городов спешат на дачу или просто выбираются за город на шашлыки. Рассказываем, как не заскучать в большой компании и по-настоящему активно отдохнуть.

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Гигантская дженга

Игру можно купить в магазине или изготовить самостоятельно, что тоже может стать увлекательным занятием для всей семьи. Вам понадобятся бруски 21х7х4 см, чтобы воссоздать большую версию знаменитой настольной игры. Складывайте по три блока на каждый уровень, чтобы выстроить башню. Затем каждый из игроков вынимает по одному бруску, пытаясь не нарушить равновесие конструкции. Игра заканчивается, когда башня разваливается.

Бадминтон

Если вам больше по вкусу традиционные игры, присмотритесь к бадминтону. Если не собираетесь устраивать профессиональный турнир, то для игры даже не понадобится сетка. Будьте внимательны при выборе воланов: для улицы не подойдут перьевые из-за низкой устойчивости к ветру.

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Гонки стаканов

Если погода на улице не позволяет играть с водными пистолетами без угрозы простудиться, предлагаем устроить гонку стаканов. Вам понадобятся пластиковые стаканы и несколько верёвок. Проделайте дырку на дне стаканов и просуньте в каждый из них по нитке. Концы закрепите с помощью скотча на стене так, чтобы стаканы находились на одинаковом расстоянии от неё. Сдвиньте их к одному краю и по команде начинайте: под напором воды стаканы будут двигаться по верёвке. Побеждает самый меткий и быстрый.

Фото: istockphoto.com

Гонки в мешках

Веселая игра-эстафета для большой компании. Разделитесь на команды, а на расстоянии десяти метров (можно и больше) поставьте предмет, до которого должны допрыгать участники. Каждый игрок должен пройти маршрут и передать эстафету. Выигрывает команда, игроки которой окажутся быстрее.

Фрисби

Для игры понадобится пластиковый диск. Задача игрока — как можно точнее бросить его в руки другому участнику. Если выбираетесь на пикник с питомцем, фрисби также станет отличным вариантом.

Фото: istockphoto.com

Стремянка-мишень

Стремянка может быть не только прекрасным помощником в ремонте и быту, но и инвентарём для увлекательной игры. Во многом она похожа на дартс. Обозначьте каждый промежуток между ступеньками как определённую зону очков. Например, самый узкий участок — 50 очков, самый широкий — 10. Возьмите теннисный мячик и старайтесь попасть в самые сложные зоны, чтобы собрать как можно больше очков.

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Городки

Суть игры — построить из пяти цилиндров фигуру, «городок», и выбить её с определённого расстояния битой. Побеждает та команда, которая выбила все фигуры, затратив наименьшее количество бросков. Сейчас продаются специальные наборы с инвентарём, но вполне можно обойтись примерно одинаковыми брусками дерева.