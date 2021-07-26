Минус 55 килограммов. История похудения Татьяны Рыбаковой

Как получить тело мечты, стать энергичнее и улучшить качество жизни – обо всём этом рассказывает в своём блоге и социальных сетях Татьяна Рыбакова, автор книги «Как я похудела на 55 кг» и создатель образовательных проектов в области питания и психологии. Если кажется, что сделать тело мечты – это очень трудно, то это только кажется. Девушка доказала, что всегда можно изменить и тело, и жизнь. Сейчас она успешный блогер, который помогает всем желающим получить здоровое и подтянутое тело.

Татьяна Рыбакова блогер «Я много экспериментировала, пробовала десятки разных диет. Наверное, самый глупый способ – это наварить какой-то ужасно невкусный суп из сельдерея с помидорами и есть его в течение нескольких дней в надежде сбросить 8 кг за неделю. В моём случае эта попытка закончилась тем, что через несколько дней я не смогла встать с кровати и пойти на работу. Это стало последней каплей, рубежом, преодолев который я начала изучать здоровое питание и даже окончила курсы академии фитнеса».

На пути к новой жизни

В 15 лет её вес превышал 100 кг, начались проблемы со здоровьем из-за лишнего веса: появились одышка и боли в суставах. Тогда Татьяна решила, что нужно начать худеть. В своём блоге эксперт рассказала с чего начался её путь к телу, о котором она мечтала.

Путь к похудению был непростым: она много времени проводила в зале за тренировками, составила грамотное меню, нормализовала питание, нарастила мышечную массу, взяла за главное правило вести здоровый образ жизни. Всё это со временем дало результат: за три с половиной года Татьяне удалось похудеть на 55 кг!

4 совета от Татьяны Рыбаковой, чтобы начать:



1. Поверить, что у вас получится. Не верите – посмотрите на мой пример и примеры многих других людей. Это мотивирует.

2. Понять, зачем вам это надо, причем это подходит любой цели, не только похудению.

3. Определиться с целью – она должна быть четкой и ясной. Разбить эту конечную цель на несколько этапов, так как многим понадобится немало времени на их реализацию и надо себя как-то мотивировать и награждать в конце каждого этапа. Это поможет не сдаваться.

4. Делать. Иногда мы слишком много готовимся, слишком долго собираем информацию, читаем спорные мнения, хотя иногда надо просто взять, отложить все и начать делать.

Блогер признавалась, что в середине «пути» её главной целью стало здоровье и возможность в будущем сохранить достигнутый результат, а это оказалось значительнее сложнее, чем избавление от лишних килограммов.

Татьяна отмечает, что для поддержания здорового образа жизни важно разнообразное питание, то есть в рационе обязательно должны присутствовать продукты и растительного, и животного происхождения.

Для достижения каких то конкретных целей нужно считать калории. Я рассчитываю КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы) и придумываю новые блюда. По сути, можно есть всё — дело в количестве и балансе калорий. Главное — следить за тем, чтобы «вредная» пища составляла не больше 10% вашего меню.

По словам эксперта, необходимо правильно выбирать продукты в супермаркете, ведь «мы есть то, что мы едим», и поэтому важно формировать у себя и детей здоровые привычки в еде, а также стараться соблюдать баланс сладкого. Девушка считает, что главное – не лениться и не винить себя во всех бедах.

Татьяна Рыбакова блогер «Чаще всего причины неудач кроются в нехватке достоверной информации или в обычной лени. Но всё поправимо, к тому же, если вы готовы поработать над собой, то всегда можете обратиться к специалисту. Кроме того, важно грамотно расставлять приоритеты и уметь выстраивать план действий. Ведь собраться и на некоторое время ввести ряд ограничений могут многие, а вот растянуть это на всю жизнь – уже проблема. Мало кто на это готов».

Жизнь после преображения

Сейчас Татьяна Рыбакова – успешный блогер, эксперт, молодой предприниматель, писатель. Она сотрудничает с мировыми бьюти брендами, выступает в Шанхае и ведёт трансляции на 10 млн человек.

Татьяна на личном примере показала и доказала, что всё возможно изменить и измениться самому. Важно лишь начать, верить, что всё обязательно получится и не сдаваться! Тогда будет результат. И нужно помнить истину, которая известна уже с давних времён, что в здоровом теле здоровый дух. А наше здоровое тело зависит только от нас самих и нашей работы над собой.