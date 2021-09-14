Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Главная Lifestyle Статьи

Какие люксовые бренды и футбольные клубы подписывают контракты о сотрудничестве?

Официальный выход: какие бренды шьют одежду для лучших футбольных команд?
Анастасия Васильева
Какие бренды шьют одежду для лучших футболистов?
Комментарии
Футбольные клубы помогают брендам высокой моды укрепиться среди молодых болельщиков.

Очень часто можно заметить, что бренды высокой моды создают совместные коллекции со спортивными марками или каким-то определённым спортсменом. Но в последнее время люкс стал сотрудничать с целыми организациями и футбольными клубами, чтобы доказать, что звёзды спорта носят не только повседневную и спортивную одежду.

Подобные коллекции помогают футбольным клубам доказать свою значимость в сфере, а модным домам привлечь новых покупателей из нового поколения. Рассказываем о лучших партнёрских коллекциях с мировыми клубами.

Dior и Paris Saint-Germain

Модный дом Dior подписал контракт с парижским футбольным клубом Paris Saint-Germain. Это значит, что теперь игроки будут носить одежду, специально разработанную для них креативным директором мужской линейки дома Кимом Джонсом. Сотрудничество рассчитано на два сезона, и в этом для футболистов подготовили лёгкую куртку-харрингтон, вязаный свитер, рубашку-поло с нашивкой Paris Saint-Germain и чёрные кожаные дерби.

Для формального образа Ким Джонс разработал кашемировое пальто, классический костюм и белую рубашку, которые он предлагает сочетать с классической моделью обуви Captoe. Кроме того, футболистам будут предоставлены аксессуары: культовая сумка-седло, жаккардовый галстук, ремень и кашемировый шарф.

Hugo Boss и Real Madrid

Hugo Boss одевал и одевает многие футбольные клубы, но самым знаменитым в их послужном списке считается мадридский «Реал». С 2015 года бренд является официальным fashion-партнёром испанской команды и шьёт футболистам костюмы для всех внеигровых мероприятий. Последний костюм был сделан из ткани с еле заметным клетчатым принтом. Пиджак, брюки и жилет дополнили синий жаккардовый галстук и классическая белая рубашка.

Более того, игроки таких популярных футбольных клубов, как «Реал Мадрид», «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сотрудничают с брендом уже не первый год и недавно приняли участие в рекламной кампании аромата Boss Bottled.

Loro Piana и Juventus

Итальянская марка Loro Piana создала несколько образов специально для футбольного клуба «Ювентус». Игрокам предложены два образа: для тёплого сезона бренд создал комплект из рубашки-поло с длинным рукавом и строгих брюк. Для более холодного времени года был создан многослойный образ из хлопковой рубашки, шерстяного кардигана и спортивного пиджака из смеси кашемира и шёлка. Помимо игроков клуба, марка так же одела и тренера Массимилиано Аллегри: для него Loro Piana пошили костюм из тонкой шерсти тасманской мериносовой овцы.

Такое взаимодействие с футбольным клубом поможет бренду стать более узнаваемым среди молодого поколения, так как сейчас Loro Piana шьёт строгую одежду для более взрослой аудитории.

Thom Browne и Barcelona

Американский дизайнер Том Браун совместно с командой создавали внеигровую форму для футбольного клуба «Барселона» на протяжении двух лет, с 2018-го по 2020-й. Игроки испанского клуба носили серый кашемировый трикотаж, из которого дизайнер делает свои знаменитые костюмы с шортами; белые оксфордские рубашки, чиносы цвета хаки, пиджаки, лакированные броги и очки-авиаторы от Thom Browne.

«Одевать команду, которая разделяет мои ценности — большая честь. Форма позволяет игрокам выражать свою индивидуальность, продолжая укреплять дух команды и товарищества. Лучшие спортсмены — исключительные ролевые модели, мы надеемся, что их уверенность и упорство будут вдохновлять молодые поколения», — так прокомментировал это сотрудничество сам дизайнер.

424 и Arsenal

Футбольный клуб «Арсенал» начал сотрудничать с лос-анджелесским брендом уличной одежды 424, чем очень сильно удивил фанатов. Марка разработала костюмы не только для игроков, тренеров и старшего персонала клуба, но и впервые в истории для женской команды «Арсенала».

Соучредитель и дизайнер бренда Гильермо Андраде близко дружит с Эктором Бельерином, фланговым защитником клуба «Арсенал», и благодаря этому клуб и начал работу с брендом.

Комментарии
Популярные материалы
Почему марафонцы во время подготовки к марафону не бегают марафонскую дистанцию?
Почему марафонцы во время подготовки к марафону не бегают марафонскую дистанцию?
Салехе Бембери: американский дизайнер, навсегда перевернувший спортивную моду
Салехе Бембери: американский дизайнер, навсегда перевернувший спортивную моду
TOP 3
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Эксклюзив
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Тренды
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Тренды
5 эффективных упражнений на жиросжигание
5 эффективных упражнений на жиросжигание
Фитнес
© championat.com 2000–2021