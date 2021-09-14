Официальный выход: какие бренды шьют одежду для лучших футбольных команд?

Очень часто можно заметить, что бренды высокой моды создают совместные коллекции со спортивными марками или каким-то определённым спортсменом. Но в последнее время люкс стал сотрудничать с целыми организациями и футбольными клубами, чтобы доказать, что звёзды спорта носят не только повседневную и спортивную одежду.

Подобные коллекции помогают футбольным клубам доказать свою значимость в сфере, а модным домам привлечь новых покупателей из нового поколения. Рассказываем о лучших партнёрских коллекциях с мировыми клубами.

Dior и Paris Saint-Germain

Модный дом Dior подписал контракт с парижским футбольным клубом Paris Saint-Germain. Это значит, что теперь игроки будут носить одежду, специально разработанную для них креативным директором мужской линейки дома Кимом Джонсом. Сотрудничество рассчитано на два сезона, и в этом для футболистов подготовили лёгкую куртку-харрингтон, вязаный свитер, рубашку-поло с нашивкой Paris Saint-Germain и чёрные кожаные дерби.

Для формального образа Ким Джонс разработал кашемировое пальто, классический костюм и белую рубашку, которые он предлагает сочетать с классической моделью обуви Captoe. Кроме того, футболистам будут предоставлены аксессуары: культовая сумка-седло, жаккардовый галстук, ремень и кашемировый шарф.

Hugo Boss и Real Madrid

Hugo Boss одевал и одевает многие футбольные клубы, но самым знаменитым в их послужном списке считается мадридский «Реал». С 2015 года бренд является официальным fashion-партнёром испанской команды и шьёт футболистам костюмы для всех внеигровых мероприятий. Последний костюм был сделан из ткани с еле заметным клетчатым принтом. Пиджак, брюки и жилет дополнили синий жаккардовый галстук и классическая белая рубашка.

Более того, игроки таких популярных футбольных клубов, как «Реал Мадрид», «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сотрудничают с брендом уже не первый год и недавно приняли участие в рекламной кампании аромата Boss Bottled.

Loro Piana и Juventus

Итальянская марка Loro Piana создала несколько образов специально для футбольного клуба «Ювентус». Игрокам предложены два образа: для тёплого сезона бренд создал комплект из рубашки-поло с длинным рукавом и строгих брюк. Для более холодного времени года был создан многослойный образ из хлопковой рубашки, шерстяного кардигана и спортивного пиджака из смеси кашемира и шёлка. Помимо игроков клуба, марка так же одела и тренера Массимилиано Аллегри: для него Loro Piana пошили костюм из тонкой шерсти тасманской мериносовой овцы.

Такое взаимодействие с футбольным клубом поможет бренду стать более узнаваемым среди молодого поколения, так как сейчас Loro Piana шьёт строгую одежду для более взрослой аудитории.

Thom Browne и Barcelona

Американский дизайнер Том Браун совместно с командой создавали внеигровую форму для футбольного клуба «Барселона» на протяжении двух лет, с 2018-го по 2020-й. Игроки испанского клуба носили серый кашемировый трикотаж, из которого дизайнер делает свои знаменитые костюмы с шортами; белые оксфордские рубашки, чиносы цвета хаки, пиджаки, лакированные броги и очки-авиаторы от Thom Browne.

«Одевать команду, которая разделяет мои ценности — большая честь. Форма позволяет игрокам выражать свою индивидуальность, продолжая укреплять дух команды и товарищества. Лучшие спортсмены — исключительные ролевые модели, мы надеемся, что их уверенность и упорство будут вдохновлять молодые поколения», — так прокомментировал это сотрудничество сам дизайнер.

424 и Arsenal

Футбольный клуб «Арсенал» начал сотрудничать с лос-анджелесским брендом уличной одежды 424, чем очень сильно удивил фанатов. Марка разработала костюмы не только для игроков, тренеров и старшего персонала клуба, но и впервые в истории для женской команды «Арсенала».

Соучредитель и дизайнер бренда Гильермо Андраде близко дружит с Эктором Бельерином, фланговым защитником клуба «Арсенал», и благодаря этому клуб и начал работу с брендом.