Какие кроссовки выбирали российские звёзды в сентябре?

Ранняя осень — время первых осенних выходов в свет и прогулок с близкими. Российские звёзды с пользой проводят последние тёплые деньки, выбирая удобные образы и подбирая к ним спортивную обувь.

Вот какие кроссовки выбирали звёзды в сентябре.

Ксения Собчак в Reebok и Gucci

Встретить Ксению Анатольевну в спортивной обуви можно совсем не часто. Даже выбирая кроссовки, журналистка отдаёт предпочтение более классическим моделям в спокойных цветах.

Причём нет никакой закономерности в ценовом сегменте — это могут быть премиальные Gucci Phyton цвета слоновой кости или базовые белые Reebok Club C 85 из натуральной кожи.

NILETTO в adidas Gazelle

Певец – большой поклонник бренда и даже посвятил ему несколько строчек в одном из новых треков. Часто можно увидеть, как исполнитель носит массивные яркие модели кроссовок, привлекая внимание к своему и без того запоминающемуся стилю. Иногда на выступления NILETTO даже надевает одинаковые кроссовки разных цветов. Смотрится необычно и ярко.

Ксения Бородина в Jordan 1 High

Ксения трансформирует свой стиль от светской львицы на шпильках до мамы двух дочек в стильных кроссовках. Преимущество телеведущая отдаёт классическим моделям, таким как Jordan 1, дополняя ими casual-образ — джинсы со свободной рубашкой или спортивный костюм со спортивным жилетом.

Для своих дочек, Маруси и Теоны, Ксения также часто выбирает выбирает эту модель из детской линейки. Девочки носят Jordan и с платьями, и со спортивными образами.

Михаил Зыгарь в Converse

Если заглянуть в «инстаграм» Михаила, можно с лёгкостью выделить его фаворита среди обувных брендов — чаще всего писатель носит классические высокие Converse Chuck 70 в чёрном цвете. Эта модель отлично комбинируется и с классическим образом для ковровой дорожки «Кинотавра», и для мероприятия в Пушкинском музее.

Высокие «конверсы» стали популярны ещё в 90-е и по сей день не уступают своих позиций, перейдя в разряд вечной классики.

Карен Хачанов в Jordan 1

Долгое время теннисист отдаёт предпочтение ретролинейке Jordan 1. За последний месяц на его снимках можно было заметить и низкие «первые номерные» в цвете Dark Powder Blue, и высокие Sea Glass в сером цвете.

Никита Нагорный в Yeezy

Олимпийский чемпион радует нас не только на помосте, но и за пределами гимнастического зала. В обычной жизни атлет предпочитает casual-стиль и всегда тщательно подбирает кроссовки под образ. Являясь амбассадором adidas, Никита чаще всего выбирает Yeezy Boost 350 или линейку Stan Smith.