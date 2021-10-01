Что нужно знать перед горным восхождением? Инструкция для тех, кто планирует поход

Как подготовиться к походу в горы? Почему нельзя относиться к восхождению легкомысленно?



Отвечают опытные путешественники.

Человек в современном обществе чересчур зависим от трендов и социального одобрения окружающих. То, на что отваживаются некоторые из нас ради лайков в социальных сетях, часто повергает в шок. К сожалению, в такие моменты у людей выключается инстинкт самосохранения и включается охота за повышенным вниманием к себе извне. Главным становится не та эмоция, которую можно получить здесь и сейчас, увидеть красоту и оставить её для себя и близких, а коллекционирование всех поощрений в мире за «выдающиеся заслуги».

Инстинкт самосохранения в XXI веке сильно снизился, он почти отсутствует. Опасаться нам стало нечего: саблезубого тигра невозможно встретить в центральном парке, а окружающая среда в городах максимально дружелюбна. Да и информации обо всём становится больше. Многое — например, пение, рисование, программирование, спорт — сейчас легче освоить с нуля, чем 15 лет назад.

Но есть иная сторона медали. Люди начинают путать свободу в выборе со вседозволенностью. Один из ярких примеров такой подмены понятий — горы.

Фото: istockphoto.com

Почему горный туризм так популярен в последние годы?

Денис Провалов член международной ассоциации исследователей пещер CAVEX, мировой рекордсмен перепада высоты Во-первых, я бы не стал говорить, что это горный туризм — наверное, всё-таки популярность восхождений на такие вершины, как Эльбрус, Казбек. Для наших соотечественников они значимые.





– Эльбрус — высочайшая гора Европы, поэтому большинство поднимающихся или пытающихся туда подняться людей испытывают ощущение, близкое к тому, что они альпинисты. Наверное, словосочетание «горный туризм» не совсем верно. Хотя, конечно, и групп, выходящих на горно-туристические маршруты, стало достаточно много.

Эльбрус — знаменитая двуглавая гора на Кавказе. Высота западной вершины — 5642 м над уровнем моря, а восточной — 5621 м. Это самая высокая горная вершина Европы. Эльбрус по праву включён в список «семи вершин».

– Это объясняется, на мой взгляд, тем, что люди устали от образа жизни «поел, поспал, выпил, закусил и пошёл на работу». Мы видим сейчас неимоверный всплеск интереса ко многим циклическим видам спорта, к спорту вообще. Большое количество участников набирают любительские старты, марафоны и полумарафоны — это безумно популярно. Активно развиваются соревнования по лыжным гонкам среди любителей, и туда гармонично вписывается такая вещь, как альпинистские восхождения.

На мой взгляд, всё очевидно: людям интересно не только стандартное времяпрепровождение, но и что-то такое, близкое к словам «экстремальность», «спортивность» и так далее. Общий тренд, который почти невозможно избежать. Ну и, наверное, не нужно избегать. Это действительно интересно и красиво. Есть возможность увидеть много любопытного и окунуться в полуэкстремальные вещи.

Фото: istockphoto.com

Почему смертность в горах растёт? В этом виноваты люди?

– Вопрос, на мой взгляд, сложный. Я бы не сказал, что она растёт. Если мы посмотрим в процентном соотношении, то сейчас количество людей, поднимающихся в горы, несравнимо больше. В 90-е годы их было значительно меньше, поэтому я тут с вами не согласен.

Если анализировать несчастные случаи – это, как правило, человеческая ошибка: неправильный расчёт, неправильная логистика восхождения, неправильный подбор снаряжения, отсутствие опыта. Тут можно перечислять очень долго. Сюда же я могу включить тот фактор, что многие люди, уходящие в горы, не до конца понимают всю серьёзность самих гор и всю ту опасность, которая их подстерегает.

Когда смотришь на тот же Эльбрус снизу в хорошую погоду, создаётся впечатление, что тут вроде всё близко, гора простая. Ножками шлёп-шлёп-шлёп, и дошёл до самой вершины — чего здесь сложного? Но в другой момент, при изменении погодных условий, мы понимаем, что гора очень опасная, коварная и жестокая. Ошибок она не прощает.

Фото: istockphoto.com

Происходит некая девальвация опасностей горы. Люди возвращаются, поднявшись в хорошую погоду, в благоприятных условиях с большим количеством гидов, и рассказывают: «Да там всё просто, ничего сложного, в шортах можно взойти на вершину». Много забегов, которые устраиваются в высоких горах, — это интересно и замечательно, но люди не понимают, что в них участвуют, а тем более побеждают хорошо подготовленные люди. Простой человек, даже очень хороший спортсмен, который не посвятил время такому специальному тренировочному процессу, также не справится.

Виноваты не только те, кто восходит на вершины, не имея большого опыта, но и мы сами — те, кто давно ходит в горы, понимает их и чувствует всю опасность. Мы чаще рассказываем о том, какие мы классные, крутые, как мы сделали то, прошли там и здесь. Я в этом году, например, участвовал в большом количестве спасательных работ и хочу сейчас рассказывать об этом. Говорить о том, что горы действительно опасны, они не такие простые и доступные, как многим кажется отсюда, с равнины.

Зачем нужен коммерческий горный туризм?

Эверест (Джомолунгма, Крыша мира) — самая высокая точка на Земле, высота составляет 8848,86 м над уровнем моря. Гора находится в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница между Непалом и Тибетом.



29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей первыми поднялись на Эверест, что позволило раздвинуть границы возможного для всего человечества. Самая высокая вершина в мире оказалась досягаемой. Количество коммерческих экспедиций на «крышу мира» начало расти с того момента, а сегмент туристического бизнеса становился более прибыльным.

– Буквально 10-15 лет назад никто даже представить не мог такого, а сейчас ситуация изменилась: платишь деньги туристической компании, которая организовывает некие «путешествия», и можешь спокойно идти на ту вершину, на которую захотелось, от Эвереста до невысоких Крымских гор.

Фото: istockphoto.com

Людям кажется: «Мы заплатили деньги, теперь всё будет хорошо, нас доведут до вершины». Они не изучают ни гору, ни снаряжение, которым надо пользоваться, и не покупают его. Сейчас вообще ничего не принято покупать, можно взять в прокат. Берут какие-нибудь далеко не новые ботинки, старенький тяжеленный ледоруб и рюкзачок у товарища. «А зачем покупать, куда мне это потом девать? Ещё деньги тратить». Это опять же недооценка того, что вас может ждать. На мой взгляд, это одна из серьёзных опасностей.

Люди покупают семидневный тур, отсюда и безумная опасность восхождений. Туристические компании, к сожалению, поставлены в такие условия. Зачастую у них нет времени и возможности подготовить людей за короткий срок. Как человек, давно изучающий проблему высотных восхождений, адаптацию организма к высоте и акклиматизации, могу с уверенностью сказать, что семи дней недостаточно. Семь дней с прилётом и отлётом — получается, по факту пять. Плюс обязательно день на ожидание хорошей погоды — получается, четыре дня акклиматизации, и потом мы побежали. Компании рассказывают: «Вы, друзья, акклиматизировались, можем идти на вершину». Но это далеко не так.

Спортсмены, которые по равнине бегут километр за три минуты, ползут на вершину, где их обгоняет 80-летняя норвежская бабушка в тёмных очках и с шапочкой «Олимпиада в Сараево – 84». Смешные случаи, я был свидетелем таких. Люди у меня спрашивали: «Что происходит, почему мы не можем догнать эту старенькую женщину? Мы здоровые спортсмены». А потому, что акклиматизации недостаточно.

Фото: istockphoto.com

Что нужно знать перед тем, как планировать первое восхождение?

Олег Чегодаев путешественник и амбассадор Уральских гор В отношении гор всё очень просто. Это источник повышенной опасности, поэтому там ходят не ногами, а головой.

– Если вы не знаете ничего о горах, если у вас возникает вопрос «Что я должен знать, прежде чем планировать маршрут и восхождение?», то вам не стоит даже начинать планировать сейчас. Следует записаться, возможно, либо в школу туризма, либо в альплагерь на смену, либо обратиться к профессиональному гиду и начинать ходить под чьим-то руководством. Потому что именно с такими людьми, которые, не понимая опасности горного рельефа, идут в горы, случается множество трагедий, которые утягивают свои, чужие жизни и спасателей. Поэтому, если вы не знаете, что нужно знать, прежде чем пойти в горы, обратитесь к специалистам – самый главный совет!

Здоровье. Можно ли позаботиться о нём в горах?

– Если вы решили начать ходить в горы, вы уже вступили на путь саморазрушения своего здоровья. Поэтому можете не беспокоиться о нём — вы и так решили его уничтожить. Это шутка, конечно, но в ней есть достаточно большая доля правды.

Горы — это далеко не всегда история про здоровый образ жизни. Безусловно, стоит заниматься здоровьем и пройти медицинское обследование перед походом в горы. С другой стороны, никто этим не занимается — все идут на свой страх и риск.

Многие проблемы случаются из-за того, что люди не знают, как поведёт себя их организм на горном рельефе, на высоте при длительных нагрузках. К сожалению, даже медицинское обследование не может вам зачастую ответить на этот вопрос. Вполне сильные спортсмены, хорошо тренированные люди, поднявшись на высоту, очень часто узнают, что плохо её переносят, и только спуск вниз может их спасти. Поэтому вас всё равно будут ждать в горах сюрпризы, и не всегда они будут приятные.

Фото: istockphoto.com

Что делать с нестабильной погодой?

– Отношение к погоде должно быть самое ответственное, особенно в горах. Но, к сожалению, нет какого-то однозначного протокола по поведению в горах в ту или иную погоду, так как горы тоже разные. Если в одних определённая погода может быть приемлемой для восхождения, то в других это уже вернейший признак того, что нужно разворачиваться и возвращаться. В любом случае погодный фактор является одним из важнейших и основных источников опасности на горном рельефе. Обычно погода очень изменчива, и солнечный день буквально за полчаса или даже быстрее может превратиться в бурю, которая вас убьёт. Всегда помните об этом. Отслеживайте изменения, пользуйтесь барометрами, проверяйте прогноз перед выходом и избегайте плохой погоды, если вы не профессионал.

Экипировка. Какую выбрать?

Экипировка должна соответствовать самым неблагоприятным условиям, которые могут случиться с вами в это время года в том районе, в котором вы планируете находиться. К примеру если идёте летом и светит солнце, нужно всё равно взять с собой дождевик, если зимой — пуховку.

Но в целом, если говорить про снаряжение, его важность, на мой взгляд, сильно переоценена, особенно новичками. В первую очередь нужно готовиться морально, физически, информационно. Не стоит гнаться за самым топовым снаряжением, понимание того, что вам действительно нужно, придёт постепенно.

Фото: istockphoto.com

Как можно доверить свою жизнь гиду?

– Даже если вы пользуетесь услугами гида, не стоит всё бросать на его плечи. Даже если платите много денег — всё равно изучите район восхождения самостоятельно и постарайтесь не пускать всё на самотёк, старайтесь анализировать действия сопровождающего. Хотя, конечно, не стоит лезть под руку. Хороший гид – это тот, который, несмотря на заплаченные деньги и ваши требования, может оценить ситуацию и вовремя вас развернуть. В общем, конечно, нужно доверять гиду, но и проверять. Любой человек может ошибиться.

Сам я гидами никогда не пользовался, поэтому вряд ли смогу ответить на этот вопрос более полно.

Каким на самом деле должно быть отношение к горам?

Фото: istockphoto.com

– Каждый человек идёт в горы за чем-то своим, поэтому никакого общего отношения к горам, к восхождению быть не может. Кто-то ищет спорт, кто-то — отдых, а кто-то просто не понимает, как он здесь оказался.

Единственная истина, которая универсальна: никакое восхождение, никакая гора не стоит человеческой жизни и здоровья. Все это понимают там, внизу, все об этом говорят, но, когда доходит до дела, к сожалению, не все это вспоминают.