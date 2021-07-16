Подготовка к горному восхождению: что нужно знать новичку перед подъёмом?

Поход в горы – дело не из лёгких, но оно того стоит.

Как-то Владимир Высоцкий сказал: «Лучше гор могут быть горы». И был прав. Горы – одно из самых притягательных мест на Земле. Только представьте, как вы поднимаетесь выше облаков и вам открывается вид на изумительные пейзажи.

Но так ли легко покорить горную вершину новичку? Да, если грамотно подготовиться.

Эльвира Замалиева путешественница со стажем, участница горных походов по Байкалу и Алтаю Поделилась с нами своим опытом горных восхождений.

Как подготовиться к первому горному походу?

Начнём с того, что вариантов попасть в горы очень много. Среди них, например, есть альпинизм и горный туризм. Именно о горном туризме и пойдёт речь. Эти виды спорта очень схожи между собой, но всё же цель альпинистов – взойти на вершину, а задача горных туристов – преодолеть маршрут по горному рельефу.

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Для тех, кто не пробовал ни то, ни другое, поход – идеальный вариант. Но вы должны понимать, что туризм, особенно в горах, – это экстремальный вид спорта. Любое восхождение требует глубокой продуманности и большой подготовки, поэтому идти просто ради компании очень глупо.

Вот что вам потребуется для первого похода в горы.

Физическая подготовленность

Без физической подготовки и опыта такое мероприятие может выбить из колеи. Существует шесть категорий сложности походов, и начинать нужно, конечно, с самого простого.

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В первой категории протяженность маршрута составляет примерно 100 км. Я, например, свой первый маршрут преодолела за неделю. Для меня это было фактически тренировкой перед более сложным походом, горным туром по Байкалу – моим первым подъёмом, который длился практически весь день. Это тоже горный поход первой категории сложности – он не подразумевает сложных переходов, крутых подъёмов и спусков.

Но для тех, кто идёт в горы впервые, пройти его всё равно будет непросто. В нашей группе, например, у многих было довольно истеричное состояние и желание повернуть назад. Потому что длительный затяжной подъём с рюкзаком весом в 20 килограммов сильно выбивал из равновесия. Ко всему прочему горы встретили нас сильной грозой и мы все промокли.

Однако через пару дней все пришли в норму – так сказать, преодолели огонь, воду и медные трубы. Как-никак изо дня в день тело тренируется и привыкает к физической нагрузке. Так что если вы выдержите поход первой категории сложности, то сможете пойти дальше.

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Горы затягивают, поэтому уже на следующий год я поехала на Алтай – ведь это же мечта практически любого человека в России. Этот поход был уже сложнее – он большой по километражу и предполагает длительный маршрут примерно в две недели. Вам нужно быть готовыми к тому, что придётся проходить ледники, сложные крутые спуски и курумники – нагромождения из камней разного размера.

Здесь я впервые поднялась на высоту 2700 метров, а некоторые пошли выше. Фактически весь маршрут мы, как козы, прыгали по горе с лыжными палками в руках и рюкзаками на спине. Но это того стоило – поход был великолепный.

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Отсутствие хронических заболеваний и хорошее самочувствие

Что касается требований, то очень важны хорошее физическое здоровье, крепкий иммунитет и отсутствие хронических заболеваний. В противном случае всё это отразится на всех участниках группы. Потому что из пункта А в пункт Б все должны добраться целыми и невредимыми, а главное – вовремя.

Обратно никто уже не возвращается, все следуют по установленному маршруту. Какие-то проблемы, увечья или заболевания могут стать причиной торможения всей группы. Это приведёт к тому, что маршрут будет изменён, а, стало быть, те, кто находится в составе группы, огорчатся. Кроме того, вы дойдёте до конечной точки не вовремя, а значит, МЧС начнёт вас искать – ведь туристические группы регистрируют свои походы.

Фото: unsplash.com/@oliviermiche

Навыки и позитивный настрой

Чтобы не отставать от группы и увидеть больше красот, важно иметь хотя бы начальные туристические навыки и позитивный настрой. Конечно, инструктор отвечает за участников похода, но всё-таки помогать тоже приходится. Вот какие навыки пригодятся:

умение заботиться о себе;

коммуникативность, способность к взаимовыручке и помощи;

позитивное и жизнерадостное настроение;

приветствуются знание природы и того, что можно использовать по ходу движения;

навыки разведения костра, установки палатки;

опыт работы со снаряжением.

Фото: unsplash.com/@gkukreti

Какой маршрут преодолевают на начальном этапе?

Поход первой категории сложности предполагает отдых каждый час на 15-20 минут. Например, если длительность маршрута составляет три километра, это не значит, что с самого утра вы обязаны пройти этот маршрут. Нет, набор высоты может быть 100, 200 или 300 метров.

Но даже 100 метров подъёма в горы при крутизне склона – это очень нелегко. Причём, когда под ногами постоянно камни, приходится выбирать другой, более длинный маршрут, а это ещё сложнее. Тем более что за спиной есть ещё тяжёлый рюкзак.

Если склон пологий, то, конечно, можно пройти больше. А если очень крутой, то даже небольшое расстояние займёт немало времени. Например, с утра встали, позавтракали, поднялись, допустим, на 500 метров, затем забрались на перевал и отдохнули. Потом точно также медленно спустились, потому что быстро подняться и спуститься физически невозможно, да и опасно.

Иногда приходиться и по верёвкам перемещаться. А иногда бывает так, что чьи-то ноги над твоей головой, а твои ноги над чьей-то – вот поэтому и шагаешь очень осторожно, аккуратно ловишь камни, чтобы они не падали и не провоцировали камнепад.

Какие есть меры предосторожности?

Фото: unsplash.com/@knightmare

У гор свои законы и правила. Восхождение – это опасно, и некоторые люди гибнут. На каждом из пройденных мной маршрутов, где были какие-то сложные перевалы, были таблички с надписью о смерти человека. Учитывая, что значительная часть гор покрыта ледниками и там очень плохая связь, соблюдать меры предосторожности очень важно:

при подъёме на ледник обращение с альпинистскими кошками — специальными креплениями на ботинки для передвижения по ледовому рельефу — должно быть абсолютно правильным;

лёд нельзя трогать руками и коленками, потому что иначе вы кубарем покатитесь, а горка будет стоить вам жизни;

на леднике нельзя падать, потому что это однозначно приведёт к смерти;

любое восхождение требует обязательного знания маршрута. Инструктор должен знать всё «от и до» – где могут быть уклоны местности, курумники, в каких местах есть особенно опасные зоны и броды, как лучше перейти реки, особенно после дождя;

нужно знать, где находятся биваки – оборудованные места, где можно отдохнуть или переночевать;

в случае экстренной ситуации необходимо знать и то, как срочно можно установить связь с МЧС;

а главное, нужно обязательно зарегистрировать свой поход у спасателей. Некоторые прогулочные компании этого не делают, теряются и погибают.

Фото: unsplash.com/@kalvisuals

Что взять с собой?

Перечень необходимых вещей зависит от сложности и длительности маршрута, но вот что примерно туда входит:

сменное и термобельё;

специальная горная обувь;

дождевики, ветровки, тёплая куртка – в общем, всё то, что быстро высыхает, не продувается и согревает. Всё это продается в специализированных магазинах;

головной убор и солнцезащитные средства – при подъёме на ледники вы обгорите моментально. Там, где лежит снег уже выше 3,5 километра, солнце ослепляет;

средства от комаров и клещей – если вы находитесь в долине или ходите в зоне леса, то защита от клещей обязательна;

туристическое оборудование берёт сам инструктор.

Фото: unsplash.com/@amysibert

А что насчёт питания?

Питание продумывает инструктор, и он же составляет список продуктов, учитывает все экономические расходы. Чаще всего на то, чтобы перекусить, дают час-полтора, не больше – участники должны укладываться в этот промежуток времени.

Во время похода всё строго по расписанию, даже если неблагоприятные погодные условия. Главное – это быстренько сварить, покушать, помыть за собой, немного отдохнуть и идти дальше. Ведь если пройти меньше, чем условно запланированные 10 км, то на следующий день придётся пройти ещё больше.

Всё-таки это спортивный поход, и здесь никаких расслаблений быть не может. Если это, конечно, не лёгкое мероприятие, где мало ходят и много сидят.