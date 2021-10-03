Как приготовить ПП-шарлотку?

В такую холодную осеннюю погоду предлагаем порадовать себя чашечкой горячего чая с ароматной яблочной шарлоткой. И она даже не навредит фигуре. А готовится просто и быстро, даже если вы печёте впервые.
кокосовый сахар или любой другой подсластитель — 70 г;
яблоки — 2 шт.
Все ингредиенты, кроме яблок, соединяем вместе и пробиваем блендером до однородности. Переливаем массу в форму для запекания. Яблоки режем на тоненькие слайсы и выкладываем сверху на пирог в форме цветочка. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах. Остужаем и подаём!
Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.