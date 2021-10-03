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Рецепт ПП-шарлотки с яблоками, как приготовить полезную диетическую шарлотку в духовке

Как приготовить ПП-шарлотку?
Тереза Данилова
Рецепт ПП-шарлотки
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Даже любимый десерт можно сделать полезнее.

В такую холодную осеннюю погоду предлагаем порадовать себя чашечкой горячего чая с ароматной яблочной шарлоткой. И она даже не навредит фигуре. А готовится просто и быстро, даже если вы печёте впервые.

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Вам понадобятся:

  • яйца — 3 шт.;
  • творог 2% — 300 г;
  • рисовая мука — 100 г;
  • ряженка — 90 мл;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • кокосовый сахар или любой другой подсластитель — 70 г;
  • яблоки — 2 шт.

Все ингредиенты, кроме яблок, соединяем вместе и пробиваем блендером до однородности. Переливаем массу в форму для запекания. Яблоки режем на тоненькие слайсы и выкладываем сверху на пирог в форме цветочка. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах. Остужаем и подаём!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.

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