Как приготовить ПП-шарлотку?

В такую холодную осеннюю погоду предлагаем порадовать себя чашечкой горячего чая с ароматной яблочной шарлоткой. И она даже не навредит фигуре. А готовится просто и быстро, даже если вы печёте впервые.

Вам понадобятся:

яйца — 3 шт.;

творог 2% — 300 г;

рисовая мука — 100 г;

ряженка — 90 мл;

разрыхлитель — 5 г;

кокосовый сахар или любой другой подсластитель — 70 г;

яблоки — 2 шт.

Все ингредиенты, кроме яблок, соединяем вместе и пробиваем блендером до однородности. Переливаем массу в форму для запекания. Яблоки режем на тоненькие слайсы и выкладываем сверху на пирог в форме цветочка. Отправляем в духовку на 50 минут при 180 градусах. Остужаем и подаём!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.