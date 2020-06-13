Что произойдёт с организмом, если есть яблоки каждый день

С полезностью яблок мы знакомы, пожалуй, с самого детства. От старшего поколения не раз можно было услышать наставления есть свежие фрукты, чтобы получать из них необходимые для здоровья витамины, минералы и другие полезные вещества. Однако о том, как именно яблоки влияют на наш организм, мы вряд ли задумывались, ровно как и об их способности навредить при неправильном употреблении. Рассказываем, в чём заключается польза красных, жёлтых и зелёных плодов и что о них нужно знать, чтобы не стать жертвой негативных свойств.

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Чем полезны яблоки?

Содержат множество витаминов и минералов

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Тем не менее одним видом фруктов невозможно восполнить дневную норму витаминов и минералов. Витамина C в плодах содержится в десять раз меньше, чем в апельсинах. Одно яблоко весом 150 граммов обеспечивает нас только 8% необходимого витамина C и 2% витамина А. Зато по содержанию йода яблоки, в особенности косточки, уступают лишь морепродуктам.

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Защищают от рака, болезней сердца, сосудов и старения

Это происходит благодаря антиоксидантам. Яблоки занимают лидирующую позицию по их содержанию среди фруктов. Интересно, что актиоксиданты не разрушаются при хранении в отличие от витаминов. А ещё они защищают лёгкие от воздействия никотина.

Учёные из Корнеллского университета США выяснили, что экстракты яблок действительно помогают блокировать раковые клетки. Конкуренцию фруктам составляет только экстракт клюквы. Правда, врачи пришли к выводу, что с недугами борются не сами плоды. Зато организм с их помощью становится способен победить опасные заболевания.

Рядом целебных свойств обладает яблочная кожура — если, конечно, фрукт не магазинный. Поэтому те, кто любит счищать её перед употреблением, многого себя лишают.

Восстанавливают кровь и понижают кровяное давление

Содержащееся в яблоках железо повышает уровень гемоглобина. Это особенно полезно при большой кровопотере и малокровии. Кроме того, фрукты рекомендуют есть гипертоникам. Плоды способны понизить кровяное давление, так как они выводят из организма лишние соль и воду.

Фото: istockphoto.com

Улучшают пищеварение

В яблоках есть яблочная, борная, салициловая и лимонные кислоты. Они помогают улучшить пищеварение, стимулируя выработку желчи и желудочного сока. Помимо этого, растительные клетки фруктов являются натуральным сорбентом, который выводит из организма яды. Так что при отравлении яблоки тоже будут полезны.

Понижают уровень холестерина

Растворимые волокна яблок связывают жиры в кишечнике, что приводит к уменьшению уровня холестерина в крови и защищает от его избыточного накопления. Диетологи пришли к выводу, что после трёх недель яблочной диеты показатель холестерина может снизиться на 30%. А чтобы понизить его на 16%, достаточно просто есть по 2-3 яблока в день.

Помогают худеть



У яблок достаточно невысокая калорийность, если употреблять их в свежем и запечённом виде — 47 и 66 ккал в 100 г соотвественно. В плодах нет жиров, зато есть углеводы, которые могут на какое-то время дать чувство сытости. Но вот сушёными яблоками увлекаться не стоит, так как их калорийность повышается до 253 ккал в 100 г.

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Красные, жёлтые, зелёные: какие лучше?

Чтобы взять от яблок максимум полезных свойств, необходимо выяснить, какой сорт подходит именно вам. Диетолог и нутрициолог Анна Берсенева рассказа в своём «инстаграме», что именно влияет на окраску яблок.

Анна: На цвет яблок влияет наличие в кожуре пигментов, хлорофилла, антоцианов и каротиноидов. У каждого свои любимые яблочки. Почему одному нравятся именно жёлтые, а другой обожает зелёные Симиренко? Скорее всего, организм интуитивно тянется к тому цвету, который отражает наличие именно тех витаминов, которые ему наиболее актуальны в данный момент.

Фото: istockphoto.com

В зелёных плодах меньше всего сахара. Следовательно, у этого вида самый низкий показатель калорийности. Зато в нём больше всего ценных веществ и кислот. Среди них числится и клетчатка, которая способна выводить из организма токсичные вещества. Также кислые зелёные яблоки не вызывают аллергии, положительно влияют на здоровье зубов и полости рта, хороши при ожирении и диабете.

Красные яблоки относятся к сладким фруктам, которые рекомендуют есть при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени. Этот вид идеален для красоты кожи и ровного цвета лица, но сахар в составе размягчает зубную эмаль. Диабетикам такие фрукты употреблять тоже не советуют.

Наш эксперт рассказала, что красные яблоки можно не только есть, но и делать ими массаж лица.

Анна: Для этого возьмите тонкий ломтик свежего яблока, уберите кожицу и обязательно проверьте, чтобы не осталось жёстких частичек от сердцевины. Делаем лёгкие массирующие круговые движения, особенно там, где бывают отёки. Эта процедура способствует очищению пор, увлажняет кожу, убирает отёки и мешки под глазами.

Фото: istockphoto.com

В жёлтых яблоках меньше железа, но больше пектинов, которые придают организму сопротивляемость к солям тяжёлых металлов, радиоактивным и токсичным веществам. Этот вид полезен для печени и способствует выделению желчи.

Анна: Жёлтые яблоки — голден делишез, банановые и другие — обладают особенным карамельным ароматом. Вкус жёлтых яблок сильно отличается от зелёных и красных. Они содержат большое количество пектинов, эффективно выводят шлаки из организма, способствуют формированию здоровой микрофлоры и желчеотделению, оздоравливают печень.

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Негативные свойства яблок

Даже самый полезный продукт может нанести вред при неумеренном употреблении. То же самое и с яблоками.

Высокое содержание кислот

Если не знать меру, этот фактор может сыграть с вами злую шутку и негативно повлиять на слизитые. Людям с язвенной болезнью, особенно двенадцатипёрстной кишки, следует быть более бдительными, ведь им противопоказаны кислоты, содержащиеся в плодах. Хотя существует мнение, что одно яблоко после еды не навредит. А тем, кто страдает гастритом, советуют есть только фрукты сладких сортов.

Выращивание при помощи пестицидов и токсинов

Если речь заходит о блестящих и гладких яблоках, которые красуются на полке магазина, стоит понимать, что их вырастили не совсем натуральным путём. Для быстрого созревания плодов используют пестициды, химикаты и токсины. Американские учёные из Environmental Working Group выяснили, что яблоки входят в топ-5 фруктов, которые склонны накапливать в себе эти вредные вещества. Намного безопаснее отдавать предпочтение дачным плодам, хоть они и не такие красивые на вид.

Фото: istockphoto.com

И всё же главный залог хорошего самочувствия — это знание меры. Фанатизм не приводит ни к чему хорошему, даже если речь идёт о правильном питании.

Анна: Яблоки улучшают обменные процессы, являются эффективной профилактикой дисбактериоза, способствуют выводу токсичных соединений из организма. Но помним: всё прекрасно в меру. Не следует есть более 2-3 средних яблочка в день. Кислоты, содержащиеся в них, могут не только действовать как ускоритель метаболизма, но и оказывать раздражающее действие на слизистые. И помните, что маленькие, неровные яблочки намного вкуснее и полезнее блестящих товарищей на полках супермаркетов.