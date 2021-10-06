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Медицинский туризм: как совместить лечение и отдых, куда поехать для оздоровления организма

Что такое медицинский туризм? 5 мест, где можно совместить лечение и отдых
Алия Нургалеева Анна Статва
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Медтуризм: как совместить лечение и отдых
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Выяснили, какие болезни лечат в разных уголках мира.
Отвечает эксперт по туризму.

Уникальные операции по пересадке внутренних органов проводят в Индии, безусловным лидером в области пластической хирургии считается Южная Корея, а самые дешёвые операции по замене тазобедренного сустава делают в Японии. Составили для вас подборку стран, которые объединяют в себе туристическую отрасль с авторскими методиками лечения.

<a href="https://www.instagram.com/statvaanna/?hl=ru">Анна Статва</a>
Анна Статва
эксперт по туризму, кандидат географических наук

Каждая из стран выступает флагманом в каком-то определённом медицинском направлении.

Что такое медтуризм?

Этот туризм представляет собой высококвалифицированную медицинскую помощь за рубежом. Проще говоря, это отдых и лечение в одном флаконе. Но основная цель такого путешествия – улучшение здоровья, а не посещение достопримечательностей (хотя тут уж как карты лягут).

Пока что основные туристы по этому направлению, как отмечает Анна, это жители США, Канады, стран Западной Европы. Кстати, некоторые из них прибегают к медицинским услугам за рубежом только потому, что это в несколько раз дешевле, чем на родине.

Фото: unsplash.com/@jaypix_01

Где и что лечить?

В рейтинге стран по Индексу медицинского туризма лидируют Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур, Индия, Германия, Франция и Южная Корея. Россия по данному показателю находится на 34-й позиции.

Израиль

Анна: Этой стране нет равных в лечении онкологических заболеваний. Здесь применяются самые передовые методы и препараты для лечения опухолей. Также сюда едут для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и реабилитации на курортах Мёртвого моря.

Клиники Израиля привлекают пациентов со всего мира (в том числе из России) не только высоким качеством медицинского обслуживания, но и его доступностью. Считается, что лечение здесь обходится на 30% дешевле аналогичного уровня Европы и США.

Фото: istockphoto.com

Сингапур

За позапрошлый год клиники Сингапура посетили полмиллиона туристов. Да, это крошечное островное государство, но вмещает в себя немало первоклассных медицинских учреждений. Офтальмология, ортопедия, неврология, кардиология, трансплантология – вот лишь часть самых популярных здесь направлений. Стоимость услуг тут на 25-40% дешевле, чем в США.

Для сравнения: операция по шунтированию сердца в США стоит $ 140 тыс., а в Сингапуре – $ 25 тыс. Операция по замене тазобедренного сустава, цена за которую в США составляет более $ 45 тыс., в Сингапуре обойдётся примерно в $ 13 тыс. И не забывайте, что, помимо получения качественных услуг, Сингапур – это ещё и отличная возможность посетить известные на весь мир достопримечательности.

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Индия

Анна: Это новый конкурент на рынке медицинского туризма. Уровень медобслуживания в частных клиниках, которые принимают иностранных пациентов, не уступает израильскому, а цены намного доступнее. Индия специализируется на трансплантологии. Здесь выполняют уникальные операции по пересадке внутренних органов (сердца, лёгких, печени, поджелудочной железы), костного мозга и успешно протезируют суставы.

Фото: unsplash.com/@bellemaluf

Япония

Япония по всем показателям входит в число наиболее развитых систем здравоохранения в мире. Японские клиники оснащены самым передовым медицинским оборудованием. Здесь самая высокая продолжительность жизни населения. И это неудивительно, ведь страна лидирует в области технологий и медицины.

Самые развитые отрасли медицины в Японии – это эстетическая медицина, нейрохирургия, кардиология, онкология. Цены по сравнению с США здесь ниже – например, операцию по замене тазобедренного сустава в Японии проводят примерно за $ 4 тыс. В США такая же услуга обойдётся на 70% дороже, то есть около $ 30 тыс.

Фото: unsplash.com/@manucosen

Южная Корея

Анна: Безусловный лидер в области пластической хирургии. Сеул даже называют «столицей» эстетической медицины, поскольку здесь проводится более миллиона подобных операций в год. Конечно, большая часть клиентов – сами корейцы, однако направление с каждым годом становится всё более популярным и у туристов. Тут сделать инъекцию ботокса или увеличить губы можно даже в салоне, расположенном в аэропорту. Вообще, замечательно, что мы живём в такое время, когда открыты все границы и каждый может получить любую медицинскую услугу. Но гораздо лучше путешествовать не с целью лечения, а с целью оздоровления.

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