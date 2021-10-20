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Каким спортом занимался Тилль Линдеманн и почему завершил карьеру?

Зачем Тилль Линдеманн отбирался на Олимпиаду в Москве? Большое спортивное прошлое легенды
Анастасия Васильева
Спортивное прошлое Тилля Линдеманна
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Немецкий рокер мог прославиться совсем не песнями.

Имя Тилля Линдеманна ассоциируется, в первую очередь, с группой Rammstein, тяжёлой музыкой и эксцентричным внешним видом. Однако детство и юношество рок-артиста прошли не в музыкальной школе, а в бассейне, где Тилля готовили к победе на Олимпиаде.

Его отец и бабушка верили в спортивный успех больше, чем в музыкальный, но бунтарский характер и боязнь проигрышей помешали Тиллю стать знаменитым пловцом. Рассказываем об успехах артиста в плавании и о том, как он из него ушёл.

Вершина карьеры пловца

В ГДР, где родился и вырос Тилль Линдеманн, власти уделяли значительное время разработке программ для атлетов, а спортивные клубы давали возможность заниматься бесплатно. С 1960-х выбор спортивной секции стал обязательным для молодого поколения, так как власти и тренеры искали таланты, чтобы занимать ведущие места на соревнованиях.

Когда Тиллю исполнилось 10 лет, отец привёл сына на плавание в секцию SC Empor Rostock, мечтая увидеть, как сын возьмёт золотую медаль на Олимпиаде в 1980 году. Стоит отметить, что Линдеманна-младшего действительно рассматривали как кандидата в сборную ГДР, поэтому часто возили на соревнования в СССР и другие страны соцлагеря.

Я всегда дрожал за три дня до соревнований. Меня всё напрягало: строгая сосредоточенность, бесконечно долгое ожидание, пока наконец ты не выходишь на старт. И когда звучит свисток – приходит облегчение. Уже когда погружался в воду, я знал, хорошее будет время или нет.

Вершиной спортивной карьеры Тилля Линдеманна было участие в молодёжном чемпионате Европы, который проходил во Флоренции в 1978 году. Такие соревнования рассматривались как просмотр кандидатов в сборную, которая будет представлять страну на Олимпиаде в Москве. Тилль выступал на дистанции 1500 метров, но пришёл седьмым, из-за чего поссорился с тренером и решил уйти из плавания.

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Уход из спорта

Перспективный пловец из ГДР был отчислен из команды за свои бунтарские проделки. В то время как Федерико Сильвестри, Эдуард Петров и Сергей Калашников готовились к заплыву во Флоренции, Тилль выменял у сверстников из капиталистических стран эротические фото и журналы, а также сбежал из расположения сборной, не предупредив тренерский штаб, чтобы погулять по городу.

По официальным данным спортклуба Rostock, Линдеманн закончил карьеру в 1979 году из-за травмы. Но фанаты группы Rammstein уверены, что только Штази (так называется министерство государственной безопасности ГДР) и злопамятные тренеры помешали их кумиру стать олимпийским чемпионом.

Жизнь после плавания

Затем у Тилля возникли проблемы с коленом, и он решил не продолжать свою карьеру в плавании за пределами клуба Rostock. Он вплотную занялся музыкой, нарушая покой в доме своего отца.

Он часто слушал Motörhead, Deep Purple и Майка Олдфилда. Последний, кстати, понравился Вернеру Линдеманну. Сегодня Тилль очень жалеет, что отец не успел увидеть, как это увлечение принесло ему мировую популярность.

Я уже придумал несколько песен для Rammstein во время тренировок. Например, «Огонь и вода». Песня, кстати, хоть и про бассейн, но на самом деле про девушек и любовь.
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Он до сих пор плавает перед концертами, стараясь держать форму. Признается, что часто муза приходит к нему именно во время плавания.

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