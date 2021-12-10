Как следить за здоровьем и втянуться в спорт с помощью умных часов?

Действительно крутой гаджет подобрать не так уж просто. Но мы смогли!

Умные браслеты, смарт-часы, фитнес-трекеры — всё больше устройств мотивирует нас соблюдать ЗОЖ и подталкивает к занятиям спортом. Но часто вместо помощи гаджеты обрушивают на нас тонны сухой и, что ещё хуже, неточной статистики. Как выбрать действительно полезный и одновременно стильный гаджет, которому можно доверить мониторинг здоровья?

К нам на тест попали умные часы серии HUAWEI WATCH GT 3. Работают без подзарядки от 7 до 14 дней в зависимости от модели — большая редкость, если учитывать круглосуточное отслеживание пульса, температуры и качества сна. Выяснили, кому они подойдут, а также пригласили профессионального бегуна на честный тестинг. Он поделится эмоциями от тренировок с часами HUAWEI WATCH GT Runner. Дальше — спойлер.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia Для тех, кто хочет, чтобы бег был простым, приносил удовольствие, а необходимая информация о тренировках преподносилась в удобной форме, WATCH GT Runner — это идеальное решение. За 5 дней жизни с ними успел испытать ряд их функций и пробежать чуть больше 60 километров.

Что за HUAWEI WATCH GT 3?

Это линейка умных часов с длительным временем работы. WATCH GT 3 (46 мм) и WATCH GT Runner можно заряжать раз в две недели — обычно подобные устройства работают до 3-4 дней. Более простая модель WATCH GT 3 (42 мм) работает без подзарядки до 7 дней. У смарт-часов большой AMOLED-экран, возможность принимать звонки со смартфона и прочный корпус. Силиконовые ремешки не натирают запястье во время длительных забегов, а модели с кожаными браслетами сочетаются со строгим костюмом. В этом плане часы выигрывают у сугубо спортивных конкурентов.

Huawei WATCH GT 3 выполнены из стали, тогда как облегченная версия WATCH GT Runner получила керамический безель, колёсико из титана и корпус из армированного полимерного волокна. Обе модели защищены от попадания воды. Поцарапать, разбить или утопить такие часы очень трудно. Не зря в них предусмотрены требовательные режимы вроде плавания, трекинга, сноубординга.

Но нас в первую очередь интересует, как HUAWEI WATCH GT 3 и WATCH GT Runner помогут следить за здоровьем и эффективно тренироваться.

Мониторинг здоровья

В часах установлен оптический датчик с 8 светодиодами. Он отвечает за считывание показателей здоровья. Основной — пульс, который HUAWEI WATCH GT 3 отслеживают круглосуточно. Во время тренировок это одна из главных метрик. Например, ориентируясь на пульсовые зоны, можно максимально эффективно работать на жиросжигание или повышение выносливости. Тестирование показало высокую точность измерения.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia Что касается точности встроенного пульсометра. Он восхитителен. Сравнивал его с другими часами и на улице, и в помещении. Расхождение в плюс-минус пару ударов, что намного ниже заявленной производителем погрешности. Более того, GT Runner даже сквозь тонкий лонгслив сумели во время воскресной длительной беговой тренировки на улице достаточно точно снять показания пульса. Отдельно хочу отметить, что модуль измерения на обратной стороне корпуса часов тонкий и скруглённый, благодаря чему совсем не ощущается и не оставляет следов на коже.

Другой важный параметр — уровень насыщенности крови кислородом (он же SpO2 или сатурация). Функция появилась практически во всех фитнес-трекерах и часах с началом пандемии. Неспроста: низкая сатурация — один из симптомов поражения лёгких. HUAWEI WATCH GT измеряют SpO2 постоянно, что очень удобно: не надо сидеть неподвижно, нажимать на кнопку и ждать — всё происходит автоматически, в фоне.

Также знать SpO2 полезно спортсменам: низкий уровень кислорода может быть признаком гипоксии, что критично при высокогорных походах. Для этого в HUAWEI WATCH GT 3 есть режимы хайкинга, трекинга. На дисплее отображается не только стандартный набор показателей, но также высота и давление: в часы встроены высотомер и барометр. А ещё гаджет предупредит, если погода начнёт портиться.

Важная функция — мониторинг качества сна. Именно точным и подробным трекингом сна Huawei выделилась в своё время. Такое разнообразие советов, подкреплённых ссылками на научные статьи, сложно найти у других производителей. Часы выделяют фазы лёгкого, глубокого сна, различают моменты пробуждения и отделяют дневной сон от ночного. И здесь тоже отличная автономность пригодится: не надо снимать часы с руки каждый день перед сном — заряда хватит на много дней и ночей.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia За 5 дней круглосуточного использования с постоянным мониторингом пульса и 60 км пробега на часах осталось еще 10% заряда, что невероятно при таком ярком экране. GT Runner станут любимыми часами тех, кто устал ежедневно заряжать свои предыдущие.

Каждое утро вы будете получать не просто сухие цифры, а подробный анализ по множеству параметров. Вплоть до качества дыхания. По каждой метрике можно почитать советы. Например, как улучшить глубокий сон (отвечающий за восстановление организма) или как быстрее уснуть.



В ритме большого города пригодится постоянный мониторинг уровня стресса. Не стоит при первой красной линии в графике бежать к психологу. Но постоянное нахождение в «жёлтой» зоне должно вас насторожить. Возможно, стоит сбавить обороты и немного расслабиться.

Данные синхронизируются с приложением Huawei Health, доступным для трёх операционных систем: Android, iOS и HarmonyOS. Там же можно добавить другие умные устройства. Например, подключить по Bluetooth нагрудный датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС) и весы Huawei. Последние автоматически при каждом взвешивании пересылают в приложение данные о массе, содержании жировой и мышечной ткани. Можно отследить свой прогресс в динамике.

Трекинг активности

Для спортсменов, особенно начинающих, HUAWEI WATCH GT 3 предлагают более 100 видов тренировок и 18 профессиональных режимов. Часы умеют автоматически определять шесть типов активности: ходьбу на улице и на дорожке, бег, плавание и другие. Например, автор обзора каждый день ходил из дома на работу — каждый день часы предлагали включить трекинг ходьбы в одной и той же точке. Стабильность.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia При беге в помещении (беговая дорожка, манеж) после каждой тренировки часы запрашивают пройденную дистанцию. И если она отличается от той, что насчитали сами часы, их можно откалибровать путём внесения правильного значения. Это действительно полезная функция.

Во время тренировки часы отображают множество показателей, начиная с базовых (пульс, дистанция, калории) и заканчивая теми, что пригодятся даже продвинутым спортсменам: каденс (количество шагов в минуту), коэффициент аэробной и анаэробной нагрузки, максимальное потребление кислорода (VO2Max). Какие данные будут отображаться на дисплее, можно настроить во время тренировки.

Если вы только задумались о беге, пригодится 13 встроенных беговых курсов. Есть совсем для новичков, которые начинаются с низкого темпа и постепенно готовят к серьёзным нагрузкам. Есть под конкретные цели: бег на длинные дистанции, интервальный бег и другие.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia Что меня удивило в HUAWEI WATCH GT Runner — это то, как в них много информации, полезной для новичков, которые только приходят в бег. Главная проблема людей, которые начинают бегать — они не чувствуют свой организм, а потому каждая пробежка превращается в соревнование или битву на выживание. В конечном итоге с таким подходом бег полюбить практически невозможно. В мобильном приложении GT Runner есть целые программы тренировок для новичков и более опытных бегунов. Есть уже готовые планы подготовки на различные дистанции, а можно сформировать собственный, обозначив свой уровень, желаемую дистанцию и срок подготовки. Самое главное, что такая тренировочная программа поможет грамотно и мягко влиться в процесс без лишнего дискомфорта. Часы распишут подробный план — в какой день, сколько и с какой интенсивностью необходимо бегать, чтобы достичь поставленной цели.

В третьем поколении HUAWEI WATCH GT 3 появилась поддержка нескольких систем навигации, в том числе GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS. Нужно это не просто для красивых линий на карте:

ни одна навигационная система не имеет 100% покрытия по всему миру. С WATCH GT 3 можно быть уверенным в стабильном сигнале в разных странах;

часы могут точнее измерять пройденную дистанцию, ориентируясь не только на длину шага;

на пути могут встречаться источники помех: переходы и небоскребы (пробежка городе), в горах — интерференция. Выручит «запасная» система навигации.

Точная навигация помогает строить обратный маршрут. Уникальная функция есть в HUAWEI WATCH GT 3. В любой тренировке на улице, будь то бег или хайкинг, вы сможете найти дорогу назад. Это пригодится как в походе выходного дня на неизвестной местности, так и в городе. Увлечённые бегом не прекращают тренироваться в отпуске и командировках, а в новой локации легко заблудиться. Но не с WATCH GT 3.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia Благодаря использованию пяти спутниковых систем GT Runner очень быстро ловят сигнал GPS. Сравнивал точность измерения дистанции с часами другого бренда. Расхождение составило не более 10 метров на 21 км — невероятный результат.

Полезной оказалась и возможность загрузки музыки в память часов. Не через стриминговые сервисы, а MP3-файлами. Например, из личной библиотеки или через приложение Huawei Музыка. Но для загрузки нужен смартфон на Android или HarmonyOS. После этого можно напрямую подключить Bluetooth-наушники к часам.



В итоге получаем такой набор: карта с обратным маршрутом, музыка в самих часах, серьезный пульсоксиметр без необходимости в нагрудном датчике ЧСС. Теоретически можно выходить на пробежку без смартфона, без страха потеряться в незнакомом месте и будучи уверенным, что часы запишут данные правильно.

Всё это умеют и HUAWEI WATCH GT Runner. Но только они могут дополнительно измерять лактатный порог. При достижении лактатного порога организм не успевает перерабатывать лактат (молочную кислоту) в мышцах и вы резко устаете. Сдвигая порог, повышается уровень выносливости. Прямо на WATCH GT Runner можно провести тренировку для определения текущего уровня и далее следить за прогрессом.

Владимир Щеблыкин профессиональный атлет New Balance Team Russia HUAWEI WATCH GT Runner не подберут для вас кроссовки, не проведут глубочайший анализ техники бега. Но расскажут о том, как надо тренироваться, какие виды тренировок бывают, как лучше восстанавливаться, отследят все необходимые метрики и покажут верную дорогу. И вот это действительно круто. Не надо лопатить массу тематической литературы. За вас уже всё сделали. Вам же остается только бежать и получать от этого удовольствие.

Что ещё?

HUAWEI WATCH GT 3 и GT Runner — яркие представители класса умных часов. А значит, имеют множество полезных навыков: будильник, таймер и секундомер. Погода, уведомления и звонки со смартфона. Есть и свой магазин приложений — Huawei AppGallery.



Циферблатов — море, платных и бесплатных. Как и в других смарт-часах. Только HUAWEI WATCH GT 3 и GT Runner работают в несколько раз дольше. И выглядят солидно. Про активности и здоровье рассказали максимально подробно: доверять показаниям можно, для новичков в спорте — идеальный вариант. Стоимость, кстати, приемлемая: WATCH GT 3 (42 мм) — 17 990 рублей, WATCH GT 3 (46 мм) — 19 990 рублей, WATCH GT Runner — 22 990 рублей.