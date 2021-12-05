5 нескучных видов спорта, которые стоит попробовать этой зимой

Новая разновидность тенниса, картинг на льду и другие идеи, как не забыть про тренировки до лета.

Если вам кажется, что вы уже попробовали все виды активностей, предлагаем познакомиться ещё с четырьмя дисциплинами, которые доступны даже в холодное время года.

Спайкболл

Это развлечение вы можете позволить себе дома или на отдыхе, главное — иметь инвентарь. Спайкболл представляет собой смесь уличной игры в «квадрат» и пляжного волейбола. Это игра с использованием небольшой сетки-батута, натянутого в 20 сантиметрах над землёй, и маленького мячика, внешне похожего на волейбольный.

Правила просты: две команды по два человека встают с четырёх сторон от батута и стараются в три касания переправить мяч рикошетом от сетки в сторону противника. Очко засчитывается в том случае, если противник не может перевести мяч ударом от сетки. Можете сыграть и на площадке у дома, но одевайтесь потеплее — время за этой игрой летит незаметно.

Айс картинг

Такие гонки проводятся по замерзшей поверхности водоёмов или на специальном треке, который покрыт слоем льда. Развороты, заносы и скольжения на картодроме гарантированы.

Однако эта разновидность картинга считается менее опасной, так как на ледяной трассе сложно набрать действительно высокую скорость — а значит, нельзя и опасно вылететь или неприятно столкнуться с ограждением.

Падел

Один из самых динамично развивающихся видов спорта в последние несколько лет. Это ракетная игра, включающая в себя элементы большого и настольного тенниса, сквоша и бадминтона. Падел очень прост и понятен, и приступить к игре можно примерно через 20 минут, изучив правила.

В классический падел играют два на два. От большого тенниса он позаимствовал разметку корта и правила игры. От сквоша – прозрачные четырёхметровые стены по периметру, которые участвуют в игре. А от пинг-понга — «нижнюю» подачу и ракетки.

Подлёдный дайвинг

Это достаточно экстремальное увлечение, которое потребует от вас серьёзной подготовки. Попробовать погрузиться можно будет только под руководством опытных дайверов в специальных дайвинг-центрах. Такие есть и в Подмосковье, и на Байкале, и на побережье Волги.

Для проведения погружений под лёд применяются специальные методики и дополнительные элементы техники безопасности.

Глубина погружения обычно не превышает 50 м. От переохлаждения спортсменов защищают шлем из толстого неопрена и герметичный гидрокостюм, под который надевают термобельё и теплую одежду. Хорошую видимость под водой обеспечивает мощный фонарь.

Полёт в аэротрубе

Аэротруба — недорогой и безопасный способ ощутить высокую скорость свободного полёта 250-300 км/ч. Такой полёт даёт ощущение прыжка с парашютом. В трубе регулируются температура и скорость потока. Изменения силы воздуха заставляют вас пикировать вниз, взмывать ввысь. Вас обязательно будет сопровождать инструктор, который поможет справиться с потоками воздуха.

Такой опыт — очень серьёзная физическая нагрузка для всего организма, поэтому 3-5 минут для первого раза вполне хватит.