Тренд на фитнес-браслеты: необходимый экип или модная игрушка?

За последние несколько лет использование современных гаджетов во время тренировок стало трендом. Почти каждый, кто активно следит за здоровьем и занимается спортом, имеет специальные приложения на телефоне, отслеживающие питание или напоминающие о недостаточном количестве выпитой за сутки воды. Одним из самых популярных гаджетов в этой сфере стал фитнес-браслет. Рассказываем, что это такое, какие функции он выполняет и во всём ли модный аксессуар будет полезен.

Что такое фитнес-браслет и зачем он нужен?

Человеку, недостаточно углубившемуся в тему, может показаться, что фитнес-браслеты (или фитнес-часы) нужны только профессиональным спортсменам, которые должны постоянно проверять состояние организма при физических нагрузках. Или же людям, которые просто стараются вести здоровый образ жизни, бегая по утрам или плавая в бассейне. Но это не так.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-браслеты предназначены для того, чтобы отслеживать состояние организма и измерять его показатели: пульс, давление, содержание кислорода в крови и т.д. То есть приобрести гаджет имеет смысл любому, кто хочет больше знать о своём теле. Функционал часов позволяет повысить качество жизни, так как они постоянно будут следить за вашим состоянием и сообщат, если обнаружат какую-то проблему.

Функций у браслета действительно много: от упомянутого нами измерения пульса до счётчика калорий и системы GPS. Моделей на рынке гаджетов тоже достаточно, поэтому каждый сможет найти себе фитнес-помощника по душе.

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Особенности фитнес-браслетов: как выбрать?

Для начала стоит подумать: для чего именно вам нужен браслет? От этого будет зависеть, по каким критериям выбирать. Для того чтобы просто следить за состоянием здоровья, навороченный гаджет с огромным количеством функций не понадобится. Будет достаточно купить недорогую модель, которая измеряет пульс, давление и количество пройденных шагов. Но для занятий профессиональным спортом могут пригодиться и другие функции.

Фото: istockphoto.com

Вот несколько критериев, по которым стоит выбирать фитнес-браслет.

Разнообразие функций: гаджет с минимальным набором настроек или многофункциональный браслет, например, с «умным» будильником, счётчиком калорий и системой GPS.

гаджет с минимальным набором настроек или многофункциональный браслет, например, с «умным» будильником, счётчиком калорий и системой GPS. Связь с телефоном будет неплохим дополнением, чтобы вы в любой момент могли перенести данные с браслета на смартфон.

будет неплохим дополнением, чтобы вы в любой момент могли перенести данные с браслета на смартфон. Водонепроницаемость для того, чтобы вы смогли заниматься плаванием и отслеживать прогресс тренировок.

для того, чтобы вы смогли заниматься плаванием и отслеживать прогресс тренировок. Хороший аккумулятор и удобная зарядка . Важно, чтобы браслет держал заряд на протяжении долгого времени и быстро заряжался.

. Важно, чтобы браслет держал заряд на протяжении долгого времени и быстро заряжался. Дополнительные функции: музыка, уведомления с телефона и т.д.

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Всегда ли аксессуар полезен?

Скорее всего, не всегда. Это такое же техническое устройство, как телефон или компьютер, которое в любой момент может дать сбой. Более того, многие врачи, спортсмены и просто люди, ведущие здоровый образ жизни, являются ярыми противниками «умных» помощников из-за их неточностей в работе. Конечно же, у более дорогих моделей погрешности в измерении пульса или давления бывают значительно реже, но всё же их исключать нельзя.

Больше всего жалоб приходится именно на неточности в измерении количества пройденных шагов, пульса, давления и всех остальных показателей, которые устройство должно считывать автоматически. То пульс слишком учащённый для человека, находящегося в спокойном состоянии, то дистанция бега отобразилась на устройстве не полностью – такие погрешности у браслетов хоть и редко, но бывают.

Фото: istockphoto.com

Некоторые выражают недовольства по поводу «умного» будильника. Часы должны разбудить вас в якобы самый правильный момент лёгкой фазы сна. То есть браслет, опираясь на показания акселерометра, отслеживает активность вашего тела во сне. Но очень часто устройство будит вас не потому, что вы находитесь в лёгкой фазе сна, а из-за малейшего движения тела. Например, если вы просто перевернётесь на другой бок. Опытные пользователи говорят, что соблюдать правильный режим сна за вас не сможет ни один аксессуар.

Выделяют и ещё множество минусов фитнес-помощников: абсолютно ненужные функции, быстрый расход зарядки, псевдосвобода от смартфона. Но, конечно же, каждая модель индивидуальна и имеет свои достоинства и недостатки.

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Ваш фитнес-помощник или модный аксессуар?

В наше время каждый третий носит фитнес-часы. В последнее время они являются просто модным аксессуаром. Но всё-таки нельзя отрицать то, что гаджеты могут быть крайне полезны. Они предоставляют массу возможностей, чтобы сохранить здоровье человека и повысить качество жизни.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на некоторые недостатки фитнес-браслетов, их противников намного меньше, чем сторонников. Поэтому, если вы хотите больше знать о теле и заботиться о самочувствии, то вам определённо стоит задуматься о приобретении этого необычного помощника.