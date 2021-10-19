Избавляемся от болей в пояснице с помощью тренировок на мышцы кора

Зачем человеку нужны мышцы кора и почему их нужно тренировать? С помощью каких упражнений это сделать?



Отвечает фитнес-тренер.

Мышцы кора состоят из большого объёма мускулов. К ним относятся косые, прямая и поперечная мышцы живота, малые и средние ягодичные, мышцы задней поверхности бедра, приводящие мышцы, глубокие мышцы живота и спины, мышцы тазового дна. Некоторые из них видно, а какие-то нет.

Для чего человеку нужен кор?

Стабилизировать позвоночник и бёдра.

Обеспечить полноценное дыхание.

Разворачивать корпус в стороны.

Удерживать внутренние органы.

Передавать силовой импульс от рук к ногам.

Егор Фукалов фитнес-тренер Есть прямая взаимосвязь между слаборазвитым корпусом и травмами. Например, в беге важно положение туловища. Если кор неразвит, то из-за усталости центр тела смещается относительно ног. Техника бега нарушается, вследствие этого риск получить травму колена и спины возрастает в разы.

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Польза от тренировок кора

Формируется красивая осанка.

Улучшается общая физическая подготовка.

Повышаются спортивные результаты.

Уходят боли в спине.

Укрепляются грудной и поясничный отделы позвоночника.

Снижается риск неврологических заболеваний.

Улучшается психоэмоциональное состояние.

Мышцы становятся рельефнее.

Прирост силовых показателей.

Становится легче передвигаться и набирать скорость.

Сильный корпус не всегда означает рельефный пресс. Представим пауэрлифтера весом 150 кг. Вы не увидите восемь кубиков пресса, но центр тела у таких спортсменов невероятно сильный. А если спортсмен скорректирует питание, то мы увидим всю красоту и мощь туловища. Без мощного центра невозможно поднимать штанги весом 200-300 кг. Движения, которые задействуют много частей тела, начинаются с сокращения торса, а уже после этого импульс передаётся через руки и ноги.

Если же вы хотите иметь ровную осанку, плоский живот и легко справляться с нагрузками – качайте торс. Выполняйте этот перечень упражнений два раза в неделю по 45 минут. Не забывайте про разминку и растяжку.

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Пять упражнений для стального кора

Мёртвый жук

Техника выполнения:

Из положения лёжа вытяните руки вверх. Поднимите ноги и согните в коленном суставе под 90 градусов.

Одновременно вытяните правую руку и левую ногу в разных направлениях. Выпрямляем противоположные конечности.

Левая рука и правая нога находятся в неподвижном положении.

Не отрывайте поясницу от пола.

Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.

Выпады с поднятой вверх гантелей

Техника выполнения:

С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд левой ногой, сгибая её в коленном суставе.

Правую руку с гантелей поднимите вверх. Рука поднята на протяжении всего упражнения.

Опуститесь до угла 90 градусов в колене.

Выталкивайте себя вверх строго левой ногой.

Выполняйте три подхода по 15 раз на каждую ногу. Отдых между подходами — минута.

Птица — собака

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки.

Сделайте глубокий выдох и вытяните правую руку вперёд, а левую ногу назад. Зафиксируйтесь на секунду.

Плавный вдох – и возвращайте локоть и колено к центру вашего тела.

Спина максимально округляется.

Выполняйте три подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с поднятыми руками

Техника выполнения:

Лягте на спину. Ноги согните в коленях, прижав пятки к ягодицам. Руки вытяните вверх.

На выдохе поднимите верхнюю часть туловища без отрыва поясницы, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

Руки поднимаются строго вверх.

На вдохе плавно опускайтесь вниз.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Отдых между подходами – минута.

Планка с шагом

Техника выполнения:

Примите упор лёжа на прямых руках и выпрямленных ногах.

Руки находятся параллельно груди, чуть шире плеч.

Спина прямая, ягодицы и живот напряжены. Взгляд направлен в пол.

Сделайте шаг левой ногой. Начинайте движение с вывода колена к левому локтю.

Ступня ставится параллельно ладони, а колено – напротив локтя.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – минута.

Если вы будете регулярно выполнять от трёх до пяти упражнений два раза в неделю, то добьётесь красивого и здорового тела. Заботьтесь о своём теле, и оно отблагодарит вас красотой, здоровьем и энергией.