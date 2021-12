Как звёзды одеваются на тренировки? 6 комфортных и функциональных образов

Звёзды задают тренды не только на красных дорожках, но и в спортивном зале. Что выбирают российские знаменитости, чтобы даже на тренировках выглядеть стильно и ярко? Собрали 5 вариантов, которые можно повторить.

Матильда Шнурова

Матильда признаётся, что любит тренировки по растяжке. Для удобства выполнения упражнений ей необходима обтягивающая униформа. Чёрные леггинсы и спортивный топ-бра — лучшее решение.

T-killah

Саша T-killah часто показывает свои тренировки в соцсетях. Он играет в команде футбольного клуба «На спорте», выполняет силовые упражнения в зале, оттачивает навыки в теннисе и в целом делает активный образ жизни молодёжным трендом.

Для занятий он выбирает яркую эластичную футболку и свободные шорты. Александр часто выбирает спортивную одежду Nike, как и в данном случае: на корт певец вышел в футболке и шортах из теннисной коллекции бренда.

Саша Новикова

Александра поддерживает здоровый образ жизни на постоянной основе. Раньше она занималась теннисом и пилатесом. Сейчас три раза в день тренируется с экспертом, а чередует занятия с бегом, йогой и TRX. На спорт её во многом мотивирует форма. Она предпочитает топы и леггинсы сдержанных цветов. Саша является лицом немецкого бренда ME ON ME и выбирает комплекты этой компании.

Юлия Паршута

Юлия Паршута занимается танцами, бегает на свежем воздухе и много времени уделяет медитациям и занятиям йогой. Певица уверена, что когда ваша энергия на нуле, а нужно быстро активизироваться, то стоит попробовать постоять на гвоздях Садху. Для этого она выбирает спортивные джоггеры и укороченный топ с длинным рукавом спокойного телесного цвета.

Тина Канделаки

Тина — самый настоящий фанат домашних тренировок. Со спортом её связывает не только работа, но и весь образ жизни. Для занятий дома она выбирает эластичные шорты и спортивный лиф. Часто журналистка сочетает в форме яркие цвета, но такие сдержанные комплекты тоже не редкость.

Ляйсан Утяшева

Бывшая профессиональная гимнастка Ляйсан Утяшева регулярно выкладывает в «Инстаграме» видео с домашними тренировками и вечерними зарядками для расслабления после трудового дня. У неё наверняка есть свой спортивный гардероб, но чаще всего она выбирает чёрные леггинсы, топы и яркие майки.