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Футболист Джордж Бест: что носил, почему называют иконой стиля, стильное резюме Джорджа Беста

Почему футболиста Джорджа Беста считают иконой стиля 60-х?
Юлия Беляева Виктор Обморнов
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Кто такой Джордж Бест и чем он знаменит?
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Его называли Пятым Битлом за хорошую игру, но прославился он не только этим.

Джордж Бест — известный североирландский футболист, считается одним из лучших игроков всех времён. Его карьера пришлась на 1960-1980-е годы. В активе Беста есть «Золотой мяч», Кубок европейских чемпионов, а также 179 голов за «Манчестер Юнайтед». Беста включили в Зал славы английского футбола, а бразильский футболист Пеле называл его «величайшим футболистом в мире».

Успехов на международной арене он не добился, поскольку выступал за слабую североирландскую сборную. Однако это не помешало ему стать одним из величайших игроков своего поколения. А в 1999 году, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, Бест занял 16-е место в списке лучших футболистов мира.

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Юлия Беляева
дизайнер одежды

Джордж Бест обожал одежду, у него был собственный бутик, он участвовал в модных показах и впитывал дух времени. И стиль у него был достаточно разнообразный.

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«Пятый из Битлз»

Сегодня речь пойдёт не о футбольных достижениях Беста. Он вошёл в историю во многом благодаря своему экстравагантному образу жизни, постоянно меняющемуся стилю и передрягам, в которые с завидной частотой попадал из-за пристрастия к алкоголю. Особенность Беста в том, что определённого стиля он не придерживался, как бы парадоксально это ни звучало. Джордж сам создавал модные тренды, у него не было постоянных предпочтений в одежде — каждый раз он одевался по-разному.

Можно сказать одно: стиль Беста — отражение всех новинок моды 1960-х. Костюм-тройка, бомбер, тренч, брюки-клёш, разного фасона рубашки, лакированные туфли — и это лишь малая часть того, что имел в гардеробе североирландский футболист. Он очень любил выделяться, а самое главное — умел это делать. Для него это не составляло никакого труда. В один день Бест мог надеть потёртую рабочую куртку поверх рубашки с расстёгнутой верхней пуговицей, а на следующий — появиться на публике в двубортном пиджаке, кожаном плаще и сомбреро.

Фото: Getty Images

Юлия: Он носил, скажем так, смарт-кэжуал 1960-х: костюмы тройки, бомберы, тренчи, брюки с высокой талией и высокой посадкой, двубортные пиджаки и рубашки.

Талантливый футболист очень любил покупать себе спортивные машины, это была его страсть. Но с особым трепетом Бест относился к марке Jaguar: «У меня слабость к «Ягуарам», и в 1968-м я купил две или три машины — все белого цвета».

Джордж всегда отличался непредсказуемостью не только на футбольном поле, но и в одежде. Его необычный вкус позволял комбинировать различные стили и создавать из них свой собственный. В 2007 году издание GQ включило его в топ-50 самых стильных людей за последние полвека. Впечатляющее достижение, не так ли?

Юлия: Если посмотреть фотографии того времени, видно, что он умело сочетал в образе твидовые жакеты и брюки из вельвета, кашемировые пуловеры и водолазки. Бест применяет разные фактуры и принты, дополняет простые классические варианты интересными украшениями.

Фото: Getty Images

Помимо того, что Бест отлично разбирался в моде, у него было ещё одно преимущество — его сумасшедшая природная харизма. Длинные, будто неаккуратно уложенные волосы, небрежная щетина, бакенбарды и лучезарная улыбка. Всё это вкупе с неповторимым стилем приковывало взгляды фанатов. Его называли секс-символом, Пятым Битлом, иконой стиля.

Бест настолько увлёкся модой, что в 1967 году открыл собственный бутик Edwardia, где продавал самые трендовые вещи того времени. Поначалу дела у него шли неплохо, но в 1970-х бизнес переживал кризис и бутик пришлось закрыть.

Актёр, модель и скандалист

За время дикой популярности Бест успел сняться в большом количестве реклам и даже сыграл эпизодическую роль в комедии «Перси». Он написал несколько автобиографий, в его честь даже был снят фильм, а ещё футболист был удостоен места на обложке дебютного альбома музыкальной группы The Wedding Present.

В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни.

Футболист знал толк в вечеринках и развлечениях. Почти всё свободное время он проводил в ночных клубах и барах. От хорошего алкоголя Бест не отказывался и во время футбольной карьеры. Однажды, пропустив утреннюю тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за весёлой ночи, Джордж требовал, чтобы его поставили в состав на ближайший матч. Но тренер жёстко отказал. Карьера Беста в «Манчестере» резко оборвалась. После он успел поиграть за многие клубы средней величины, но на вершину так и не вернулся.

Фото: Getty Images

Так же часто, как Бест забивал голы, он оказывался в скандальных ситуациях. «Я стал чем-то вроде поп-звезды», — заявлял он в одном из интервью. В состоянии алкогольного опьянения футболист водил автомобиль, устраивал пьяные драки в пабах, менял женщин как перчатки, ругался на ток-шоу, судился с Мисс мира, устраивал скандалы на футбольном поле, сидел в тюрьме — и это лишь малая часть его «заслуг».

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Джордж Бест пережил пересадку печени, но всё равно продолжал выпивать. Немного не дожив до 60 лет, великий футболист скончался в 2005 году. В последний путь Беста провожали почти 100 тысяч человек. Год спустя аэропорт Белфаста, родного города Джорджа, был переименован в его честь. А в 2008 году у стадиона «Олд Траффорд» был открыт памятник трём легендам «Манчестер Юнайтед», среди которых оказался и Джордж Бест.

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