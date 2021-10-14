Как куртка объединила принцессу Диану, Майкла Джексона и Drake

Кто бы что не говорил, но заокеанская страна на протяжении многих лет продолжает сеять плоды своей культуры во всём мире. Да, мы говорим об Америке. А именно о культуре студентов. Голливудские фильмы закрепили в нашем сознании образ классического студента с обязательным атрибутом его внешнего вида — разноцветная куртка с логотипами учебного заведения.

Сегодня куртка перекочевала из студенческих кампусов на полки фешенебельных магазинов. Большие бренды используют этот крой для своих крупных коллабораций и отдельных капсул. Но интересно другое: как получилось, что знак отличия и гордости американских студентов стал таким популярным во всём мире? Вместе с имиджмейкером попробуем в этом разобраться.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Такая куртка подойдёт человеку активному, яркому, спортивному и немного инфантильному, ведь куртка леттерман — это о ностальгии о былых университетских временах.

Чтобы не было путаницы

Для начала, давайте определимся, как правильно называется изделие. Благодаря тренеру Гарвардской бейсбольной команды на форменные свитера лучших игроков стали нашивать заглавную букву университета, а затем они превратились в куртки. От этого и названия: Letterman (от англ. letter – буква, man — человек, прим. ред.), университетская или бейсбольная куртка, а также — varsity jacket.

Дарья: Letterman jacket — это элемент стиля преппи и бейсбольной тематики. Вещь очень характерная, вокруг неё легко построить стильный образ, дополняя даже самыми базовыми вещами.

Если посмотреть детально

Сразу становится понятно, что не смотря на разнообразие названий, по сути, внешний облик куртки не менялся на протяжении десятилетий. Это всё ещё короткая контрастная куртка из плотной шерсти, с кожаными рукавами, свободным кроем и на кнопках-пуговицах. Главная черта — цифра или буква на груди слева, причем обязательно из махрового материала и большого размера.

Это уже история

Началось всё в 1865 году. Буква «H» (Harvard, прим.ред.) — была знаком отличия, по которому становилось понятно, что человек достиг успехов в университетской бейсбольной команде. Сначала её нашивали на свитера, которые выдавались всем участникам команды, правда оставить их себе могли только лучшие игроки.

Остальным приходилось возвращать форму тренеру в конце сезона. За Гарвардом эту черту подхватили другие учебные заведения, а затем и остальные виды спорта.

Спустя некоторое время, вслед за бейсболистами, футбольная команда Гарвардского университета вышила уже на своей форме букву «H». Тем футболистам, кто принимал участие в особо важных играх — в том числе, против университетов Йеля и Принстона, — позволяли оставить свитер себе. Таким образом организовался негласный клуб обладателей Letterman.

Поскольку другие игроки тоже хотели в него попасть, им приходилось тренироваться куда усерднее. Все мечтали разгуливать по кампусу в свитере, дающем статус. Со временем размер буквы уменьшили и перенесли её из центра на левую половину свитера, а дополнительные «заслуги» вышивали на рукавах.

Дарья: Этот элемент выглядит дорого и статусно, поскольку куртку с буквой в университетское время стоило ещё заслужить. По этой причине в современном гардеробе она прекрасно сочетается с другими предметами роскоши: дорогими украшениями, часами и сумками с монограммами люксовых брендов.

Переход к современному виду

В 1930 году происходит большое изменение в традиции. Свитера заменили на куртки, которые с того момента не особо изменились внешне — шерстяная основа, кожаные рукава, кнопки-пуговицы и буквы. Дополнительные знаки нашивались поверх букв на груди, а иногда и на спину. Смысл заключался в том, что спортсменам была необходима более тёплая форма для игр в холодные дни. В это время появилось другое название для куртки — Varsity Jacket.

Традиция набирала обороты и распространилась на все университеты «Лиги Плюща» — самые престижные учебные заведения Америки: Гарвард, Йель, Принстон, Корнелл, Колумбия, Браун, Пенсильванский университет и Дартмутский колледж. Постепенно куртка Varsity проникла в гардероб каждого спортсмена США.

Мода на Letterman — Varsity

Со временем спортивные университетские куртки стали пользоваться популярностью и за пределами учебных заведений. Тренд стал постепенно проникать в поп-культуру современности. К 1980-м годам было не обязательно являться членом спортивной команды чтобы её носить.

Большой вклад в развитие популярности элемента одежды внесла легендарная марка Stussy, в 1987 году. Компания приступила к производству Varsity из трикотажа и кожи. Например, куртки Homeboy Jacket были выполнены в ярких цветах и в сочетании с уличной эстетикой. Этот шаг стал символом перехода от студенческой униформы к одежде улиц.

Куртки стали неотъемлемым элементом модных тенденций в Америке и в Европе. Одним из пиков признания можно считать клип Майкла Джексона к песне «Thriller», где он появился в красной университетской куртке с золотыми рукавами и вышитой на ней большой буквой «М».

Леттерман была замечена и в гардеробе принцессы Дианы. В 1991 году она появилась на публике в серебристо-зелёной куртке команды «Филадельфия Иглз». Это был подарок от Джека Эдельштейна, бывшего менеджера статистики клуба Филадельфии и друга Грейс Келли.

Фото: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images

Со слов Эдельштейна, на похоронах Келли, Диана заговорила с ним об американском футболе и расспросила о цветах его команды, которые, как оказалось, были её любимыми. По возвращению в США Эдельштейн заказал куртку специально для принцессы Дианы.

Сегодня в России эти куртки просто и лаконично называют бомберами.

С чем носить бомбер? 3 совета от стилиста:

С джинсами и кедами. Самый простой и понятный микс, в котором стиль преппи дружит с повседневными расслабленным вещами: мешковатыми джинсами, мягкими кедами. Такой образ вполне может подойти на повседневные прогулки по городу и встреч с друзьями;

С кепкой. Для дополнения расслабленного образа с кедами и джинсами можно взять кепку, которая поддержит спортивное настроение образа и добавить образу немного структуры;

Играть с цветом. Часто куртки леттерман комбинируют в себе несколько цветов (цветов университета). Для гармоничного образа эти цвета можно поддержать цветом кедов, сумки, очков, чтобы весь наряд слился воедино. Жёлтые рукава куртки и фиолетовые кеды, как пример.

На сегодняшний день университетская куртка не потеряла своей актуальности, леттерман пользуется популярностью по всему миру. Среди множества поклонников этого элемента одежды можно выделить таких звёзд, как Канье Уэст, Drake, Джастин Бибер и Jay-Z.