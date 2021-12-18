Тренер специально набрал 30 килограммов, чтобы поддержать подопечную. И снова похудел

Адонис Хилл не первый, кто применил такой подход.

История Адониса Хилла и его клиентки Алисы не уникальна, но именно она вдохновила тысячи людей по всему миру на изменения и веру в себя. Кому пришла в голову эта идея и принесло ли это свои плоды? Рассказываем об этом и о том, как худеть без вреда для здоровья в нашем материале.

Артём Сафенин фитнес тренер Безопасно худеть человеку можно до 1 кг в неделю.

Как всё начиналось?

В 2012 году профессиональный тренер по фитнесу Дрю Мэннинг заметил, что между ним и его клиентами, которые недовольны своей формой, существует разрыв.

Они были убеждены, что тренер не может понять, через что они проходят. Поэтому он специально набрал 34 килограмма, чтобы пройти этот путь вместе с клиентами. Это было самое трудное, что он когда-либо делал, но это навсегда изменило его жизнь.

После этого Дрю создал проект Fit to Fat to Fit — проект, где 10 тренеров из разных городов бросают ему вызов — сначала набирают вес, а после проводят большую работу вместе с клиентами, чтобы его сбросить. Проект функционирует и сегодня.

История Адониса и Алисы

Одним из самых популярных участников проекта стал Адонис Хилл. Он был убеждён — чтобы понять полного человека, нужно побывать на его месте. Когда к нему за помощью обратилась клиентка Алиса Кейн, спортсмен сразу понял главную проблему, которая мешала ей похудеть.

Оказалось, что девушка была буквально «сломана», ей очень не хватало веры в свои силы. Она была убеждена, что никогда не сумеет похудеть, но Хилл решил доказать обратное и пройти через все трудности похудения с ней.

Если я могу изменить людей и их восприятие потери веса, снова пройдя через него, то я сделаю это.

Адонис Хилл

Стройный и накачанный парень за четыре месяца набрал более 30 килограммов. Для этого он полностью прекратил все тренировки и употреблял с пищей 6000-7000 калорий в день.

Артём Сафенин фитнес-тренер При таком наборе страдает весь организм в целом. Эндокринная, иммунная и нервная системы в первую очередь, потому что жир откладывается разными способами. В основном там, где он не помешает нашему передвижению. Это живот, шейно-воротниковая зона, бёдра, ягодицы. Но если его становится слишком много, то роль копилки будет выполнять всё что угодно.

Тело Адониса кардинально изменилось, а врачи даже настаивали на прекращении эксперимента из-за повышения давления, а также в связи с тем, что у парня диагностировали гипертонию и преддиабет.

Но он не сожалеет о своём решении и сравнивает риск, с которым столкнулся, с «пожарным, входящим в горящее здание и спасающим человека, попавшего в огонь».

Я получил бесценный тренерский опыт, а моя подопечная Алиса наконец-то обрела веру и уверенность в том, что она может всё.

Адонис Хилл

После такого набора веса располневший тренер взялся за преображение клиентки. Они начали процесс похудения вместе и тренировались ежедневно: бег, прыжки, растяжка – всё это давалось очень непросто не только Алисе, но и опытному Адонису.

Схема похудения была основана не только на системе упражнений, но и на диете, которая является основополагающим фактом во время любого похудения.

Фото: instagram.com/alissabethkane

К счастью, проект оказался успешным: за четыре месяца Адонис похудел на 25 кг, а Алиса смогла избавиться от 26 кг.

Артём Сафенин фитнес-тренер Когда мы резко урезаем свой рацион, появляется нехватка белка, сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Организм работает на пределе и ужимается в ресурсах. Запасы многих веществ могут закончиться, это может привести к заболеваниям. Безопасно худеть человеку можно до килограмма в неделю. Так организм успеет перестроить все свои внутренние процессы. Обязательно соблюдать приём всех необходимых нутриентов и КБЖУ с пищей.