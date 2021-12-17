Как правильно бегать зимой, чтобы похудеть? Низкие температуры могут пойти на пользу

А могут и не дать никакого результата, если вы не знаете тонкостей.

Инесса Тимошина фитнес-тренер Как холодное время года влияет на желание двигаться? Почему зимой проще набрать лишний вес?

Бегать зимой значительно труднее, чем летом. Скользкая ото льда дорога, обжигающе холодный воздух в лёгких, утром и вечером на улице темно, а днём мы обычно находимся на работе. Ничего страшного, для достижения красивой фигуры стоит потерпеть неудобства. Бег в холода не так страшен, как кажется, и в целом эффективен для похудения. Но зимние пробежки – очень капризный вариант активности. При правильном подходе вы сможете сжечь достаточно калорий, а если вы не знаете всех тонкостей, тренировка может и не принести желаемого результата.

В какое время года худеется хуже всего?

В холодные времена года – зимой и осенью – особенно тяжело худеть жителям умеренных широт. Там ярко выражены все четыре сезона. Поэтому после жаркого лета организм начинает готовиться к холодной зиме. Он запасает подкожный жир, делает нас более нерасторопными. Эти биологические процессы достались нам от наших далёких предков, для которых каждая зима становилась настоящим испытанием. Прошли тысячелетия, мы уже без труда переживаем любые погодные условия, а наш организм всё продолжает перестраиваться и беречь нас от холода.

Кроме того, подкожная жировая прослойка укрепляет иммунитет, ведь множество иммунных клеток содержится именно в ней. С такой её особенностью также может быть связана небольшая прибавка в весе. Всё это делает зиму наиболее трудным сезоном для худеющих.

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Как правильно бегать зимой, чтобы похудеть?

Конечно, зимние пробежки эффективны для снижения веса. Однако не думайте, что, если вы сегодня решили сбросить пару килограммов и выбежать на тренировку, вам будет легко. Не будет. Если до этого вы вообще не бегали, начать занятия в холода непросто – будет очень тяжко выходить из дома в темноту и холод, а зимний воздух будет казаться непривычно тяжёлым и сбивать дыхание. В идеале нужно начинать регулярные пробежки в более благоприятных погодных условиях, например, летом, а зимой просто продолжать их.

Зимой организм сжигает больше калорий, чем в тёплое время года. Это факт. Ведь ему приходится тратить энергию ещё и на то, чтобы согреться. Учёные из Нью-Йорка проводили исследование, в котором измерили, сколько калорий сжигают спортсмены во время похода в горы весной и зимой. В результате выяснилось, что в холодный сезон мужчины за день тратили на 965 килокалорий больше, чем весной, а женщины — на 800 килокалорий.

Фото: istockphoto.com

Но большинство исследователей сходятся во мнении, что на морозе лучше не тренироваться слишком интенсивно, если вас интересует потеря веса. Дело в том, что интенсивные тренировки согревают человека зимой, поэтому дополнительные процессы, сжигающие энергию, не запускаются. А это значит, что эффекта для потери веса от низких температур на улице вы не получите.

Если ваша цель – сжечь лишние килограммы, отдайте предпочтение лёгкой пробежке или долгой прогулке. От них на морозе эффекта будет больше. А вот, например, в фитнес-клубе можно будет и попотеть вдоволь: там температура будет намного благоприятнее для снижения веса на интенсивных тренировках.

В конечном итоге мы приходим к классическому выводу: тренировочный процесс имеет массу тонкостей. И если вы о них знаете, любое занятие спортом в каждый сезон будет приносить вам желаемый результат.