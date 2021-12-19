Почему раньше ели больше, но не толстели? Разбираемся в мемах

Правда ли раньше ели больше и менее здорово? Как удавалось сохранять фигуру?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Город засыпает, просыпается бабушка и начинает перекручивать мокрую булочку в ваши завтрашние котлетки. Эта привычка точно старше, чем вы, а возможно, и старше вашей мамы. Хлеб в котлете служит двум целям: быстрее вас накормить и использовать при этом меньше мяса. Но почему при таком питании на всех школьных и университетских фото ваши родители такие стройные? Ведь сколько корочек батона закопано среди фарша и перекрученной морковки, не сосчитать. Разбираемся вместе со специалистом, как раньше можно было есть так много углеводов, но при этом сохранять здоровье и фигуру.

Анастасия Вожакова дипломированный нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Миф о том, что в СССР люди питались правильнее и были здоровее, — иллюзия. И со стороны пищевых привычек, и со стороны еды в целом. Еда была призвана быстро и дёшево накормить человека. Поэтому в ход шло больше масла, картофеля, на столе обязательно был хлеб — точно не та еда, которая считается суперполезной.

Об изобилии

Основная кулинарная книга Советского Союза — «Книга о вкусной и здоровой пище», выпускаемая с 1939 года, была призвана помочь хозяйке. Так, используя богатый ассортимент пищевых продуктов, можно было готовить разнообразные и вкусные блюда. Не только сборник рецептов, но и проводник в мир рационального питания, книга была составлена и обновлялась целыми группами кулинаров, врачей, инженеров, научных работников. Статьи и заметки о пищевых товарах написаны лауреатами Сталинской премии и кандидатами сельскохозяйственных наук.

Книга о вкусной и здоровой пище отражала самые современные представления о правильном, достаточном питании, группах продуктов и составлении из них рационов с минимальными для хозяек затратами.

Однако, как и любая теория, практика готовки была совершенно иной. Вопрос разнообразия упирался в доступность продуктов в разных регионах страны. Столицы были обеспечены лучше, поэтому уезжающие провинциалы старались привезти домой как можно больше дефицитной еды. Товары покупали, перевозили самостоятельно из города в город, а сам перевоз обрастал своим фольклором. Например, загадка: длинное, зелёное, пахнет колбасой, но не колбаса? Ответ: поезд.

Наследие пищевой культуры Советского Союза мы видим и сейчас в стиле питания нашего старшего поколения:

углеводистый завтрак (часто каша);

обед (обязательно суп и второе);

ужин (повторяющий по нагрузке второе из обеда).

Но рацион, хоть и не совсем однообразный, достаточно ограниченный. Тут в ход шла фантазия, возникали 1001 народный рецепт с использованием фарша: от котлет до шариков и макарон по-флотски. А по итогу полезную пищу маскировали пищей сытной, чтобы насытиться не таким большим количеством действительно полезной еды.

Анастасия: Есть ещё один распространенный миф: обязательно надо есть суп. Но при этом супы делали с зажаркой на масле, особенно в местах организованного питания школьников и работников. Ничего полезного это не несёт, тем более что часто масло заменяли на маргарин, ещё более вредный. Более того, добавляли картофельный крахмал или манку, тоже чтобы повысить калорийность. В целом мы до сих пор видим эти пережитки в столовых или в детских садах. Систему питания в подобных учреждениях надо, конечно, пересматривать.

Кроме того, большая проблема питания в СССР: люди попросту не пили воду, хотя она важна и нужна. Даже мне, человеку, который в Советском Союзе уже не рос, в 90-х взрослые говорили: «О, водохлёб! Что ты хлебаешь эту воду, выпей чай, компот». Все эти напитки содержали сахар, естественно, ничего полезного в этом нет. Очевидно, когда ребёнок получает большое количество сахара, у него быстро поднимается (и так же быстро падает) уровень энергии, а такие скачки никому на пользу не идут.

О культе тела

Спорт в СССР — это культура и философия. Стране были нужны свои супергерои, и они рождались на картинах и плакатах. Но не холодные и отстранённые победители, а романтичные и подкачанные спортсмены, смотрящие в светлое коммунистическое будущее. В искусстве воспевается красота краснощеких красноармейцев и молодых людей со значками ГТО на груди.

Такая двойственность — пропаганда активного образа жизни и совершенно не соответствующая ей реальность питания — всё же приносила свои плоды. Действительно, разница между полученными с пищей и сожжёнными углеводами помогала сохранять фигуры товарищей и товарок. Но с годами спорт уходил, а люди оставались один на один с пищевыми привычками и неумолимо нарастающим весом. Но заниматься своим телом следовало для достижения здоровья, а не бездуховно, просто для красоты.

Анастасия: Что действительно было правдой: в продукты добавляли меньше веществ, которые не позволяли им храниться так долго, как мы храним еду сейчас. А вот своей хорошей фигурой наши бабушки и дедушки обязаны культу здорового тела, существовавшему в Советском Союзе. Этому способствовали разнообразные соревнования любительских команд, семейные, дворовые состязания.

Когда мы говорим о здоровье кожи, хронических заболеваниях, встречающихся у наших условных бабушек и дедушек, стоит помнить, что и экология была другая, не только питание. Это разговор не только про Россию, но и про весь мир и современные тенденции. В то время не было такого количества фастфуда. Но суп с маслом и зажаренными овощами, картошкой и макаронами с жирным мясом ничем не лучше бургера из мраморной говядины со свежими овощами и хорошей булочкой.

О приёмах пищи

Отражение культуры питания мы можем найти везде, даже в планировке квартир. Знаменитые маленькие кухни хрущёвок подразумевали, что хозяйки не будут уделять много времени непосредственно приготовлению пищи. Предполагалось, что там они лишь разогревают готовые блюда, купленные в столовых или магазинах. При этом мы можем представить, каким образом мог выглядеть рацион обычного советского гражданина.

Однако даже в такой системе был свой значительный плюс: фиксированные промежутки между приёмами пищи. Бабушки не зря говорили, что надо нагулять аппетит и не стоит портить его перед обедом. Потому что перекусы влияют на количество съеденной пищи в основной её приём. Они провоцируют колебания глюкозы в крови («сахарные качели»). Наверняка вы замечали, что даже маленький кусочек пищи может разбудить чувство голода. Это не только приводит к перееданию, но со временем формирует дисбаланс в гормональной системе. Например, способствует снижению уровня грелина — гормона, отвечающего за чувство голода.

Анастасия: Сейчас нет такой культуры столовых, когда всё было завязано на организованном питании на работе. И к бабушкам мы заглядываем редко. Поэтому перекусы получаются преимущественно высокоуглеводными, а это приводит к появлению лишнего веса и заболеваний, спровоцированных несбалансированным питанием. Поучиться у бабушек стоит именно нормированным приёмам пищи. Когда вы точно знаете, что не надо перебиваться перекусами.

Какие полезные привычки времён СССР стоит перенять?

Книга о вкусной здоровой пище передавалась, обновляясь и включая в себя всё новые представления о рациональном питании. Смоделируем картину, если бы современный специалист и специалист из Советского Союза встретились, каким опытом они могли бы обменяться друг с другом.

Анастасия: Опыт, который я бы хотела передать, если бы могла вернуться в СССР: следить за тем, чтобы в рационе было больше свежих продуктов вместо пассерованных или жареных блюд. Снизить количество хлебобулочных изделий, потому что раньше мамы и бабушки в большом количестве делали разнообразные пирожки. И, конечно, соблюдать водный баланс.

Нашим современникам было бы полезно обязательно добавлять движение в свою жизнь. Пусть модные диеты советуют отказываться от всего и оставлять только четыре продукта в рационе или не есть после 18:00. Но снижение веса и здоровье достигаются только за счёт разницы между полученными и потраченными калориями. Выберите тот вид спорта, который нравится. В качестве дополнительной мотивации в течение занятия вы сможете пообщаться с друзьями или, наоборот, улучить минуту на диалог с самим собой. Главное, чтобы спорт приносил радость.

А вот что ещё хотелось бы перенять, так это санатории. О вас заботятся, подбирают питание под особенности здоровья, вы же получаете возможность полноценно отдохнуть. Отдых очень важен, и в вопросах борьбы с лишним весом в том числе.

Из конкретных советов по питанию рекомендую начинать приём пищи с салата со свежими овощами и небольшим количеством хорошего масла. Тогда в рационе будет достаточное количество клетчатки и жиров. В условиях современного мира, когда, например, красная рыба и авокадо достаточно дороги, мы не всегда потребляем те нутриенты, которые нужны. Поэтому хорошо бы получать их дополнительно.