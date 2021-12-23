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10 упражнений, которые убивают мужское здоровье, какие упражнения нельзя делать мужчинам

10 упражнений, которых мужчинам стоит избегать. Они могут навредить здоровью
Маргарита Зуева Макс Постернак
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Какие упражнения нельзя делать мужчинам?
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Именно парни чаще всего включают их в свои тренировки, но выполняют неправильно.

Бывает такое, что сразу после окончания очередного подхода ты ощущаешь боль в суставах или сухожилиях. Что это? Неверная техника выполнения? Неправильно подобранный вес? Возможно. Но для некоторых упражнений попросту не существует верной техники. Они приведут к боли и травмам в любом случае. Поэтому их нужно исключать из своей тренировки.

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Макс Постернак
фитнес-тренер

Эти упражнения обычно делают неправильно именно мужчины. Хотя женщинам тоже стоит их избегать.

Скручивания в тренажёре

Это упражнение очень опасно для нижней части спины, так как блокирует область движения. То есть суставы и диски в нашем организме не могут двигаться по свойственной для них траектории. Ведь их подвижность ограничивается спинкой, сидением, фиксаторами и чем-либо ещё. Идеально подстроить тренажёр под своё тело практически невозможно. При этом нагрузку позвоночный столб получает изрядную. Поэтому травмировать спину в процессе выполнения этого упражнения проще простого.

Альтернатива: простые скручивания, подъёмы ног в висе, подъёмы корпуса на наклонной скамье. Если хочется усложнить упражнение, можно добавить отягощение.

Самые опасные упражнения, которых лучше избегать Самые опасные упражнения, которых лучше избегать
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Жим штанги из-за головы

Это упражнение чрезвычайно опасно для плечевых суставов. Ведь для опускания штанги за голову необходимо развернуть руки наружу, переведя вращательную манжету плеча в неустойчивое положение. Скорее всего, она будет повреждена, рано или поздно.

Также у большинства людей шея не настолько подвижна, чтобы опускать за неё гриф без существенных изменений в положении суставов. Всему виной сидячий образ жизни. Шею придётся подавать вперёд, что с большой вероятностью тоже приведёт к травме.

Альтернатива: в столь экстремальной вариации упражнения нет никакой необходимости, так как во время такого жима задействуются всё те же мышцы, что и при опускании штанги перед собой.

Фото: istockphoto.com

Приседания в тренажёре Смита

Этот тренажёр фиксирует положение спины во время приседания, что может казаться хорошей страховкой от травм. Но на деле же он увеличивает их риск, и как раз за счёт фиксации. Ведь, как было сказано ранее, любая фиксация корпуса заставляет позвоночные суставы и диски двигаться по ошибочной траектории. Это снижает подвижность позвоночника и всего кора в целом. Из такого положения потянуть или сорвать спину куда вероятнее. Приседание в Смите выполняется максимально неестественно. Спина отводится назад, бёдра остаются неподвижны.

Альтернатива: лучше заменить его на обычные приседания с гантелями или штангой, но обязательно соблюдая правильную технику выполнения.

Тяга штанги к подбородку

В процессе выполнения упражнения необходимо подтягивать кисти с зажатой в них штангой к подбородку, а локти разводить в стороны. В этом-то и заключается основная опасность. Плечо выполняет совершенно противоестественное для него движение. В сочетании со значительным отягощением это положение оказывается очень рискованным и рано или поздно приведёт занимающегося к защемлению.

Альтернатива: обыкновенные махи с гантелями приносят больше пользы передней и средней дельте.

Фото: istockphoto.com

Сведение и разведение ног в тренажёре

Тренажёры этого типа опасны для поясницы, так как физиологически мы не приспособлены к нагрузкам в подобном положении. Организм не предназначен для того, чтобы толкать тяжести таким образом.

Альтернатива: для нагрузки отводящих и приводящих мышц можно делать упражнения с эспандерами стоя. Например, махи ногами.

Тяга верхнего блока за голову

Заведение грифа за голову увеличивает риск травмы вращательной манжеты, так как руки необходимо развернуть до предельно возможного положения. И опять же, как и в случае с жимом из-за головы, упражнение несёт в себе риски не только для плеч, но и для шеи.

Альтернатива: та же тяга, но с опусканием рукоятки перед собой.

Фото: istockphoto.com

Жим ногами

Этот жим очень вреден, так как не даёт позвонкам и суставам функционировать в привычной для них форме. За счёт того, что спина занимающегося постоянно прижата к банкетке, позвоночник оказывается в неестественном положении. Это создаёт огромную нагрузку на поясницу и на колени, что повышает риск получения травмы.

Альтернатива: обычные приседания, выпады с отягощением, ходьба выпадами, становая тяга.

Фото: istockphoto.com

Вращение туловища сидя в тренажёре

В процессе вращения позвоночника вокруг своей оси бёдра должны вращаться вместе с ним. Однако тренажёр фиксирует бёдра, из-за чего на позвоночный столб оказывается чрезмерное давление, которое неизбежно приведёт к осложнениям. Это упражнение предназначено для проработки косых мышц живота, но риск превышает всякую пользу.

Альтернатива: боковые скручивания в блоке или же боковая планка справятся с косыми мышцами не хуже.

Сгибание и разгибание ног в тренажёре

Эти тренажёры не приносят организму ничего, кроме излишней нагрузки на коленные суставы. Изоляция коленного сустава от тазобедренного делает упражнение противоестественным и повышает давление в коленях. Небольшая функциональность в сочетании с высокой травмоопасностью делают эти упражнения совершенно лишними в тренировке.

Альтернатива: выпады или приседания.

Фото: istockphoto.com

Гиперэкстензия в тренажёре

Это упражнение вполне полезно и эффективно, однако подавляющее большинство занимающихся выполняют его неправильно. А именно — чрезмерно выгибают спину назад. Наш позвоночник не предназначен для того, чтобы прогибаться таким образом. Поэтому, выполняя упражнение в неправильной технике, человек с большой вероятностью получит защемление или вовсе сотрёт позвоночные диски.

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