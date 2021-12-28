Если хотите порадовать родных и близких вкусным, но не готовы стоять весь день у плиты.

5 ПП-закусок к Новому году, которые можно приготовить за 15 минут

Что полезного приготовить на Новый год? Какие закуски можно приготовить быстро?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

У многих празднование Нового года невольно ассоциируется с бесконечными домашними хлопотами. И зачастую так оно и есть. Весь день вы не отходите от плиты, чтобы успеть приготовить все блюда и закуски и накормить гостей, которые соберутся за столом. Расскажем, как быстро сделать полезные закуски, которые избавят от долгих приготовлений.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Если вы заботитесь о своей фигуре — важно помнить, что соблюдать правила здорового питания надо не только дома, но и за его пределами, а также во время праздников.

Авокадо-паста (гуакамоле)

Вам понадобятся:

авокадо (спелый) — 2 шт.;

сок лимона по вкусу;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль по вкусу;

перец чили молотый по вкусу;

цельнозерновой хлеб.

Фото: unsplash.com/@t_rampersad

Простая низкокалорийная закуска — это авокадо-паста. Возьмите спелый авокадо, порежьте на кусочки и измельчите вилкой. К полученной пасте добавьте соль, перец, чеснок, немного лимонного сока и любые специи по вашему вкусу. Подавать такую пасту следует с цельнозерновыми хлебцами.

Елена: В авокадо содержатся мононасыщенные жиры, полезные для здоровья и фигуры, в том числе способствующие похудению. В нём практически нет сахара, а употребляя авокадо регулярно, вы улучшите работу пищеварительной системы организма. Авокадо снижает чувство голода, позволяя не есть часто.

Овощные рулеты с нежирным творожным сыром

Вам понадобятся:

нежирный творожный сыр — 500 г;

соль по вкусу;

баклажаны или кабачки — 2 шт.;

молотый чёрный перец по вкусу.

Фото: unsplash.com/@belladani

Это идеальная ПП-закуска для любителей овощей. Вы можете использовать кабачки или баклажаны, главное — обжаривать овощи на гриль-сковороде без использования масла. Начинка — нежирный творожный сыр, например, филадельфия, и любая зелень. Такая закуска содержит совсем мало калорий, но при этом богата клетчаткой и белками.

Елена: Овощи — незаменимый продукт при похудении. Они обладают низкой калорийностью, в них мало углеводов и много минералов и витаминов. Содержащаяся в них клетчатка очищает организм от шлаков и нормализует обменные процессы. Творожный сыр в сочетании с овощами — отличная закуска для тех, кто хочет похудеть.

Огуречные роллы с красной рыбой

Вам понадобятся:

огурцы (небольшие) — 2 шт.;

соль по вкусу;

творожный сыр — около 150 г;

рыба красная — около 100 г;

зелень (свежая) по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

перец чёрный молотый по вкусу.

Фото: unsplash.com/@carolineattwood

Порежьте огурец тонкими полосками, намажьте творожным сыром, положите кусочек рыбы и заверните в рулет. Получаются настоящие роллы, но без риса. Так как эта закуска диетическая, лучше использовать слабосолёную рыбу, чтобы не было задержки жидкости.

Елена: В красной рыбе содержится огромное количество веществ, полезных для здоровья: витамины A, B, D, E, жирные кислоты Омега-3, калий, кальций, цинк, железо, фосфор и многие другие. Но основное вещество — жирные омега-кислоты. Употребляя красную рыбу регулярно, вы укрепите сердце, сосуды, улучшите память и состояние головного мозга.

Помидоры с треской

Вам понадобятся:

печень трески — 1 шт.;

помидор — 6-7 шт.;

лук зелёный — 2-3 шт.;

соль по вкусу;

перец чёрный молотый по вкусу;

творог (нежирный) — по количеству закуски.

Фото: istockphoto.com

Диетическая закуска из рыбных консервов — отличный вариант, если нет времени. А чтобы не нарушать правильное питание, за основу можно взять помидоры. В качестве начинки используйте печень трески и зернистый творог. Смешайте их, добавьте рубленную зелень и намажьте полученную массу на кружочки помидоров.

Елена: Печень трески — один из самых полезных продуктов, особенно она подойдёт тем, кто следит за питанием. Из её ценных свойств можно выделить: укрепление иммунитета, улучшение состояния кожи, ногтей и волос, омоложение организма, укрепление нервной системы и стабилизацию работы внутренних органов.

Морковные роллы с курицей

Вам понадобятся:

морковь — 100 г;

отварное куриное филе — 200 г;

репчатый лук — 50 г;

укроп по вкусу;

горчица — 2 ч. л.;

чёрный молотый перец по вкусу.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Мелко нарежьте куриное филе, добавьте к нему нарезанные лук и укроп, горчицу и молотый перец, тщательно всё перемешайте. Морковь нарежьте слайсами и залейте кипятком на пять минут. Заверните начинку в морковный слайс и закрепите её зубочисткой. Готово!

Елена: Куриная грудка легко усваивается организмом, надолго сохраняет чувство сытости, заряжает энергией, содержит большое количество макроэлементов, улучшает метаболизм и укрепляет мышцы. Она содержит полезные аминокислоты, витамин В, магний, железо, фосфор и, что немаловажно, защищает организм от вирусных заболеваний.