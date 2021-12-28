5 ПП-закусок к Новому году, которые можно приготовить за 15 минут

Рассказываем вместе с нутрициологом.
У многих празднование Нового года невольно ассоциируется с бесконечными домашними хлопотами. И зачастую так оно и есть. Весь день вы не отходите от плиты, чтобы успеть приготовить все блюда и закуски и накормить гостей, которые соберутся за столом. Расскажем, как быстро сделать полезные закуски, которые избавят от долгих приготовлений.
Если вы заботитесь о своей фигуре — важно помнить, что соблюдать правила здорового питания надо не только дома, но и за его пределами, а также во время праздников.
Авокадо-паста (гуакамоле)
Вам понадобятся:
- авокадо (спелый) — 2 шт.;
- сок лимона по вкусу;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль по вкусу;
- перец чили молотый по вкусу;
- цельнозерновой хлеб.
Фото: unsplash.com/@t_rampersad
Простая низкокалорийная закуска — это авокадо-паста. Возьмите спелый авокадо, порежьте на кусочки и измельчите вилкой. К полученной пасте добавьте соль, перец, чеснок, немного лимонного сока и любые специи по вашему вкусу. Подавать такую пасту следует с цельнозерновыми хлебцами.
Елена: В авокадо содержатся мононасыщенные жиры, полезные для здоровья и фигуры, в том числе способствующие похудению. В нём практически нет сахара, а употребляя авокадо регулярно, вы улучшите работу пищеварительной системы организма. Авокадо снижает чувство голода, позволяя не есть часто.
Овощные рулеты с нежирным творожным сыром
Вам понадобятся:
- нежирный творожный сыр — 500 г;
- соль по вкусу;
- баклажаны или кабачки — 2 шт.;
- молотый чёрный перец по вкусу.
Фото: unsplash.com/@belladani
Это идеальная ПП-закуска для любителей овощей. Вы можете использовать кабачки или баклажаны, главное — обжаривать овощи на гриль-сковороде без использования масла. Начинка — нежирный творожный сыр, например, филадельфия, и любая зелень. Такая закуска содержит совсем мало калорий, но при этом богата клетчаткой и белками.
Елена: Овощи — незаменимый продукт при похудении. Они обладают низкой калорийностью, в них мало углеводов и много минералов и витаминов. Содержащаяся в них клетчатка очищает организм от шлаков и нормализует обменные процессы. Творожный сыр в сочетании с овощами — отличная закуска для тех, кто хочет похудеть.
Огуречные роллы с красной рыбой
Вам понадобятся:
- огурцы (небольшие) — 2 шт.;
- соль по вкусу;
- творожный сыр — около 150 г;
- рыба красная — около 100 г;
- зелень (свежая) по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- перец чёрный молотый по вкусу.
Фото: unsplash.com/@carolineattwood
Порежьте огурец тонкими полосками, намажьте творожным сыром, положите кусочек рыбы и заверните в рулет. Получаются настоящие роллы, но без риса. Так как эта закуска диетическая, лучше использовать слабосолёную рыбу, чтобы не было задержки жидкости.
Елена: В красной рыбе содержится огромное количество веществ, полезных для здоровья: витамины A, B, D, E, жирные кислоты Омега-3, калий, кальций, цинк, железо, фосфор и многие другие. Но основное вещество — жирные омега-кислоты. Употребляя красную рыбу регулярно, вы укрепите сердце, сосуды, улучшите память и состояние головного мозга.
Помидоры с треской
Вам понадобятся:
- печень трески — 1 шт.;
- помидор — 6-7 шт.;
- лук зелёный — 2-3 шт.;
- соль по вкусу;
- перец чёрный молотый по вкусу;
- творог (нежирный) — по количеству закуски.
Фото: istockphoto.com
Диетическая закуска из рыбных консервов — отличный вариант, если нет времени. А чтобы не нарушать правильное питание, за основу можно взять помидоры. В качестве начинки используйте печень трески и зернистый творог. Смешайте их, добавьте рубленную зелень и намажьте полученную массу на кружочки помидоров.
Елена: Печень трески — один из самых полезных продуктов, особенно она подойдёт тем, кто следит за питанием. Из её ценных свойств можно выделить: укрепление иммунитета, улучшение состояния кожи, ногтей и волос, омоложение организма, укрепление нервной системы и стабилизацию работы внутренних органов.
Морковные роллы с курицей
Вам понадобятся:
- морковь — 100 г;
- отварное куриное филе — 200 г;
- репчатый лук — 50 г;
- укроп по вкусу;
- горчица — 2 ч. л.;
- чёрный молотый перец по вкусу.
Фото: unsplash.com/@louishansel
Мелко нарежьте куриное филе, добавьте к нему нарезанные лук и укроп, горчицу и молотый перец, тщательно всё перемешайте. Морковь нарежьте слайсами и залейте кипятком на пять минут. Заверните начинку в морковный слайс и закрепите её зубочисткой. Готово!
Елена: Куриная грудка легко усваивается организмом, надолго сохраняет чувство сытости, заряжает энергией, содержит большое количество макроэлементов, улучшает метаболизм и укрепляет мышцы. Она содержит полезные аминокислоты, витамин В, магний, железо, фосфор и, что немаловажно, защищает организм от вирусных заболеваний.