Отказываться от вкусностей необязательно, но нужно помнить несколько правил.

Как не переесть в новогоднюю ночь, даже если очень хочется?

Вот уже через считаные дни мы встретим Новый год: кто-то дома, в кругу семьи, кто-то с друзьями в ресторане, а кто-то со своей половинкой на берегу океана. Но всех объединит одно — новогодний стол, изобилие вкусных блюд и напитков. Как же избежать переедания в новогоднюю ночь, в какой момент остановиться и как подготовиться к «празднику живота»?

Не давать себе установку «не переесть»

А для этого:

не готовить или не покупать на праздничный стол больше 1-2 салатов, заправленных майонезом;

не готовить гарнир из углеводов — например, картошку, рис — и не готовить блюда, фаршированные ими;

не делать бутерброды, максимум — канапе;

не покупать торты, пирожные и конфеты к чаю — чаще всего до чая дело не доходит.

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Заранее позаботиться о праздничном меню

Готовьте в основном салаты, заправленные растительным маслом или салатной заправкой (лимонным соком, виноградным уксусом, горчицей и т. д.). Выложите на стол много пряной зелени (кинза, укроп, зелёный лук, петрушка и т.д.).

Вместо бутербродов делайте тарелку с сырной нарезкой, морепродуктами, мясными деликатесами (отварной язык, запечённое мясо, куриный рулет и т. д.), канапе (ищите рецепты без хлеба, например, моцарелла/помидор/базилик).

Не ставьте на стол тарелку с нарезанным хлебом. Если о ней не напоминать, то гости чаще всего её и не просят. Зачем есть хлеб, когда столько вкусного на столе.

В качестве основного блюда любые виды мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.

Гарнир делайте из овощей или бобовых (например, овощи на гриле, запечённая цветная капуста, лобио и т. д.).

Вместо вредных сладостей сделайте десерт из фруктов с орехами, шоколадом, фруктовый салат и т. д.

Придерживаться нескольких правил правильного застолья

За 25-30 минут до застолья пейте воду без ограничений.

Перед первым тостом кладите на тарелку варианты нарезок, закусок, канапе и салат, не заправленный майонезом, и много, много пряной зелени.

Последующие 2-3 тоста сохраняйте такой же «набор»: всевозможные нарезки и закуски без хлеба и салаты без майонеза.

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После 2-3 тостов нужно сделать перерыв (танцы, викторины, прогулка, уборка стола или любое другое движение),

Далее можно приступать к горячему. Тут не нужно себя ограничивать.

Только после этого пробуйте салат, заправленный майонезом, если захочется.

Не забывайте об активностях — не стоит сидеть за столом без движения.

Сколько можно «застолить»?

Даже если вы придерживаетесь правильного питания, «застолить» можно целую ночь — только прислушивайтесь к собственному организму. Запишите это в счёт читмила.

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А что с алкоголем?

Полностью отказываться от алкоголя необязательно. Но лучше выбирать не крепкие алкогольные напитки, а вино. Употребление крепкого спиртного неизбежно заставляет забыть о данных себе обещаниях — в таком случае переесть становится куда проще.