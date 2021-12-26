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Как не переесть на Новый год — 6 новогодних лайфхаков от диетолога

Как не переесть в новогоднюю ночь, даже если очень хочется?
Римма Дондуковская
Как не переесть в новогоднюю ночь?
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Отказываться от вкусностей необязательно, но нужно помнить несколько правил.
<a href="https://www.instagram.com/rimmadondukovskaia/">Римма Дондуковская</a>
Римма Дондуковская
диетолог и преподаватель Колледжа фитнеса им. Бена Вейдера

Что сделать, чтобы не объесться на праздничном ужине? Как не переесть на Новый год?

Вот уже через считаные дни мы встретим Новый год: кто-то дома, в кругу семьи, кто-то с друзьями в ресторане, а кто-то со своей половинкой на берегу океана. Но всех объединит одно — новогодний стол, изобилие вкусных блюд и напитков. Как же избежать переедания в новогоднюю ночь, в какой момент остановиться и как подготовиться к «празднику живота»?

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Не давать себе установку «не переесть»

А для этого:

  • не готовить или не покупать на праздничный стол больше 1-2 салатов, заправленных майонезом;
  • не готовить гарнир из углеводов — например, картошку, рис — и не готовить блюда, фаршированные ими;
  • не делать бутерброды, максимум — канапе;
  • не покупать торты, пирожные и конфеты к чаю — чаще всего до чая дело не доходит.

Фото: unsplash.com/@rumanamin

Заранее позаботиться о праздничном меню

  • Готовьте в основном салаты, заправленные растительным маслом или салатной заправкой (лимонным соком, виноградным уксусом, горчицей и т. д.). Выложите на стол много пряной зелени (кинза, укроп, зелёный лук, петрушка и т.д.).
  • Вместо бутербродов делайте тарелку с сырной нарезкой, морепродуктами, мясными деликатесами (отварной язык, запечённое мясо, куриный рулет и т. д.), канапе (ищите рецепты без хлеба, например, моцарелла/помидор/базилик).
  • Не ставьте на стол тарелку с нарезанным хлебом. Если о ней не напоминать, то гости чаще всего её и не просят. Зачем есть хлеб, когда столько вкусного на столе.
  • В качестве основного блюда любые виды мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.
  • Гарнир делайте из овощей или бобовых (например, овощи на гриле, запечённая цветная капуста, лобио и т. д.).
  • Вместо вредных сладостей сделайте десерт из фруктов с орехами, шоколадом, фруктовый салат и т. д.
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Придерживаться нескольких правил правильного застолья

  • За 25-30 минут до застолья пейте воду без ограничений.
  • Перед первым тостом кладите на тарелку варианты нарезок, закусок, канапе и салат, не заправленный майонезом, и много, много пряной зелени.
  • Последующие 2-3 тоста сохраняйте такой же «набор»: всевозможные нарезки и закуски без хлеба и салаты без майонеза.

Фото: unsplash.com/@asb_photographe

После 2-3 тостов нужно сделать перерыв (танцы, викторины, прогулка, уборка стола или любое другое движение),

  • Далее можно приступать к горячему. Тут не нужно себя ограничивать.
  • Только после этого пробуйте салат, заправленный майонезом, если захочется.
  • Не забывайте об активностях — не стоит сидеть за столом без движения.

Сколько можно «застолить»?

Даже если вы придерживаетесь правильного питания, «застолить» можно целую ночь — только прислушивайтесь к собственному организму. Запишите это в счёт читмила.

Фото: unsplash.com/@krakenimages

А что с алкоголем?

Полностью отказываться от алкоголя необязательно. Но лучше выбирать не крепкие алкогольные напитки, а вино. Употребление крепкого спиртного неизбежно заставляет забыть о данных себе обещаниях — в таком случае переесть становится куда проще.

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